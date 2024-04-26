明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：加快新型工業化步伐 改變「搵快錢」短視心態

【明報社評】國家將加快發展新質生產力列為工作重點，特區首任工業專員葛明指出，本港發展新質生產力，既有強項也有不足，科研成果轉化和建立產業環境皆為弱項，有待加強。先進製造業是實體經濟一個重要基礎，而實體經濟跟金融服務業又是相輔相成，然而過去一段長時期，香港完全忽略了先進製造業的角色和作用，投機至上心態，令經濟「脫實務虛」、高度依賴房地產。近年政府推動創科發展及再工業化，算是有了一些進展，但跟真正開花結果，仍然相去甚遠，部分人依然留戀昔日「搵快錢」的一套，不願走出舒適圈。當局必須加快腳步，建立有利新型工業化的產業環境，吸引更多人才，為發展新質生產力，注入更多動能。

香港發展新質生產力

建立產業環境是弱項

政府前年12月公布《香港創新科技發展藍圖》，提出設立工業專員，統籌及督導創科產業政策支援工作，首任工業專員葛明是機械自動化工程學專家，今年2月底履新，領導新成立的「新型工業發展辦公室」。葛明上任後首度受訪，形容香港正處於創科及工業發展「最好的一個階段」，舉例近日有多名諾貝爾獎得主來港參與論壇，亦有數間來自北京、天津及雄安新區的企業有意落戶香港，反映他們看好香港創科發展，他上任後的首要工作，是盡快推出「新型工業加速計劃」，鼓勵企業在港投資設廠、發展重點產業。特區政府推動創科發展及再工業化，以往一個主要問題是沒有一套清晰的產業政策，措施零碎，缺乏統籌，講多過做。工業專員和新型工業發展辦公室任重道遠，唯盼可以發揮應有作用，彌補過去的不足。

國家主席習近平去年考察黑龍江，首度提出新質生產力的概念。簡單而言，新質生產力就是以科技創新為主導，擺脫傳統經濟增長方式，發展高效能、高質量的先進生產力，新能源、人工智能等都可歸入其中。葛明指出，香港發展新質生產力要具備4項條件，包括良好基礎研究能力、健全金融市場、科研成果轉化，以及建立產業環境，本港情况是前兩項強、後兩項弱，當中又以建立產業環境為最弱一環，當局目前策略是重點出擊，選擇相對有優勢的3項產業發展，包括生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技。

上世紀六七十年代，香港曾以輕工業聞名。隨着內地改革開放，1980年代本港製造業北移，金融服務業乘勢而興，資金滾滾而來，帶動樓市股市蒸蒸日上，投機賺錢太過容易，倒過來又進一步助長了「搵快錢」短線心態。金融業服務實體經濟，兩者本是相輔相成，可以齊頭並進，然而香港的情况卻是「金融服務取代製造實業」。回歸初期，特區政府曾提出要將香港建設成為創新科技樞紐，然而商界說的卻是「hi-tech揩嘢low-tech撈嘢」，炒樓炒股才是「王道」，經濟脫實務虛，變得愈來愈依賴房地產市場，高樓價高租金蠶食了香港競爭力，反觀毗鄰的深圳，則成功憑藉創新科技，實現經濟升級轉型。

過去10年，特區當局意識到要追落後，在創新科技及再工業化方面，開始有較多作為。近年樓市由高峰下滑，加上地緣政治形勢轉變，香港必須加快融入國家發展大局。凡此種種，都意味香港不能再走舊路，必須致力升級轉型、促進產業多元化。香港再工業化，當然要以發展先進製造業為目標，透過更先進的生產方式，提升生產效率、製造高價值的高端產品，而這又得依託於創新科技及新質生產力的發展。回看這幾年，特區政府確實提出了不少政策措施，希望加快本港創科發展及再工業化步伐，例如去年10月推出的「產學研1+計劃」，便是為了鼓勵大學團隊聯同業界推動科研成果轉化而設，每個項目資助上限1億元。當局早前表示計劃首輪收到94份申請，算是有了一個不錯的開始。

創科發展初見成績

成功須跳出舒適圈

另外，由上屆政府成立的「InnoHK創新香港研發平台」，也開始漸見成績，由科大校長葉玉如帶領的「香港神經退行性疾病中心」，開發出無創阿茲海默症血液測試，正是一例。創科署旗下的創新及科技基金，去年支持了逾2萬個項目，比之前一年多出一成，相關計劃引入的私營市場配對金額，亦由2019年的6.6億元增至去年的17.5億元，反映政府資助計劃能帶動市場投入創科發展。過去一年，政府「引進辦」成功吸引數十間內地及海外重點企業落戶香港，當然也是可喜進展，然而本港創科發展和再工業化之路，仍然漫長，唯有當新產業佔香港經濟比重顯著增加、孵化出更多家傳戶曉的創科「獨角獸」，才算是真正開花結果。

在香港，積極投身創科和再工業化的有心人，近年確實多了，可惜仍有很多人依然留戀舊有的一套，但求投機搵快錢，不願跳出舒適圈。恒隆集團董事長陳啟宗近日在一個論壇上表示，以往香港賴以興旺的經濟模式已不可持續，港人一定要改變靠地產「搵快錢」的心態，「不要停留在歷史的回憶裏」。陳啟宗要如此大聲疾呼，正正說明現實中真的有好一群人，仍舊不思進取，不知世道已變。發展創科，最重要是人才，香港要凝聚這些人才，必須讓他們看到香港有心放眼長遠投資未來，而不是追逐近利搵快錢至上。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞