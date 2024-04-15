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社評

社評：全運會粵港澳合作成示範 香港應爭取展現文化特色

【明報社評】新一屆全國運動會還有一年半開鑼，組委會成立大會上周四舉行。這次破天荒由粵港澳三地合辦，意義非凡，若然成功，不但為全運會跨地域合作模式提供示範，更可以為粵港澳在其他領域探討更大的合作空間。廣州有舉辦兩屆全運會和一屆亞運會的經驗，對於搞好這一屆全運會，毋須擔心，香港要避免到時在某些環節「甩轆」。廣州和深圳已經為舉辦全運會增添「附加值」未雨綢繆，香港也應該及早準備，爭取藉此機會向全國觀眾展現香港文化特色，提高香港的形象，為香港在其他方面諸如旅遊業發展加分。

全國盛宴參與人數破紀錄

香港發揮資源優勢有底氣

全運會是一場全國盛事，將有1萬多名運動員參賽，31個省市及其他代表團官員6000多人，組委會官員5000多人，裁判和技術官員4000多人，共同組成一支龐大的隊伍在10多天的賽事中亮相，經過轉播還有數億人次的觀眾，影響深遠。

全運會組委會為這一屆賽事定出一個方針﹕科技+體育+文化。內地的體育水平，總體來說十分高，在某些項目更是領先全球，一定能夠通過賽事為觀眾上演一場「體育盛宴」，現在組委會在籌謀，如何運用最新科技應用在比賽，讓健兒能夠有更好的發揮環境；如何體現綠色低碳，向全球展現對環保的重視；同時也將體現在開幕式和閉幕式的表演項目，相信大會已經了然於胸，按照內地的科技水平，也毋須擔心。

至於文化方面，大會宣布將會體現「千年羊城、世界灣區、泱泱華夏」，全國運動會當然要有華夏的元素，主要比賽所在地的廣州，也會有羊城文化的展現，至於灣區文化，究竟是誰來劃定「文化界線」，或者定義灣區文化，則應該由粵港澳三地共同謀劃。香港可以參與的部分，是需要爭取的，吉祥物是否可以有一個是穿「香港服裝」？開幕式表演是否可以有一項由香港「主演」，背景音樂或者畫面，有多少能夠體現香港特色？這些都需要香港主辦方，經過精心設計，才能獲得組委會充分考慮。

香港在申辦項目中，足球比賽是粵港澳觀眾都期待的，大會沒有將足球項目放在香港，可能有商業收益或者觀眾數量方面的考慮，所以未能「成功爭取」。但滑浪風帆也落選，則是香港沒有充分考慮到屆時天氣狀况及硬件設備，未能符合比賽要求的標準，落選也無話可說。所以，在爭取香港文化元素的體現，應該更加深思熟慮，相信大會不會認真考慮粵港澳合作示範的意義。

組委會已經宣布將考慮發揮港澳資源優勢，這方面香港是有底氣的，舉辦「七欖」賽事，全國其他地方都沒有經驗，場地單車賽香港的場館，以及在這個項目的競技水平，也是有目共睹的。相信香港能夠發揮好這方面的資源優勢，與廣東省其他城市合作辦好這一屆全運會。

粵港澳三地有合作有競爭

比賽以外安排可爭附加值

合作與競爭是共存的，現在看來，競爭並不在於舉辦比賽的標準，而是在比賽以外的元素。即將落成的啟德體育園，坐落在舊機場各種配套設施未完善的地方，過去發生過郵輪客人排長龍等交通工具的問題，文化體育及旅遊局長楊潤雄日前信誓旦旦表示，有了過去的教訓以及新落成的地鐵站，「不擔心不可以解決」。幾千名郵輪遊客都弄出個大頭佛，都是因為像特區政府很多其他安排一樣，沒有做過壓力測試就拍心口保證可以，未來的啟德體育園數萬名觀眾同時進出，是否會因為重蹈覆轍而丟臉丟到全國去，則是香港市民不願看到的事情。

粵港兩地在舉辦全運會方面的競爭，還體現在其他方面，廣州已經準備招募8.5萬名賽事志願者，為賽事順利舉行和觀眾方便入場觀賽做保障。超越賽事範圍的，是招募50萬名市民在比賽期間在全市範圍內做志願者，希望能夠做到「人人都是東道主，個個都是志願者」的目標，這個做法，不但是為了保障全運會，而是要凝聚人心，成功舉辦之後，廣州市民會提升對城市的歸屬感，大家都以廣州為榮，以廣州人為傲。這種藉舉辦全運會達到的「附加值」，不知道香港特區政府有沒有考慮過？

組委會為舉辦這屆全運會定下一個目標，要做到「規模最大、水平最高、影響最廣」。規模和水平，是隨着國力提升而自然增大和提高的，有科技和體育水平可以做保證，至於影響最廣，除了破紀錄的項目多寡，還體現在各個方面內容的表現，當中有城市的管理水平，主辦城市市民的素質，人文關懷的體現等等。廣州和深圳在這方面將會有何表現，不妨拭目以待，而香港在這些方面，也不會矮人一截，只是等待特區政府鼓動市民參與，共同在全國人民面前表現出來而已。即將舉行的全運會，體育健兒將會在賽場上競逐，粵港澳三地在舉辦各種安排上有爭取也有競爭，香港要為這方面的競爭及早做好準備。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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