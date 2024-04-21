社評：貪風未清惹半馬造假案 商業扭曲體育更需關注

聘請配速員符國際慣例

發跑手標牌是管理失誤

北京半馬組委會經調查後公告，承辦商邀請「特邀運動員」參賽，曾經破中國馬拉松比賽紀錄的何杰是其中之一，贊助商聘請作為配速員的外籍選手，登記為「特邀運動員」，佩戴賽手的標布，這些職業配速員在最後衝刺階段放慢腳步，並且用手勢指引何杰往前衝的路徑，連環動作在直播畫面上，成為眾目睽睽的難看鏡頭，引發網民熱議造假案。事情曝光後，國際媒體也紛紛報道，英國廣播公司BBC引述其中一名配速員Mnangat說，他不是來比賽的，他也不知道為什麼大會給他運動員的號碼布而不是配速員的。這個說法印證了組委會的聲明屬實。

本來是茶杯裏的風波卻迅速發酵，跟內地的貪腐風氣仍然盛行有關，潮州市五任市長相繼下馬，兩任深圳市長被判罪成，日前廣東省一天內宣布三名副市長級官員受查，而且情節嚴重，金額巨大。中國足球協會主席、國家隊管理部長和主教練、中超聯賽總經理，加上兩個俱樂部負責人貪腐案，說明整個足球運動系統潰爛，中國田徑協會主席也被起訴，說明體育事業內的貪腐風氣，跟官員的貪腐沒有兩樣，都是屢禁不止，沒有改善的迹象。

北京半馬被懷疑造假，現在查明無據，澄清了貪腐的可能。然而，在社會整體貪腐風氣未能做到風清氣正之前，今後體育賽事有任何風吹草動，仍然會被扯上與貪腐有關，並非空穴來風。

組委會根據調查結果，決定解除賽事承辦商的承辦運營資格，取消贊助商的合作伙伴關係，是否屬於輕判，言人人殊，但將失誤的責任完全推到第三方身上，對於組委會的涉事單位，只作通報批評，對相關人員作「嚴肅處理」，究竟批評什麼，有多嚴肅，完全缺乏透明度，並且有護短嫌疑。然而，這或許是內部管理是否嚴謹的問題。更大的關注點，則是對商業機構參與到比賽項目所引發的問題。

首先，體育事業或者競賽項目，滲入商業元素，無可非議，贊助商無論是在賽場放廣告牌，選手身穿贊助商標記的運動服等等，都是司空見慣，而且對比賽項目的公平競爭沒有造成很大的影響。體育場所、隊伍以至個人，獲得商業贊助，帶來一定的收益，甚至可以促進體育事業的發展。然而，商業贊助必須講求回報，回報率愈大的項目，趨附的可能愈高，商業運作項目可以不透明，公營或者半公營的項目，如果缺乏監管，成為貪腐溫牀的可能性愈大。

組委會只組織比賽不管贊助商

中國田協促管理不管資金去向

對於北京半馬組委會的「宣判」結果，中國田徑協會表示，將會從制度方面入手，「進一步加強路跑賽事監管、指導和服務等工作。」意思是加強監管報名與賽事管理，至於贊助商的操作，資金的去向，繼續不聞不問，這就很難避免明年的半馬比賽，另一個願意多出一點費用的贊助商，繼續出現管理失誤的問題，至於組委會的相關人員是否有「見錢開眼」，繼續疏於把關的問題，中國田協的角色，猶如配速員跟正式選手的關係一樣，「放他一馬」。

商業贊助的問題，從北京半馬這次事件看來，本身已是長跑「將帥級」的何杰，成為這個賽事贊助商力捧的一人，目的就是要將贊助回報利益最大化，這或許是不可否認的一種商業運作，問題是組委會如何協助達成「一將功成萬骨枯」的局面。其他兩萬名體育健兒，從商業運作的角度看統統成為陪跑，但只要他們達到參與賽事得到鍛煉機會，以及獲得快感，確實也無可厚非，問題是組委會有沒有像外國大型馬拉松比賽一樣，聘請不同級數，以及多個組別的配速員，令不同經驗的參賽者，能夠在跑步的過程中，得到適切的協助，提醒經驗淺的跑手如何留力，帶動較有經驗的跑手有更好的發揮，如果組委會沒有做到這一點，允許贊助商聘請配速員給力捧對象，則沒有盡到通過組織比賽，盡責讓普通參賽者提高技能與快感。

國家提倡體育活動，批准比賽項目可以有商業贊助，目的並非是為某小集體利益提供便利，而是要做到最終達到增強人民體質的目標，北京半馬組委會，以及其上級中國田協，在這次事件中起到的「示範」作用是適得其反，整個體育事業需要藉此機會反思，是否做到不忘初心。

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