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社評

社評：最低工資水平追落後 振經濟不靠壓榨勞工

【明報社評】最低工資機制檢討結果公布在即，「兩年一檢」有望改為「一年一檢」。本港實施最低工資制度，至今已有13年，制度設立的初心是保護最底層打工仔，可是最低工資增幅長期滯後，卻令制度的保護網作用不斷減弱，有必要改革。當下香港經濟面對重重挑戰，重拾競爭力，需要的是致力升級轉型，而不是靠壓榨最底層工人，只有不思進取的生意人，才會提倡取消最低工資減省成本。全球大多數發達經濟體，都設有最低工資，比起很多地方，本港最低工資水平已屬偏低，「兩年一檢」改為「一年一檢」，以及引入可以有效反映通脹的方程式，乃是合理之舉，期待當局盡快有好消息公布。

最低工資引入方程式

一年一檢助反映實况

法定最低工資2011年實施，時薪最初定在28元，由最低工資委員會每兩年檢討一次，首4次皆有上調最低工資水平，惟2021年檢討時遇上新冠疫情，當局首度作出凍結決定，最低工資維持在2019年時薪37.5元水平，及至去年檢討，最低工資才「解凍」，上調至時薪40元。勞工界多年來一直批評最低工資水平定得太低，每隔兩年才檢討一次的做法，每每「跑輸通脹」，不利打工仔。前年《施政報告》，行政長官李家超宣布邀請最低工資委員會研究優化檢討機制。委員會分兩階段諮詢公眾，並於去年10月底提交報告及建議，當時政府承諾會在半年內回應。李家超和勞福局長孫玉菡近日先後表示，政府短期內會公布決定。

綜合各方說法，勞工界爭取多年的「一年一檢」做法，終於有望成真，當局有意引入方程式，參考前一年本地GDP及消費物價數據，計算最低工資調整幅度，大原則是「可加不減」，不過最終調整方案仍需交由行政會議通過。過去工商界曾明確表示，不贊成引入「過分頻繁」和「機械式」的最低工資檢討方式，擔心「損害營商環境」，促請當局維持現有檢討機制。身兼行會成員的飲食界立法會議員張宇人，早前更公開表示，不應訂立最低工資，認為有關制度「削弱本地競爭力」云云。明天是五一勞動節，政府能否為打工仔帶來好消息，相信很快便會揭曉。

無論「一年一檢」、引入計算方程式，還是最低工資整個制度，部分工商界人士所持的反對理據，其實都是漏洞百出，危言聳聽，似是而非。最低工資生效之初，全港有6.4%僱員（約18萬人）受惠，領取時薪28元，然而到了2021年，領取37.5元最低工資的打工仔，只佔全港僱員0.5% （1.4萬人）。工商界有意見聲稱，本港掙取最低工資的僱員人數逐年減少，「反映僱主有因應經濟增長和市場趨勢，主動以較高薪酬待遇聘用員工」，足證現行最低工資機制有效。可是不少關注團體和本地學者都指出，這是片面解讀數據，真相是最低工資水平過低，跟勞動市場現實脫節，僱主若以最低工資水平去招聘，根本請不到人。

樂施會報告指出，比較最低工資與工資中位數，可見2011年兩者相差46.6%，其後差距不斷擴大，2021年擴闊至50.5%；另外，本港政策介入前的貧窮率，期內也在持續惡化。如果最低工資覆蓋率下降，真的如工商界所言，反映基層打工仔薪酬待遇和生計都得到改善，就不應該出現以上情况，反而是勞工界有理由質疑，現時最低工資安排，對最底層打工仔的保障效果愈來愈低。比起所謂「上調最低工資恐引發物價-薪酬螺旋上升」的疑慮，最低工資過低形同虛設，才是香港眼前面對的真實問題。

在香港，無論政府、公營機構還是私營機構，都是每年檢討薪酬，最低工資看齊「一年一檢」，才是正常。以往部分工商界人士反對「一年一檢」，理由是「檢討過頻廢時失事」、「虛耗社會資源」，而引入方程式正是為了簡化檢討過程、減省行政成本，不僅可以減少爭拗，亦可令商界對薪金成本更有預算。方程式的設計，應體現兩個原則，包括反映通脹，以及在經濟好景年頭讓打工仔分享成果，根據媒體報道，這似乎也是政府的傾向，然而必須指出的是，由於現時最低工資水平本身已低得不合理，即使日後可按通脹和經濟增長情况上調，能否令最低工資不再跟勞動市場嚴重脫節，仍是一個疑問。如果日後實踐顯示，方程式設計太過保守，無法扭轉脫節問題，當局就應再作調整。

升級轉型重拾競爭力

徒靠控制成本非出路

香港經濟深度與房地產綑綁，競爭力長年累月被高樓價高租金蠶食。冰封三尺非一日之寒，當下香港經濟陷困，乃是長期不思進取的結果，唯有改變「搵快錢」思維、致力升級轉型，才能重拾競爭力。企業要控制成本，無可厚非，但壓榨基層弱勢勞工、漠視環境生態責任，不會帶來生產力的真正提升。中央強調高質量發展，本港政商界需要身體力行，不能講一套做一套。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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