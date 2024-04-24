社評：沙井致命悲劇又重演 業界職安缺失須檢視

沙井清理實際情况

當局業界說法有異

密閉空間工作易生危險，安全規定相當嚴格。根據現行法例，只有勞工處認可的「核准工人」，才可進入密閉場地工作，承建商在施工前須委任一名合資格人士（註冊安全主任），為密閉場地做「風險評估」，確保場地沒有危險氣體等。另外，承辦商亦要為進入密閉場地的工人，提供足夠和合適的防護裝備，場外亦要有人駐守，持續監測空氣是否安全，隨時提供支援。遺憾的是，密閉場所工業意外，依然不時發生。

近年本港一再發生工人吸入沼氣或硫化氫喪命事故。2021年，赤鱲角機場島一個沙井冒出沼氣和滲水，導致5名工人2死3傷，小蠔灣也發生沙井工人1死3傷意外，兩宗事故中，遇害工人明顯沒有足夠的隨身保護裝備。去年9月，港鐵旗下圓方商場的地底管道，也有兩名工人因為吸入硫化氫中毒身亡，涉事大判工程經理及二判負責人被控誤殺罪，兩間公司則分別遭建造業議會吊銷及暫停註冊。事後當局提出修訂密閉空間工作指引，包括列明出入口要有攝錄設備，沙井內須有毒氣監測儀器等。勞福局長上月表示，期望上半年完成修訂，加強保障工人安全，未料新指引尚未推出，又有工人命喪沙井。

當局表示，4名渠務工人前晚在沙田源禾遊樂場一個3至4米深的沙井出事，其中兩人自行爬出沙井，另外兩人暈倒昏迷，送院後證實死亡。初步調查顯示，工人在沙井吸入硫化氫，兩名死者分別只有26歲及34歲。行政長官李家超表示，已要求勞工處深入調查事件，渠務署則暫停轄下同類清洗渠管工程，直至確認所有承建商、分判商和工作人員，皆有採取所需措施確保工地安全為止。

翻查資料，源禾遊樂場2006年8月亦發生過同類工業意外，兩名工人在污水渠吸入沼氣死亡。當局事後調查發現，承建商嚴重違規，包括違反外判規定、在許可工地外施工，以及未有就更改施工方法和安排工人進入沙井，事先通知渠務署。事隔18年，竟然再有工人命喪源禾遊樂場沙井，外界有理由質疑，當局有否牢牢緊記教訓。

今次悲劇其中一個焦點，是為何工人會進入沙井。發展局長甯漢豪昨天表示，按照擬定工作程序，工人會從沙井外以高壓水喉清理渠管，毋須進入沙井工作，然而業界實際做法，似乎又是另一回事。工會方面指出，根據行內做法，倘若沙井內有垃圾，有時確會派人入內清理。業界人士亦指出，雖然現時有多種從外部清理渠管的方法，但如果渠內有金屬、石屎等硬物，便有機會要工人進入沙井清理。當局的認知，跟業界現實操作情况有出入，令人關注當局是否清楚了解渠務工人實際所要面對的安全風險。

渠管工程專家指出，由於無法排除渠務工人需要進入沙井清理硬物的可能，有關方面事前必須按照法例及密閉空間工作指引，做足風險評估及安全措施，萬一臨場真的有需要，也可即時作出相應安排，以儀器監察沙井空氣及工人活動情况；倘若事前沒有做足準備工夫，就應該暫停清理工作，等做好評估才繼續，不應該勉強工人冒險，可是現實中究竟有多少承辦商和分判商會這樣做、今次事故是否只屬冰山一角，外界確實存在疑問，有待當局和業界解答。

全面檢視行內做法

職安不能心存僥倖

工業意外一宗嫌多，承辦商和分判商有責任確保工人安全，不能心存僥倖，密閉空間致命事故一再發生，反映當中可能存在系統性的問題。今次致命沙井工業意外，遇害工人明顯沒有充足安全裝備及支援，當局有必要徹查事故原委，向違規者追究責任，同時也要全面檢視類似問題在行內有多普遍，對症下藥加強執管，而不是僅僅將這次慘劇，當成個別事件。以往《職安健條例》罰則太輕，對違規僱主缺乏阻嚇力，去年4月立法會通過修例，將嚴重事故最高罰款額，由區區50萬元上調至1000萬元，以及最高監禁兩年，總算向前踏出了一步，惟同年建造業仍發生多達19宗致命工業意外。當局有必要從嚴執法，重罰違規，藉以樹立良好職安風氣。

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