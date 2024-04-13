明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：電子系統又甩轆 制度缺失須檢討

【明報社評】中學文憑試（DSE）主科開考，接連兩天都發生電子系統故障，考評局急急宣布暫停使用「監考易」應用程式，改為以人手方式核對考生身分。文憑試引入「報到易」及「監考易」系統，本意是方便考生和考務人員，事前理應做足測試和除錯（Debug）工作，確保運作萬無一失，過去兩天「甩轆」情况極不理想，徒添考務人員工作量，更有可能影響考生應試心情，當局有責任找出缺失所在，並向公眾交代。近年政府致力推動各部門善用科技，提升運作效率及改善公共服務，然而由易通行、SmartPLAY訂場系統到今次「監考易」，每次都甩漏連連，政府有必要檢討問題所在，作出改善。

文憑試「監考易」失靈

苦了考務人員和考生

今屆DSE，本港所有一般試場推行「第二代公開考試支援系統」（PESS2），考生以「報到易」手機應用程式自行簽到，監考人員則以「監考易」核對考生身分、記錄考試期間考生進出試場時間，以及試後收集試卷時掃描條碼，考評局會向校方派發專用手機，供監考員使用「監考易」。日前視藝科開考，有中學校長表示，考生使用「報到易」整體情况算流暢，惟有監考老師未能順利登入「監考易」。由於視藝科屬選修科，考生人數有限，加上當局去年小規模試行系統運作暢順，各方最初仍抱着觀望態度，沒料到主科一開考，無論考生還是監考人員都遇上問題，「監考易」甩轆情况尤其嚴重。

中文科本周四開考，不少試場都傳出「監考易」故障，需要人手核對考生身分，有試場主任更以「全線崩潰」來形容情况。另外，也有個別考生反映，無法順利使用「報到易」簽到。事後考評局表示，「監考易」系統在處理大量數據流量時「表現未如理想」，當局會適當更新程式，改善數據流量處理，提升系統表現。然而昨天英文科開考，系統繼續出現問題，考務人員無法登入「監考易」系統，又要臨時改為人手作業。考評局昨晚交代事件，指「報到易」程式運作大致順利，「逾八成考生能報到」，問題主要出在「監考易」程式，鑑於需要一段時間解決問題，今起停用「監考易」，「報到易」則繼續使用。

雖然考評局一再強調，系統故障未有影響過去兩天考試進行，但混亂情况已足以令現場人員手忙腳亂，有監考人員表示，需要逐一抄寫考生編號，廢時失事。另外，考生抱着緊張心情來考試，橫生枝節影響心情，當然是可免則免，以「報到易」報到成功率就算做不到100%，起碼也應該達到95%以上，倘若當局認為逾八成考生能報到已算「理想」，門檻標準未免定得太低。觀乎局方說法，系統故障主因是「監考易」使用大量數據，導致系統變慢和嚴重擠塞，連考生使用「報到易」也變得不暢順，云云，但當局事前理應清楚掌握，同一時段會有多少人使用程式，根本不應該出現系統不勝負荷的情况。

考評局表示，承辦商在1個多月前，曾以兩天時間測試系統，形容結果令人「滿意」，可是過去兩天出現的混亂情况，卻反映當局事前所做的系統負載測試，存在明顯不足，甚至不排除「監考易」程式設計有缺失，除錯工作也做得不好。考評局表示，中文科考試出亂子後，馬上要求開發承辦商檢視系統，找出潛在問題及更新程式，然而較穩妥的做法，應該是第一時間宣布暫停使用系統，先搞清楚出事原因，確定系統可以穩定運行不再出錯後，才恢復使用，而不是抱着「博一博」心態，等到連續兩天出事後才叫停。

擴大資科辦把關角色

多做第三方獨立測試

政府推動智慧城市建設，鼓勵各政策局和部門善用科技，提升運作效率及改善公共服務，然而無論是運輸署的易通行，還是康文署的SmartPLAY訂場新系統，一推出都是甩漏連連；去年 12月區議會選舉，電子選民登記冊系統故障，導致票站一度暫停投票，同樣令人質疑事前有否做好系統測試及除錯工作。今次文憑試出事，不過是最新例子。外界有理由懷疑當中存在制度性、系統性的缺失，導致同類問題再三發生。

根據現行做法，涉及政府中央主幹系統或跨部門的資訊科技（IT）項目，例如政府雲端服務、大數據分析平台、數據「過河」與跨境通辦等，皆由資訊科技辦公室（資科辦）負責，其他政府IT項目，則以部門服務需要為核心，由相關政策局及部門牽頭開發及營運，資科辦會從旁提供協助，主要是提供政策指引和意見，不會直接「落水」介入項目。因應電子政務項目頻頻「甩轆」，政府去年底推出新措施，要求相關部門必須把大型電子系統，交由資科辦安排的獨立第三方，進行額外的系統容量和負載測試，至於「監考易」一類小型電子系統，基本上依然是由相關部門自行處理，也毋須做獨立第三方測試。究竟相關部門是否有足夠的專業知識和能力，做好把關工夫，的確令人有疑慮。

「報到易」及「監考易」系統合共花了900萬元開發，考評局昨天表示，系統毋須尋求第三方壓力測試。觀乎這兩天的情况，這明顯是一個缺失。當局有必要擴大資科辦的把關角色和覆蓋面，以及要求各部門為新系統做壓力測試，避免再有「甩轆」情况。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞