社評：電子系統又甩轆 制度缺失須檢討

文憑試「監考易」失靈

苦了考務人員和考生

今屆DSE，本港所有一般試場推行「第二代公開考試支援系統」（PESS2），考生以「報到易」手機應用程式自行簽到，監考人員則以「監考易」核對考生身分、記錄考試期間考生進出試場時間，以及試後收集試卷時掃描條碼，考評局會向校方派發專用手機，供監考員使用「監考易」。日前視藝科開考，有中學校長表示，考生使用「報到易」整體情况算流暢，惟有監考老師未能順利登入「監考易」。由於視藝科屬選修科，考生人數有限，加上當局去年小規模試行系統運作暢順，各方最初仍抱着觀望態度，沒料到主科一開考，無論考生還是監考人員都遇上問題，「監考易」甩轆情况尤其嚴重。

中文科本周四開考，不少試場都傳出「監考易」故障，需要人手核對考生身分，有試場主任更以「全線崩潰」來形容情况。另外，也有個別考生反映，無法順利使用「報到易」簽到。事後考評局表示，「監考易」系統在處理大量數據流量時「表現未如理想」，當局會適當更新程式，改善數據流量處理，提升系統表現。然而昨天英文科開考，系統繼續出現問題，考務人員無法登入「監考易」系統，又要臨時改為人手作業。考評局昨晚交代事件，指「報到易」程式運作大致順利，「逾八成考生能報到」，問題主要出在「監考易」程式，鑑於需要一段時間解決問題，今起停用「監考易」，「報到易」則繼續使用。

雖然考評局一再強調，系統故障未有影響過去兩天考試進行，但混亂情况已足以令現場人員手忙腳亂，有監考人員表示，需要逐一抄寫考生編號，廢時失事。另外，考生抱着緊張心情來考試，橫生枝節影響心情，當然是可免則免，以「報到易」報到成功率就算做不到100%，起碼也應該達到95%以上，倘若當局認為逾八成考生能報到已算「理想」，門檻標準未免定得太低。觀乎局方說法，系統故障主因是「監考易」使用大量數據，導致系統變慢和嚴重擠塞，連考生使用「報到易」也變得不暢順，云云，但當局事前理應清楚掌握，同一時段會有多少人使用程式，根本不應該出現系統不勝負荷的情况。

考評局表示，承辦商在1個多月前，曾以兩天時間測試系統，形容結果令人「滿意」，可是過去兩天出現的混亂情况，卻反映當局事前所做的系統負載測試，存在明顯不足，甚至不排除「監考易」程式設計有缺失，除錯工作也做得不好。考評局表示，中文科考試出亂子後，馬上要求開發承辦商檢視系統，找出潛在問題及更新程式，然而較穩妥的做法，應該是第一時間宣布暫停使用系統，先搞清楚出事原因，確定系統可以穩定運行不再出錯後，才恢復使用，而不是抱着「博一博」心態，等到連續兩天出事後才叫停。

擴大資科辦把關角色

多做第三方獨立測試

政府推動智慧城市建設，鼓勵各政策局和部門善用科技，提升運作效率及改善公共服務，然而無論是運輸署的易通行，還是康文署的SmartPLAY訂場新系統，一推出都是甩漏連連；去年 12月區議會選舉，電子選民登記冊系統故障，導致票站一度暫停投票，同樣令人質疑事前有否做好系統測試及除錯工作。今次文憑試出事，不過是最新例子。外界有理由懷疑當中存在制度性、系統性的缺失，導致同類問題再三發生。

根據現行做法，涉及政府中央主幹系統或跨部門的資訊科技（IT）項目，例如政府雲端服務、大數據分析平台、數據「過河」與跨境通辦等，皆由資訊科技辦公室（資科辦）負責，其他政府IT項目，則以部門服務需要為核心，由相關政策局及部門牽頭開發及營運，資科辦會從旁提供協助，主要是提供政策指引和意見，不會直接「落水」介入項目。因應電子政務項目頻頻「甩轆」，政府去年底推出新措施，要求相關部門必須把大型電子系統，交由資科辦安排的獨立第三方，進行額外的系統容量和負載測試，至於「監考易」一類小型電子系統，基本上依然是由相關部門自行處理，也毋須做獨立第三方測試。究竟相關部門是否有足夠的專業知識和能力，做好把關工夫，的確令人有疑慮。

「報到易」及「監考易」系統合共花了900萬元開發，考評局昨天表示，系統毋須尋求第三方壓力測試。觀乎這兩天的情况，這明顯是一個缺失。當局有必要擴大資科辦的把關角色和覆蓋面，以及要求各部門為新系統做壓力測試，避免再有「甩轆」情况。

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