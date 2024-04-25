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社評

社評：美國維護霸權秩序 援外法案助長戰火

【明報社評】美國國會兩院先後通過涉款近千億美元的一籃子涉外法案包，落實對烏克蘭、以色列及台北當局的援助，以及強制短片分享平台TikTok賣盤，總統拜登表明將簽署法案生效。參眾兩院今次通過的一籃子法案，乃是美國民主共和兩黨拉鋸多月下的產物，外交利益與選舉政治盤算交織，同時也再一次突顯，反華是美國政界最大共識，也是促成兩黨妥協的潤滑劑。俄烏殺戮戰場、加沙烽煙四起、台海局勢緊張，華府聲稱「一籃子法案令世界更安全」，實際是為各地衝突對抗火上加油，但求維護美國霸權。中東和歐洲戰爭停不了，和平曙光不知何時才能來臨。

國家利益選舉政治交織

兩院綑綁通過援外法案

加沙與烏克蘭是當今全球最關注的兩個戰場。加沙戰事本周二滿200天，迄今未見停火迹象。加沙衛生部門表示，累計死亡人數超過3萬，流離失所者數以十萬計，歐盟官員指當地逾六成實體基建受損，三成半遭徹底摧毁。世界銀行及聯合國今年初評估加沙損毁狀况，推算需耗資約900億美元重建加沙，估計現時重建所需金額將更大。

俄烏戰爭方面，持續兩年多的戰鬥，令兩軍折損巨大，估計雙方都有萬計士兵陣亡。烏克蘭無論經濟和軍事體量都遠遠不及俄羅斯，消耗戰曠日持久，對烏方尤其不利。最近基輔當局宣布，撤銷「服役滿3年可離開前線」的規定，外界普遍認為事態反映烏軍兵源愈益短缺，部分士兵和家屬更批評，這等於要他們在前線一直打到戰死為止。加沙與烏克蘭生靈塗炭，盡快落實停火，理應是當務之急，然而美國國會最新通過的一籃子涉外法案，最大效果卻是為戰爭添柴加薪。

今年是美國大選年，這次參眾兩院以相當複雜的「打包」方式，通過一籃子涉外法案，本身就攙入大量選舉政治盤算。拜登政府和民主黨去夏已在籌謀撥款援烏抗俄，但特朗普及其共和黨「MAGA」（「令美國再度偉大」口號縮寫）右翼派系大力反對，認為美國不應「代人埋單」。及至去年10月加沙戰事爆發，美國保守派選民多撐以色列，共和黨看風駛舵，但以軍大肆殺戮，又觸發美國進步派選民不滿，民主黨對「援以」左右為難。另外，兩黨就美墨邊境難民問題鬧得不可開交，也令援以援烏問題變得更複雜。拜登要顧及民主黨進步派議員在移民問題上的人道立場，共和黨則看準這一議題攻擊拜登和民主黨，取悅保守選民。黨派政治令美國援烏援以陷入僵局，將原本看來風馬牛不相及的多項法案綑綁打包，來一場「大交易」各取所需，遂成為了出路。

美國參眾兩院由民主共和兩黨分別主導。今年初，參議院提出涉款近1200億美元的一籃子法案，將援烏援以援台及加強邊境安全共冶一爐，但共和黨拒絕妥協，尤其不滿邊境方案民主黨讓步太少；共和黨眾院半年內兩度通過單獨針對「援以」的法案，同樣得不到參院及拜登支持。最新通過的一籃子法案，可說是兩院「終極妥協」產物。美國猶太金主對國會遲遲未通過「援以」，早已不耐煩，最近伊朗襲擊以色列，相信拜登和特朗普陣營都感受到金主們的壓力，必須讓「援以」法案盡快以打包方式通過。民主黨就援烏方案略作退讓，加入了特朗普肯接受的「貸款」方式，MAGA派縱不高興亦得同意。方案不包含改革邊境安全政策，意味共和黨可繼續操作移民議題批評拜登，雖然逼白宮讓步不成，但也沒有重大損失。

「援烏援以」達成妥協

反華成兩黨最大共識

若說兩黨不同派系對援以援烏各有立場，反華則明顯是兩黨最大公約數，今次法案包加入援台及強制TikTok賣盤，某程度正是為了促成不同派系「大妥協」。值得留意的是，早前眾議院通過的脅迫TikTok法案版本，規定TikTok要在半年內完成賣盤，否則不得在美國營運，但新方案改為9個月，最多可延長至1年。TikTok美國用戶眾多，若因為賣盤不成而在大選前停止美國服務，可能引來選民強烈反彈，對兩黨都有風險，但延至大選後甚或交由下任總統決定，就不用擔心影響11月選情。美方辯稱新方案讓TikTok有「足夠時間」賣盤，但真正最需要「足夠時間」的，其實是兩黨政客。無論如何，今次參眾兩院就強迫賣盤法案達成共識，已成為迄今TikTok在美國所面對的最大危機，北京大有可能出手，寧可TikTok退出美國市場，也不會讓美方撿便宜。

冷戰結束後，美國致力建立以自身利益為中心的霸權秩序，伸張「美利堅治世」( Pax Americana）。30年過去，隨着國際力量消長，世界走向多極化，英國歷史學家佛格森（Niall Ferguson）認為，美利堅治世在歐洲、中東和亞洲都面臨挑戰，並體現於烏克蘭、以色列和台灣命運之上。從這一角度看，今次美國兩院將援烏援以援台法案綑綁通過，貫穿其中的其實就是維護美利堅治世。雖然「援以」方案加入了人道援助巴人的內容，但其本質始終是支持以色列對付伊朗等區內敵對勢力；援台方案是為台獨張目，遏制中國；援烏則是鼓勵烏克蘭繼續打下去，消耗俄羅斯國力，兩敗俱傷無所謂。世界百年不遇變局，不一定要走上戰爭之路，問題是美方似乎認為，只要能夠維護美國霸權，其他地方血流成河又「與我何干」。

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