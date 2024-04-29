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社評

社評：廣東經濟增長持續失速 應加快轉型免拖累全國

【明報社評】廣東省今年第一季度經濟增長率只有4.4%，低於全國增速的5.3%，令人擔憂的是，這已經是連續兩年多以來持續低於全國平均水平。深圳市一季度經濟增長繼續加快速度，一市的總量已經攀升到佔廣東全省GDP約四分之一，這個數字除反映深圳市貢獻率外，還顯示經濟發展模式向高科技轉型速度的重要。廣東經濟規模佔全國十分之一，外貿總額佔全國五分一，若然經濟增長持續放緩，對全國的影響也將會加劇，廣東省應該急起直追，加快深圳市以外其他城市的經濟轉型速度。

廣東外貿增長連續兩年不足1%

深圳出口高科技產品一騎絕塵

廣東2022年增速只有1.9%，低於全國的3%，2023年只有4.8%，低於全國的5.2%。增長率持續放緩，最大原因是外貿不景氣，廣東省對外貿的依存度64%，2022年外貿增長只有0.5%，2023年更進一步下滑到0.3%。外貿業績差，影響百業以至千家萬戶。若然只是受到疫情因素國際經濟環境的影響，則是非戰之罪。然而，今年一季度外貿強力反彈，廣東全省的進出口總值上升12%，但經濟增長率仍然沒有回升到高於全國水平，則顯示外貿的含量仍有待提高，而且深圳市一季度的外貿勁升28.8%，深圳市外貿總值佔全省進一步攀升至接近半壁江山，更加反映廣東除深圳市以外，外貿的增長也迫切有需要向高科技產品進軍。

深圳市一季度高技術製造業增長13.1%，主要行業大類中，醫藥製造業增加值增長24.1%，電腦、通訊和其他電子設備製造業增長16.7%。主要高技術產品產量持續快速增長，其中，3D列印設備和電子元件分別有六至七成的增長，服務機器人產品產量增長也有45.6%。

深圳市一季度外貿出口總值首次突破1萬億元人民幣大關，達到1.02萬億元，比全國出口總值第一的上海市，只差100億元，今年全年有可能成為獨佔鰲頭的出口值最大的城市，這跟出口產品的高科技附加值高有直接關係，深圳市一季度新能源汽車出口近10萬輛，佔全國總量的三分一，即使是傳統的家電產品，提高智能化程度也是促使出口量繼續增長的重要原因。除了產品升級換代的因素，貿易手段與時並進也有貢獻，市政府鼓勵跨境電商落戶深圳，今年一季度出口額比去年同期上升近一倍。

深圳市一枝獨秀，帶動全省的出口以至整體經濟增長，更加突顯廣東省其他城市未能與時俱進的問題嚴重。傳統上更加依賴外貿的東莞和佛山，一季度出口總值分別錄得下降1.6%及40.4%，不但沒有隨着整體環境改善而反彈，反而進一步大幅下滑。廣州市2023年經濟增長率只有4.6%，低於全省平均的4.8%，今年一季度增速亦只有3.6%，同樣低於全省的4.4%，即使一些高科技產品出口有一兩成的增幅，相比深圳市依然相形見絀。

經濟增長的另一頭馬車是消費，深圳市今年一季度銀行存款餘額有6%增長，即是說人們手裏有錢花，但社會消費品零售總額2463.84億元，同比增長4.3%。分消費類型看，商品零售增長4.5%，低於同期總體經濟增長率6%。餐飲收入更只錄得2.4%增長。這一組數字顯示，即使經濟發展水準提高，但消費模式在變化，特別是餐飲業，經過疫情洗禮，餐飲業沒有回到過去的水準，反映消費者對外出吃飯的行為模式有很大改變。在旅遊業方面，由於遊客改變消費模式，也有旺丁不旺財的情况。

經濟模式向高科技產業轉型

省政府須有決心和統籌協調

廣東省歷來是全國改革開放的排頭兵，連續35年是經濟第一大省，連續37年是外貿第一大省，是全國經濟發展的壓艙石。江蘇和浙江兩省今年一季度增長率分別錄得6.2%和6%，均高於全國平均水平，即使未來超越廣東也可以彌補廣東由於增長失速所帶來的損失，但若然廣東經濟增長持續放緩成為趨勢，勢必加劇拖累全國。

深圳市經濟發展模式向高科技轉型的經驗，為廣東省其他城市作出示範，深圳市經濟規模2016年已經超越廣州市，之後逐步拋離。深圳市在廣東省一騎絕塵所反映的情况，是廣東省城市之間的發展速度差異很大，歸根結柢的原因是高科技產業發展速度不一，深圳市無論在教育和科研經費的投入，都遠遠高於廣東省其他城市，這跟稅制不一關係很大，深圳市只向中央交稅，廣東其他城市除向中央交稅，還要向省政府交稅，深圳市免除向省交稅剩下的財政，可以大力發展高科技。雖然如此，這跟廣東省政府以至其他城市對經濟轉型的決心和魄力有關，過去在房地產業興旺和外貿不愁沒有訂單的情况下，只顧吃老本而忽略對高科技研發的投入，而今正在嘗惡果。

雖然如此，廣東的教育與科研底子還算雄厚，省政府的財政仍然穩健，應該知來者之可追，部署不同城市向不同產業進軍的籌劃與協調，省政府的角色不可或缺，一個城市集中精力與資源向一個產業進攻，眾人拾柴火焰高，全省轉型也是可期，保住經濟大省一哥地位，不但為廣東百姓着想，也為全國加快發展添磚加瓦。

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