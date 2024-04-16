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社評

社評：由治及興「五點需要」 關鍵在於求變創新

【明報社評】「全民國家安全教育日」開幕典禮，中央港澳辦主任夏寶龍在北京視像致辭，首度提出香港由治及興「五點需要」。香港發展進入新時期，夏寶龍今年2月來港調研考察，一大重點就是了解特區政府及社會各界推動由治及興的情况，今次講話乃是對香港由治及興該當怎麼辦的一次最詳細勾畫，而其核心正是識變、應變、求變。世界在變，國家也在變，香港當然也要變。夏寶龍指出，香港由治及興，本質上就是一條創新變化之路。各界需以新思維，推動升級轉型，不能等運到、等減息、等「放水」，更不能故步自封、只圖近利，以為延續昔日的一套，就能「重拾輝煌」。

舊思維解決不了新問題

夏寶龍首闡述由治及興

去年的全民國家安全教育日，夏寶龍親身出席開幕典禮及致辭，提到「六個相信」，在維護國家安全方面着墨甚多，當時夏寶龍特別提到，「現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固。大家需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕軟對抗暗中作亂、警惕海外亂港活動倒灌香港」。今次夏寶龍的講話，側重點跟去年有明顯不同，大部分篇幅都是談香港由治及興需要怎麼辦的問題。

夏寶龍提到，隨着《基本法》23條立法完成、愛國者治港全面落實，香港「告別了動盪不安的局面，終於迎來了全力拼經濟、謀發展的最好時期」，之後提到的由治及興「五點需要」，除了第一點「守牢國家安全底線」，其餘4點都是圍繞如何謀發展。夏寶龍未有再提「軟對抗」、「警惕海外亂港活動」，當然不代表中央認為香港國安高枕無憂，但最新講話無疑反映，中央認為香港進入新時期，是時候掀開歷史新一頁、書寫香港新輝煌。

今年2月，夏寶龍來港調研考察，當時特區政府表示，夏寶龍此行重點，是要了解特區政府及各界在各方面推動香港由治及興的進程，包括成果和計劃。今次是夏寶龍結束調研考察後，首次發表長篇講話，由治及興「五點需要」，某程度可視為調研後得出的總結，同時也是歷來對於香港由治及興需要怎麼做的一次最詳細論述。夏寶龍「五點需要」中，若說守牢國家安全底線是基礎、充分發揮一國兩制保障香港繁榮穩定作用是總則；其餘3點，即鞏固香港獨特地位和優勢、更好融入國家發展大局開拓商機，以及主動適應新形勢新挑戰，積極作為創新創造實現新的飛躍，則是指明了由治及興的進路，當中不乏具體內容，而貫穿其中的，就是求變創新。

正如夏寶龍所言，傳統優勢不是一成不變，「金字招牌」也不是一勞永逸。香港「八大中心」定位，每一項都需要努力經營，適應新形勢，否則再強的優勢，也會慢慢流失。以國際金融中心為例，港股近兩年受息口和地緣政治影響，現貨市場疲不能興，但去年ETF和衍生產品成交量卻創新高，帶動港交所業績增長，反映香港金融市場多元化戰略發展多年，終於初見成績。夏寶龍具體談及金融科技、綠色金融、數字經濟、知識產權貿易中心、高增值海運服務業及智慧港口等範疇，強調要積極把握新質生產力發展的要求，提升傳統產業優勢，同時透過發展適合香港的新產業，構築競爭新優勢。反觀香港，有人見到航運業吞吐量下跌，有貨櫃碼頭用地閒置，想到的就是拿來起私樓。這樣的思維，是否符合由治及興需要，值得深思。

香港融入國家發展大局，共建大灣區是一個最明確的切入點，夏寶龍具體談到香港應該全面深入參與，加快推進前海、南沙、河套等重大合作平台建設，深化基礎設施「硬聯通」、推進規則機制「軟聯通」，加快促進雙向投資及民心聯同。大灣區融合下，港人北上消費成風，有些人從消極悲觀角度看情况，但融合其實正是倒逼香港升級轉型的動力，夏寶龍便提到，香港可以在融合過程中，不斷優化自身經濟結構，打造新的經濟增長點，開創高質量發展新局面，問題只是香港以往賺錢太容易，導致一些人不思進取，遇上困難就想特區政府以至中央出手，無論是開徵過關稅主張，又或希望中央批准內地人免簽證來港，都反映有些人只想延續昔日賺錢的一套。

世界在變國家在變

香港不能守株待兔

世界在變，國家在變，科技也在變，香港要追上時代步伐，必須識變、應變、求變。「香港由治及興，本質上就是一條創新變化之路」，這是夏寶龍對何謂由治及興的最重要註釋，可是有些人依然不脫「有老本盡量吃、有容易錢盡量執」的心態，亦有人習慣守株待兔，等美國減息、等中央「放水」、等惠港措施推出；另外，利益固化也是創新求變的障礙。恒隆集團董事長陳啟宗認為，香港樓市正經歷系統性的轉變，暴利日子不復再，這對香港長遠競爭力不是壞事，但顯然也有一些人認為股樓皆旺就是「由治及興」，任何增加成本削弱利潤的措施，哪怕事關香港綠色可持續發展，最好統統不要搞。夏寶龍昨天明確指出，香港要「迭代更新、轉型升級」，各方需要「團結一致」，多用新思維新辦法解決問題，不斷突破自我，大膽創新，無疑道出了香港眼前迫切所需。

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