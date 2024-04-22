明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：新能源汽車產業突飛猛進 經驗促政府調整科研政策

【明報社評】內地4月上半月新能源汽車銷售佔總汽車銷售量的五成，美國電動車製造商龍頭宣布全線降價迎戰。與此同時，歐美限制中國新能源汽車進口準備出台的消息不斷，中國新能源汽車出口成為去年出口總貨值有輕微增長的支撐，今年出口前景是否能夠維持一枝獨秀的局面，關係重大。新能源汽車產業崛起的關鍵在於新科技自主研發，這個經驗亦將成為其他產業升級轉型的示範。

新能源汽車銷量首次突破五成市場

一季度出口增長四成引發歐美限制

乘用車市場信息聯席會公布的最新數字顯示，本月上半月全國乘用車銷售量達到51.6萬輛，其中新能源汽車佔比達到50.39%，這是首次新能源汽車市場份額超過一半，很多國際分析機構預測中國新能源汽車市場份額到2027年才能過半，大跌眼鏡。此消彼長的原因，可能是傳統燃油汽車銷情不佳，造成新能源汽車超越。而商務部數據，第一季度汽車銷量達到672萬輛，同比增長10.6%，其中新能源汽車同比增長31.8%，則顯示整體銷情都有增長，新能源汽車增長較快而已。

這一組銷情數據，比預期都要好，去年新能源汽車產業經歷「大躍進」，產量達到958萬架，增幅達到35.8%，歸因政府維持減免購置稅的刺激政策，購買力盡出而且未必能夠持續，所以預料今年好景不再。但在今年總體經濟開局良好的帶動下，銷情繼續暢旺。

新能源汽車出口也成為一道風景線，去年出口120萬輛，增幅達到77%。惹來國際的限制措施，美國沒有直接從中國進口新能源汽車，去年墨西哥從中國進口41萬輛新能源汽車，但在本國上牌使用的只有10多萬輛，其餘估計利用北美自貿區安排轉售美國，引起美國關注。日前美國參議院銀行委員會主席、參議員布朗建議，應該盡快出台禁止中國電動車進口的政策，原因當然又是關係到國家安全和經濟發展。美國的限制措施，不限於本國，並且向墨西哥施壓，對中國電動車企業在墨西哥設廠生產，不得提供土地優惠或者減稅政策，墨西哥政府只能屈從。

歐洲去年銷售的新能源汽車，五分之一來自中國。歐盟去年10月開始調查，看中國對電動車產業的補貼是否威脅到歐盟電動車產業，今年3月初公布中期結果，說有證據證明中國有補貼政策。於是開始實施海關特別登記政策，初步只是登記，是否會採取提高關稅的措施，可能要等今年底整個調查報告以及商議好對策才會實施。可以預料，歐盟不會坐視中國新能源汽車雄霸歐洲市場。

歐美國家必然不能容忍中國新能源汽車對其市場的「虎視眈眈」，其實中國新能源汽車的出口市場，目前並非以歐美為主，頭10位的出口國分別是俄羅斯、比利時、澳洲、英國、沙特阿拉伯、菲律賓、泰國、阿聯酋和西班牙。歐美的限制措施是阻擋不了中國新能源汽車在國際市場增長的勢頭。今年一季度新能源汽車出口同比增長37.9%，更引發特斯拉製造商宣布全線產品降價迎戰中國的挑戰。

發展新能源汽車是環保戰略

國家今後資助科研應有傾斜

新能源汽車產業突飛猛進最大的原因，是國家政策的導向，發展新能源汽車以及其他清潔能源產業是為了節能減排的環保目的，所以有一系列的政策去支持這個大戰略。雖然是國家策略為導向，但歸根結柢要產業本身是否有足夠的條件去支撐，最大因素是科技，在電動車產業，其中一個成本因素是電池，電池又影響了新能源汽車最核心的續航能力。中國在汽車電池的技術，可以說是領先全球，現在連其他國家生產電動車都要向中國買電池，電池能夠做到自主研發，對於降低成本有很大的影響。而一度窒礙新能源汽車產業發展的因素是充電樁的設置，政府在誘導政策方面也起到關鍵作用，國家要求住宅區必須安裝電樁滿足車主充電的需求，而且在技術方面也是有所發展，電樁機器人可以按訂單開到就近地點充電，在高速公路塞車時能起到「救援」的功能。在出口方面，新能源遠程運輸有特別的安全要求，汽車運輸船目前也是中國自主的「出海」產品，不但能夠協助中國汽車出口，還成就造船業獲得國際訂單。

中國新能源汽車產銷兩旺，而且成為出口增長的頂樑柱，關鍵因素在於，作為生產要素重要部分的新科技，完全是自主研發的成果，新能源汽車產業上中下游的配套齊全，形成規模經濟的生產體系，才可以在國內外市場獨霸一方。這個經驗，為其他產業「彎道超車」發展作出示範。同時也成為過去不重視基礎科技研發，在關鍵科技領域被人卡脖子而無法超越的教訓，打了一個耳光。一正一負的經驗與教訓，指明中國今後工業與科技發展的方向，政府應該加強資助科研發展，無論是對大學科研機構、國企和民營企業，都應該給予同等重視，調整這方面的政策此其時也。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞