社評：加強牙科服務助弱勢 多管齊下紓人手不足

本港牙醫嚴重短缺

公營牙科空缺急增

立法會特別財委會昨天審議醫衛局開支。局方資料顯示，2023/24年度全職醫生、護士及專職醫院人員流失率介乎6.1%至9.5%，截至今年3月底，醫管局聘請了138名非本地培訓醫生，預料年底會增至200人。醫衛局長盧寵茂形容，人手流失情况整體有所改善，惟年輕醫護人員流失比率偏高，趨勢令人擔心。牙醫方面，數據顯示衛生署過去4年牙醫空缺急增近9倍，截至本月初，空缺率達到27.6%，即每4個牙醫職位，便有1個懸空，距正常編制尚欠過百人。根據政府推算，牙醫短缺問題將持續至2035年。

本港擁有世界頂尖的牙醫學院，全球大學牙科排名多次躋身三甲，可是牙醫人手卻嚴重不足。現時本港有2576名居港註冊牙醫及309名專科牙醫，即每萬人口只約有3.8名牙醫，低於發達地區平均每萬人口約有5名牙醫的水平，公私營失衡情况更非常嚴重。本港公營牙醫主要受僱於衛生署，根據政府數字，目前整體牙醫公私營執業比例約為1：3，意即每名4牙醫只有1人在公營牙科服務。醫衛局提交財委會的文件顯示，2020/21年度新畢業牙醫公私營執業比例為1：5.6，其後兩個年度更分別擴大至1：9.7和1：12.8。有牙科界人士指出，以往新畢業牙醫每年約有數十人加入衛生署，去年卻跌見單位數。

過去數年公營牙醫短缺情况惡化，涉及多重因素。一方面，政府1980年代聘用大批牙醫，近年陸續退休，移民潮亦令空缺擴大；另一方面，香港疫下封關，本地牙科服務在這3年的需求非常龐大，私營市場高薪挖角，也加劇了公營牙醫流失，即使復常後私營薪酬吸引力降低，新畢業牙醫投身公營系統人數料將回升，政府仍須採取更多有力措施，才能紓緩公營牙醫荒。

本港公營牙科主要服務公務員和合資格家屬，另設有限度街症服務。衛生署共有43間公務員牙科診所，當中11間每星期會劃出特定時段，為有經濟困難的弱勢社群提供緊急牙科服務。鑑於衛生署牙科人手嚴重不足，當局決定暫時停運約四分之一的公務員牙科診所，公眾牙科服務則盡力維持，提供街症服務的公營牙科診所數目未有減少。不過跟疫前相比，現時牙科街症每日最高派籌量，也不過回復到一半的水平，意味基層弱勢比疫前更難得到公營牙科服務。

政府多年來一直強調，醫治牙患成本高昂，牙科政策重點在於鼓勵市民預防牙患，而非投入大量資源提供免費牙科服務。可是公營牙科服務涉及公帑運用，理應多些用在有需要的市民身上，而非偏重於作為公務員「福利」，這是增加公營牙科人手的基本前提。政府前年宣布成立工作小組，全面檢視公營及資助牙科護理服務。根據小組的中期報告，現行牙科街症服務模式，未能有效提供牙科服務予有需要的弱勢社群，建議加強以預防為主的基層牙科服務，及以新模式為弱勢社群提供牙科服務。政府增加公營牙科人手，目標應該是配合相關工作。

調整公營牙科定位

加強本地牙醫培訓

過去一年，政府採取多項措施，希望紓緩公營牙科壓力，包括推出「公務員及合資格人士牙科服務（洗牙）先導計劃」，邀請公務員到指定私營診所洗牙。另外，政府最近又向立法會提出《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，增設新途徑引入合資格非本地培訓牙醫來港執業，以及要求本地培訓牙醫實習至少一年，為衛生署工作。草案還提出擴大牙科衛生員和牙科治療師職能，可以獨立處理檢查口腔、拋光牙齒等低風險程序。凡此種種，多少有助減輕公營牙科人手壓力，但遠遠談不上扭轉乾坤，長遠而言，本港必須培訓更多本地牙醫。過去10多年，政府一再增加牙醫學士一年級生學額，由2009/10學年的53個增至上學年的90個，惟進一步增加學額，必須解決教學設施瓶頸問題。政府應與大學方面加強溝通，盡快找出解決方法。

大灣區融合，「北上睇牙」相對便宜，吸引不少港人，然而政府有責任為有經濟困難的本地弱勢社群，提供更適切更到位的牙科服務。去年《施政報告》宣布，政府將伙拍非政府機構，諸如慈善組織和社福機構等，推進相關工作，希望額外提供相當於目前政府牙科街症兩倍的名額，惟暫時未有更多詳情，亦不清楚人手問題如何處理，唯盼當局早日拿出一套切實可行的方案，造福基層弱勢。

■歡迎回應editorial@mingpao.com