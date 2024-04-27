社評：電動車普及化大勢所趨 油站轉型改善充電配套

電動車需求持續增加

充電配套設施未追上

減排抗暖化是國際社會共同責任。香港碳排放量於2014年達到頂峰，近年開始有所下降，根據當局數字，目前碳排放水平已比2014年減少約25%，特區政府中期目標是在2035年減少一半碳排放，長線目標則是在2050年前實現碳中和。為了實現中期目標，當局將於2035年底前停止倚賴燃煤發電，以及停止新登記傳統化石燃料私家車，意味所有新車車主都要投向新能源汽車懷抱。觀乎現時全球汽車業發展，電動車極有可能成為未來新能源汽車的主力。

電動車技術經過多年改良，現已步入成熟期，全球市場競爭尤其激烈，去年第4季，內地車企比亞迪的電動車銷量，首度超越美國車企特斯拉（Tesla），成為全球第一，歐美大肆渲染所謂「產能過剩」問題，然而內地電動車性價比高，乃是不爭事實，一部歐洲生產的全新電動車，在港售價至少30萬元以上，相比之下，一部售價20多萬元的國產電動車，已相當有質素。更重要的是，內地已建立起相當全面的電動車產業鏈，電池技術更領先全球。現時電動車充電，大致可分慢充、中充、快充及超快充（超充）。特斯拉研發中的下一代超充，1小時可充350度電，可是內地最新的超充技術，已經做到1小時可充600度電。深圳近日開設的一個超級充電站，就採用相關技術，只消10分鐘就 能充100度電，足以讓電動車續航數百公里。

雖然有人關注鋰電池報廢處理，認為電動車「不夠環保」，然而只要持續減少依賴煤碳發電，電動車所產生的碳足迹，理論上一定少於傳統化石燃料汽車；論現實，除非人們放棄以汽車代步，否則電動車仍是眼前最可行的出路。全球暖化危機水深火熱，減排步伐必須加快，與其爭論電動車「未夠環保」卻又提不出替代方案，不如設法多管齊下，一邊推動潔淨電力，一邊加快普及電動車。

本港去年新登記電動私家車達到2萬多架，佔所有新登記私家車總數約六成半，比率遠高於2017年的9%，惟整體而言，目前全港所有車輛中，電動車所佔比例，仍只得8%左右。電動車普及化，無論技術、供應以至價格，現在都不成問題，若說車主有何顧慮，恐怕就是充電配套不足。政府近年推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助私人屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，取得一定進展，但公共充電設施嚴重不足的情况，仍然有待處理。現時本港約有8萬輛電動車，卻只有7000多個公共充電設施，分佈於政府及私營機構停車場，當中只有約1100個快充（約需半小時）、約4000個中充（約需2至3小時）；餘下2000多個慢充，充夠電要8小時，效率太低，甚少車主使用，形同虛設。

引入內地先進充電技術

增加公私充電停車泊位

2021年，政府公布《香港電動車普及化路線圖》，闡述推動電動車及其所需配套的長遠政策目標及計劃，當中包括擴展電動車充電網絡，以及創造電動車普及的配套環境，而推動油站轉型為快速充電站或油電兩用站，正是其中主要措施。環境局長謝展寰日前表示，政府今年3月發信邀請60個油站提交設計建議書，涉及超過200個充電器，預計首批約40個油站，可於本財年內提供約百個快速充電器。

普及電動車與充電設施，某程度是雞與雞蛋的問題，充電設施夠多夠方便，電動車自然能更快普及起來。2035年停止新登記傳統化石燃料私家車，距今不過10年左右，既然電動車是大勢所趨，當局現在就應該把握時間，加快推動轉型。全港油站接近200個，由40個油站提供約百個快充器，規模有限，只能說是起步點，當局有必要快馬加鞭，全速推動油站轉型。有議員關注充電時間比入油更長，擔心引起交通擠塞。政府建議充電站增設預約功能，讓車主用手機預約，固然是一個方法，與此同時，當局亦可密切留意內地情况，積極引入最新充電技術，相信也可顯著壓縮充電所需時間。

現時電動車市場雖以私家車為主，然而電動的士和巴士的發展，其實亦已相當成熟，只要有足夠充電配套設施，當局絕對可以加快推進步伐，相信不久將來，電動貨車也將迅速冒起。有私人機構估算，目前本港充電設施僅約4萬個，當中8000個屬公共使用，其餘為私人充電設施。特區政府表示，有信心在2027年中之前，將公共和私人充電停車位數目增至約20萬個，目標能否實現，仍須觀望；就算成功做到，能否滿足屆時需求，始終是未知數。政府有必要盡快研究公眾咪表加裝充電設施的可能性，同時亦應積極鼓勵私人業主及商場，提供更多充電設施。

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