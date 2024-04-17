社評：改善廚餘回收配套 排減垃圾徵費阻力

智能桶爆滿故障添憂

屋邨廚餘回收須理順

廚餘向來是本港固體都市廢物其中一個主要來源。根據2005年《香港固體廢物監察報告》，當時本港每天約有9377公噸固體廢物送往堆填區，當中有3154公噸為廚餘。當局為了應付廚餘問題，採取「雙軌並行」策略，一邊提倡惜食，一邊推動廚餘回收，「大嘥鬼」形象深入民心，算是過去10多年其中一個最成功的宣傳運動，然而本港廚餘棄置量，跟廢膠和廢紙一樣，整體而言仍在增加。2021年，本港每天廚餘棄置量平均3437公噸，比2005年監察報告的數字高出8%。雖然現在焚化技術不會產生二噁英等有害物質，但始終會排放溫室氣體，加強回收仍是減少廚餘必由之路，而垃圾徵費正可發揮推動角色。

為了配合垃圾徵費，環保署近月加緊擴展廚餘收集網絡，包括對工商業和家居廚餘收集的支援。環保署昨天稱，目前已有約900個分佈全港的廚餘收集點，每天收集量大約210公噸，比去年同期增加了40%，署方正聯同房屋署及房協，將廚餘回收服務擴展至所有公共屋邨。全港七成（約150個）公共屋邨安裝了約530個智能廚餘回收桶，當局目標是在今年8月大致完成在全港213個公共屋邨，安裝超過700個智能廚餘回收桶，覆蓋全港約三分之一人口，居民可利用「綠綠賞」二維碼操作回收桶，每次使用可儲積分，達到指定分數可兌換糧油，作為鼓勵使用的誘因。

署方表示會安排每2至3座樓宇（即500至900個住戶）共用一個回收桶，藉以確保每個桶得到充分使用，惟本報分析發現，各邨回收桶量與住戶比例參差。以參加垃圾徵費「先行先試」的柴灣連翠邨為例，由於只有一座大廈，約300戶共用一個智能回收桶，情况當然較為理想，然而也有不少大型屋邨，平均900住戶才有一個回收桶，油麗邨、友愛邨等更接近是1300戶共用一桶，足夠與否存在疑問。最近網上流傳照片，顯示油麗邨有廚餘回收桶爆滿，旁邊堆放了超過10袋廚餘，亦有人投訴智能回收桶故障；本報記者近日走訪3條屋邨，也發現類似情况。廚餘亂放不僅帶來異味，還可能滋生蠅患鼠患，居民擔憂衛生問題，當局必須正視情况。

根據環保署資料，每部智能廚餘回收桶的名義容量為120公升，但轉化為重量後，大約只有50公斤，若以每日一個3人家庭平均產生0.95公斤廚餘計算，即每部廚餘桶可同時接收50多戶廚餘。當然，實際回收情况，並不是一條簡單的數學題， 既要看使用率，也要看時段，以及清理頻密程度。如果廚餘回收桶只有很少人使用，當然不會有爆滿問題，但這顯然不是當局所願。另外，居民作息有時，廚餘回收桶晚上爆滿機會一定較高，而多人操作又一定容易發生故障，倒過來加快邨內其他回收桶爆滿的可能，不排除部分居民不想「尋尋覓覓」去找未滿的回收桶，索性將廚餘放在桶邊了事。

環保署指出，每個智能廚餘桶達至七成滿時，系統便會自動通知清潔人員更換內桶，署方也建立了預報系統，當廚餘回收桶因滿桶或故障無法正常運作超過一小時，系統會自動發信息給屋邨辦事處及清潔承辦商「即時跟進」，清潔工會在智能回收桶旁邊放置傳統紫色廚餘桶，確保廚餘回收服務不間斷並保持環境衛生，云云。惟可以想像，倘若壞機情况發生在棄置廚餘黃金時間，一個小時後才「即時跟進」，其實已經太遲；當局聲稱大數據顯示，一般而言，超過99%的智能廚餘回收桶都正常運作，但如果壞機情况常集中在黃金時間，影響可以相當大。清潔工清空回收桶廚餘的次數，理論上確如署方所言沒有限制，但現實中，很多屋邨清潔承辦商都不夠人手，就算收到回收桶快滿或壞機指示，能否迅速處理，實屬疑問。

擺脫「官本位」思維

多從用家角度考慮

政府推動垃圾徵費近20年，遲遲未能落實，一大原因是小我利益凌駕大我，任何增加經營成本削弱盈利的措施，即使符合社會長遠利益，例必招來反對。正因如此，當局更須加緊做好配套，妥善處理細節執行問題，以免讓一些人以「擾民」或「配套不行」為藉口，「拖死」垃圾徵費。政府為全港所有屋邨配置智能廚餘回收桶，本身是值得肯定的，問題在於當局不脫「官本位」思維，未有多從用家角度，考慮實際可能出現的問題。當局有必要在一些人口密度高的屋邨，增加智能回收桶數目，預留更多「收容空間」，同時亦應增撥資源，支持屋邨增聘人手處理廚餘回收。設有智能廚餘回收桶的私人屋苑，目前尚屬少數，倘若屋邨廚餘回收問題叢生，私樓法團和物管公司可能有更多顧慮，導致廚餘回收率難以推高。政府有必要快馬加鞭，理順屋邨廚餘回收問題。

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