社評：高校反戰示威遭打壓 美國建制袒護以色列

美警哥大清場拘百人

1968年反戰歷史重演

去年10月以軍攻入加沙，報復哈馬斯突襲殺死上千人，戰事持續逾半年，數以萬計巴勒斯坦人死亡，由攻擊醫院到狙擊國際人道組織人員，以軍所作所為，屢惹國際抨擊，伊斯蘭世界不少人義憤填膺，即使在歐美，批評以色列的聲音亦愈來愈響。蓋洛普近期調查顯示，美國人對以色列在加沙的軍事行動，支持度比去年底顯著下跌，由五成跌至36%，多達55%美國人不認同以軍的行動。以色列輸掉國際輿論戰，近期對停火談判的立場略有放軟，惟未見以軍準備收兵結束戰事；雖然華府擺出積極斡旋停火的姿態，但在聯合國安理會上，還是一再站在以色列一邊。聯合國大國第181號決議，確立了巴勒斯坦立國的權利，然而美國上月便在安理會運用否決權，阻止巴勒斯坦成為聯合國正式成員。

加沙戰火漫天，巴人命如草芥。近月美國高校紛紛出現反戰示威，學生和反戰人士紮營聲援巴人，譴責以軍，當中又以紐約哥大的示威最受關注，畢竟半個世紀多之前的美國反越戰運動，哥大正是主要搖籃。1968年反戰學潮，哥大示威者佔領5幢校園大樓，包括校長辦公樓及圖書館，前後為時一周，最後校方找來警方驅散示威，事件中700學生被捕、150人受傷送院。今次哥大的反戰示威，事態發展亦頗有相似之處。示威者周二凌晨佔領的校園大樓，正是當年反越戰時其中一幢被佔領的大樓，部分人則在大樓外築成人鏈，標榜示威和平理性非暴力。惟有別於當年，校方今回迅速找來警方清場，紐約市長也表明，必須在事態「進一步惡化前」出手阻止。同日晚上警方爬梯進入大樓，破門入房搜查，佔領行動不足一天便瓦解，事件中約百人被捕。

哥大反戰示威由紮營升級至佔領大樓，一大原因是校方以嚴厲停學處分對付示威學生。類似情况也出現在美國其他高校。除了哥大，加州州立理工大學最近亦有兩幢大樓遭示威者佔領，大批全副武裝的警察進入校園驅散。另外，南加州大學和埃默里大學等，校方都找來警員清場，拘捕和平示威師生。雖然政府和校方都強調尊重和平示威權利，惟現實發展卻令人覺得，當局不惜採取強硬手段，也要盡快將反戰運動消滅於萌芽狀態，就連聯合國人權事務高級專員也表示，關注美國以嚴厲手法鎮壓校園示威。

今次乃是美國左翼進步派繼2011年佔領華爾街運動後，最高調的一次示威運動，拜登政府縱容以軍逞兇，有可能流失進步派選民支持，然而有別於越戰，美軍並無直接參與加沙戰事，部分美國人雖有留意巴人苦况，但移民問題和民生經濟，才是他們最關心的議題。反戰運動未來走向、對大選有何影響，需要時間觀察，然而美國建制精英對於以色列的袒護和包庇，在事件中卻是表露無遺。

反猶太主義（anti-Semitism）與反猶太復國主義（anti-Zionism）是兩個不同概念，前者針對猶太族群，本質是種族主義，常見於極右新納粹分子。反猶太復國主義，本質是反殖民主義，反對以色列違反聯合國決議，非法佔領巴勒斯坦人土地並殖民，反映左翼進步派觀點。

以「反猶」之名縱容暴行

建制權力精英混淆視線

在美國，支持猶太復國主義者，部分並非猶太人，而是相信聖經預言的基督教錫安主義信徒，亦有一些美國左翼猶太人反對猶太復國主義，著名學者杭士基（Noam Chomsky）正是其中之一，他認為將反猶太主義與反猶太復國主義混為一談，其實是以過去猶太人曾受迫害的歷史，作為縱容以色列佔領巴勒斯坦所犯罪行的藉口和掩飾。加沙戰事爆發以來，身居美國建制之中的猶太復國主義精英，正是利用這種操作，將反對以色列所作所為的人，污名化為反猶太的種族主義者，轉移外界對反戰示威者合理訴求的關注，例如要求校方公開捐款及財政收入來源、停止投資於為以色列提供軍火的美國企業等。有關情况在校方、政界以至主流媒體論述，俯拾皆是。

美國經歷過九一一恐襲，反穆斯林情緒長期存在。反戰示威近月出現後，美國權力精英不時大談大學校方縱容所謂「反猶種族主義」，令猶太師生安全受威脅，向校方施壓，部分猶太金主更表示要停止向哥大等大學捐款，形同要脅校方出手打壓。反戰示威令美國高校氣氛變得緊張，有學生情緒激動說出過分言辭，這些都是事實，但不安的可不止是猶太學生，阿拉伯穆斯林學生一樣忐忑，只是他們的聲音得不到重視。有關美國是否存在一股有組織的「猶太財閥游說勢力」，多年來爭議不休，杭士基對此說法也有保留，但支持猶太復國主義者在政商建制內的影響力，確也不容忽視。另外，不少美國高校的基金組合，都有投資於美國軍工巨企，哥大校方早前也承認有投資於洛歇馬丁等公司。反戰示威要求校方向戰爭機器說不，有理有節，真相不應被扭曲。

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