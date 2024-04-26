社評：加快新型工業化步伐 改變「搵快錢」短視心態

香港發展新質生產力

建立產業環境是弱項

政府前年12月公布《香港創新科技發展藍圖》，提出設立工業專員，統籌及督導創科產業政策支援工作，首任工業專員葛明是機械自動化工程學專家，今年2月底履新，領導新成立的「新型工業發展辦公室」。葛明上任後首度受訪，形容香港正處於創科及工業發展「最好的一個階段」，舉例近日有多名諾貝爾獎得主來港參與論壇，亦有數間來自北京、天津及雄安新區的企業有意落戶香港，反映他們看好香港創科發展，他上任後的首要工作，是盡快推出「新型工業加速計劃」，鼓勵企業在港投資設廠、發展重點產業。特區政府推動創科發展及再工業化，以往一個主要問題是沒有一套清晰的產業政策，措施零碎，缺乏統籌，講多過做。工業專員和新型工業發展辦公室任重道遠，唯盼可以發揮應有作用，彌補過去的不足。

國家主席習近平去年考察黑龍江，首度提出新質生產力的概念。簡單而言，新質生產力就是以科技創新為主導，擺脫傳統經濟增長方式，發展高效能、高質量的先進生產力，新能源、人工智能等都可歸入其中。葛明指出，香港發展新質生產力要具備4項條件，包括良好基礎研究能力、健全金融市場、科研成果轉化，以及建立產業環境，本港情况是前兩項強、後兩項弱，當中又以建立產業環境為最弱一環，當局目前策略是重點出擊，選擇相對有優勢的3項產業發展，包括生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技。

上世紀六七十年代，香港曾以輕工業聞名。隨着內地改革開放，1980年代本港製造業北移，金融服務業乘勢而興，資金滾滾而來，帶動樓市股市蒸蒸日上，投機賺錢太過容易，倒過來又進一步助長了「搵快錢」短線心態。金融業服務實體經濟，兩者本是相輔相成，可以齊頭並進，然而香港的情况卻是「金融服務取代製造實業」。回歸初期，特區政府曾提出要將香港建設成為創新科技樞紐，然而商界說的卻是「hi-tech揩嘢low-tech撈嘢」，炒樓炒股才是「王道」，經濟脫實務虛，變得愈來愈依賴房地產市場，高樓價高租金蠶食了香港競爭力，反觀毗鄰的深圳，則成功憑藉創新科技，實現經濟升級轉型。

過去10年，特區當局意識到要追落後，在創新科技及再工業化方面，開始有較多作為。近年樓市由高峰下滑，加上地緣政治形勢轉變，香港必須加快融入國家發展大局。凡此種種，都意味香港不能再走舊路，必須致力升級轉型、促進產業多元化。香港再工業化，當然要以發展先進製造業為目標，透過更先進的生產方式，提升生產效率、製造高價值的高端產品，而這又得依託於創新科技及新質生產力的發展。回看這幾年，特區政府確實提出了不少政策措施，希望加快本港創科發展及再工業化步伐，例如去年10月推出的「產學研1+計劃」，便是為了鼓勵大學團隊聯同業界推動科研成果轉化而設，每個項目資助上限1億元。當局早前表示計劃首輪收到94份申請，算是有了一個不錯的開始。

創科發展初見成績

成功須跳出舒適圈

另外，由上屆政府成立的「InnoHK創新香港研發平台」，也開始漸見成績，由科大校長葉玉如帶領的「香港神經退行性疾病中心」，開發出無創阿茲海默症血液測試，正是一例。創科署旗下的創新及科技基金，去年支持了逾2萬個項目，比之前一年多出一成，相關計劃引入的私營市場配對金額，亦由2019年的6.6億元增至去年的17.5億元，反映政府資助計劃能帶動市場投入創科發展。過去一年，政府「引進辦」成功吸引數十間內地及海外重點企業落戶香港，當然也是可喜進展，然而本港創科發展和再工業化之路，仍然漫長，唯有當新產業佔香港經濟比重顯著增加、孵化出更多家傳戶曉的創科「獨角獸」，才算是真正開花結果。

在香港，積極投身創科和再工業化的有心人，近年確實多了，可惜仍有很多人依然留戀舊有的一套，但求投機搵快錢，不願跳出舒適圈。恒隆集團董事長陳啟宗近日在一個論壇上表示，以往香港賴以興旺的經濟模式已不可持續，港人一定要改變靠地產「搵快錢」的心態，「不要停留在歷史的回憶裏」。陳啟宗要如此大聲疾呼，正正說明現實中真的有好一群人，仍舊不思進取，不知世道已變。發展創科，最重要是人才，香港要凝聚這些人才，必須讓他們看到香港有心放眼長遠投資未來，而不是追逐近利搵快錢至上。

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