社評：「走塑」踏出重要一步 環保政策盼莫「走數」

改變不環保陋習

合理付出非「擾民」

廢棄塑膠佔本港都市固體廢物逾兩成，比重之高，僅次於廚餘。根據環保署2022年固體廢物監察報告，本港廢塑膠每日平均棄置於堆填區的數量，達到2369公噸，比2021年棄置量增加1.6%。塑膠成本低用途廣，但難以自然分解，若以堆填方式處理，分解過程隨時要上百年；若焚化，則會釋出有害污染物。過去數十年，塑膠污染所帶來的禍害愈來愈嚴重，無論活魚還是飲用水中，科學家都發現微膠粒。近年各地政府紛紛推出措施「走塑減膠」，例如內地2020年底起便禁止生產和銷售發泡膠餐具和膠柄棉花棒，澳門亦先後禁止進口發泡膠和即棄塑膠餐具。

香港方面，雖然特區政府2009年開始逐步實施膠袋徵費，但遲遲未見重大「走塑」措施出台，直至2021年，當局才就立法管制即棄塑膠產品諮詢公眾，超過九成意見支持，相關法案去年10月由立法會通過，管制措施分兩階段推行，首階段定在昨天，即4月22日「世界地球日」正式實施，具體規定包括禁止發售或向外賣顧客提供多種即棄膠餐具，另外亦會禁止銷售及免費供應膠棉花棒、雨傘袋等；至於即棄膠杯、膠碗等，首階段只禁止食肆向堂食顧客提供，第二階段才擴展至外賣顧客，屆時目標是所有即棄餐具全面無塑。政府強調設有半年適應期，實施初期只會警告，不會馬上從嚴執法。

「走塑減膠」是全球大趨勢，內地也在積極推動，香港沒理由作壁上觀，首階段管制措施昨天實施，是一個重要里程碑。環保署表示，今年1月至4月走訪約2萬間中小型食肆，約21%已轉用非塑膠替代品，餐飲聯業協會方面則估計，若包括大型連鎖飲食集團，全港約三成食肆已轉用非塑膠餐具。考慮到「走塑」措施設有半年適應期，部分中小型食肆也需要時間先用完手上的即棄塑膠餐具存貨，目前尚有大量食肆未轉用非塑膠餐具，情况雖不理想，但可以理解，只要政府立場堅定，表明不會延長「適應期」，相信絕大部分食肆未來數月都會陸續停止提供即棄塑膠餐具。

即棄塑膠餐具比替代品便宜，「走塑」意味經營成本增加，惹來部分商界人士不滿，認為政府官員「離地」，不應在經濟環境不好時推出「擾民」措施，又或質疑部分紙製替代品有含膠的「水性塗層」，暗示走塑措施「自相矛盾」，云云；然而環保署明確指出，「水性塗層」無礙紙製品回收再造，環境學者亦認為，「水性塗層」含膠量比可降解塑膠低很多，作為過渡替代品可接受。經濟周期有起有落，但環保政策事關長遠可持續發展，無論是減排遏阻暖化，還是減廢走塑，做不做、何時做，必須根據實際需要，不能「視乎經濟環境」去決定，否則只會不斷拖拖拉拉，甚或半途而廢。

移風易俗不容易

推動環保要擔當

公共政策制訂，不能只看受不受歡迎，更不能只看眼前近利而忽略長遠問題。不環保的生活習慣，每每跟貪方便有關。走塑也好、垃圾徵費也罷，這類環保政策的本質，其實都是透過增加成本或製造一些不方便，驅使人們改變浪費和不環保的生活習慣，與其說這是「擾民」，不如說是改變社會陋習。

當然，移風易俗無法一蹴而就。以走塑為例，不少市民慣了用免費即棄膠餐具，覺得木製刀叉「鋸扒」不夠硬淨，紙製餐具不夠硬淨、遇熱較長時間會變軟，對於部分食肆提供環保餐具要額外收費，初期也可能不適應。不同食肆需要時間物色最合用的替代品，市民也要時間習慣使用非塑膠餐具，這些都是事實，但換個角度看，這也是一個機會，鼓勵市民自備便攜耐用餐具。有人或出於成見，認為這是帶飯盒的學生哥或白領才會做的事，一般人都會「嫌麻煩」，然而只要有實際需要，習慣總可慢慢培養出來。正如現在很多人外出，隨身必備俗稱「尿袋」的手機充電池一樣，多攜一個體積有限的餐具盒，未必是一件難以推廣的事，當局甚至可以伙拍名店或名設計師，將之化為時尚潮流。

構建人類命運共同體，是國家近年一項非常重要的主張，整個構思的核心，就是各盡其力、各盡其責，為促進整體利益而努力，富裕強大者在力所能及下，應該多作一些承擔，環保減排強調「共同但有差別的責任」，正是一個具體例子。香港是發達富裕社會，絕對有能力為環保多出一分力。垃圾徵費能否8月落實充滿懸念，第二階段「走塑」何時落實，政府也沒有明確時間表，期望政府莫因部分商界及市民反對，在環保政策方面「走數」。

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