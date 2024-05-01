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社評

社評：逆風放緩利股市 把握時機促投資

【明報社評】本港股市樓市積弱多時，最近都有回暖迹象，不僅樓價結束「十連跌」，港股走勢也向好，日前還一度衝破萬八點，技術上甚至可說是「進入牛市」。本港投資市場氣氛出現微妙變化，樓市撤辣效應固然是影響因素之一，惟更大程度還是得力於外部環境改善，內地經濟穩步回升、中美關係相對緩和，加上中證監早前公布挺港新措施，支持內地行業龍頭企業赴港上市，皆有利本港金融市場。雖然美國減息步伐仍然存在變數，地緣政治形勢也存在不少暗湧，但外圍逆風稍緩，多少有利香港前行，當局應把握時機，主動與中央商量，加快促進兩地市場互聯互通，吸引國際資金來港。

市場氣氛現積極變化

「新五條」提振投資信心

過去一年，本港樓市股市遭受美國息口高企、內地經濟放緩、中美關係緊張、地緣政治動盪等不利因素夾擊，歐美資金顯著減少，內地資金南下規模亦失色，恒指全年累跌13.8%，樓市則跌約6.8%，悲觀氣氛瀰漫，「金融中心遺址論」一類論調，在網上網下引起甚大迴響，然而最近數星期，投資市場氣氛突然出現了一些積極變化。

《財政預算案》全面撤去樓市辣招後，過去兩個月，樓市交投明顯轉旺，差估署公布3月私宅樓價指數，按月小升約1%，是連跌10個月後首度回升。股市方面，恒指近期走勢不俗，本周更一度衝破萬八點，創下今年高位，比起年初低位，升幅達兩成，按技術分析，甚至可說是「進入牛市」。總結4月份，北水持續南下，恒指累升逾1200點，昨天收市報17,763點，成交額超過1300億元。今天是5月第一天，以往市場常有「五窮六絕七翻身」之說，惟目前投資市場整體氣氛，堪稱是今年以來最好。雖然現在說「港股轉勢」，恐怕言之尚早，不過之前唱淡港股的一些大行，最近口風有變，也是事實。

本港資產市場氣氛改善，樓市回升當然跟政府撤辣有關，惟除此之外，內部未見有何重大變化；股市重拾升勢，很大程度還是跟外部環境變化有關。內地經濟穩步回升、中國西方關係相對緩和，讓香港有更多喘息「回氣」空間；中證監早前公布「新五條」，包括支持內地龍頭企業來港上市、放寬ETF通、落實REITs通，以及準備將人民幣雙櫃台股份納入港股通等，更是中央直接挺港的舉措。「新五條」可促進內地和香港市場互聯互通，為內地及國際投資者提供更多選擇，從而為香港市場帶來更多流動性，以及為新股IPO市場注入更多活力。

過去數年，內地經濟增長動力出現結構性轉型，中央整頓房地產行業，樓市下行引發連鎖效應，消費疲弱失業上升，但高質量發展步伐並未放慢，高端製造業支持經濟增長力度正逐步加強，國家統計局最新公布，4月份製造業採購經理指數（PMI）報50.4，表現勝過預期，調查顯示製造業持續恢復、企業生產持續加快、市場需求維持擴張，都是可喜情况。不少分析師也開始認為，隨着國家接連出手穩定樓市，內房問題正逐步緩解。內地經濟回穩，香港自然受惠。

高息環境是影響港股港樓另一重要因素。美國通脹反彈及經濟最新數據，令市場對聯儲局今夏減息的預期顯著降溫，但美息見頂仍是各方共識，何况今年是美國大選年，減息某程度是遲早的事；近月歐洲通脹放緩，分析師更不排除歐央行先行減息。發達經濟體貨幣政策轉趨寬鬆，對本港資產市場必有支持作用。地緣政治方面，中美角力、俄烏戰爭、中東以至台海形勢，儘管充滿不安變數，但暫時也未有急劇惡化之虞。中美在電動車、新能源、TikTok、南海等問題上頻頻交鋒，北京再三警告華府勿踰越台灣問題紅線，惟兩國高層同時亦有頻頻接觸互訪，美卿應邀訪華，突顯兩國政府願意管控分歧，北京禮待美國特斯拉總裁馬斯克，也是向美國商界伸出合作之手；歐洲經濟疲弱，多國領袖先後訪華尋求商機，也有助於緩和中歐關係。

加快融入國家發展

多提創新進取建議

港股本已低殘，「新五條」提振了市場信心，資金亦趁機入巿。當然，世界政經局勢正處於不明朗時期，外圍「風勢」一變，不排除本港資產市場又再受壓，惟無可否認的是，香港過去數年所面對的凜烈外圍逆風，近期確是有所放緩。當局必須把握時機積極作為，強化金融中心角色、振興投資市場。促進股票市場流動性專責小組去年10月向政府提交報告，就改革創業板、優化交易機制、完善上市機制等，提出多項建議，當局應盡快落實相關措施。香港是國家對外重要門戶，也是國際金融中心，在中國式現代化道路上具有重要角色，想像力有多大，可以發揮的舞台就有多大。特區當局在加快融入國家發展大局、促進兩地市場互聯互通等事宜上，必須更加積極主動，敢於提出格局更恢宏、步伐更進取的互惠共贏建議，讓中央考慮。

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