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社評

社評：政府代辦消防工程 制訂優次早日立法

【明報社評】佐敦道華豐大廈大火，再次暴露舊樓消防安全及執管問題，消防處巡查工作是否到位，固然惹人關注；屋宇署發出的消防安全指示，可以一拖10多年未完成遵辦，更是不能接受。消防安全事關人命，督促落實改善工程，不能流於紙上作業。舊樓安裝基本消防設備，現行法例有明確要求，惟因舊樓業權分散複雜，夾錢維修又常起糾紛，導致消防改善工程寸步難行，當局有必要盡快修訂消防安全條例，賦權政府部門「先代辦、後收錢」。全港舊樓數以千計，政府當然不可能悉數代辦消防改善工程，但依然可以按風險高低制訂優次，早日為一些高危舊樓「拆彈」。

督促落實消防工程

不能流於紙上作業

華豐大廈三級火5死40傷，留院傷者仍有多人危殆。華豐大廈內賓館、劏房林立，消防處九龍南分區指揮官林建軍昨天談及救援工作，有3點值得留意。首先，他提到大廈有不同間隔單位，亦曾改動內部結構，特別是「未經申請的私下改動」，增加了救援難度。這意味大廈內部很可能存在違例的改動。

其次，林表示大廈有3條樓梯，其中一條在火警時差不多無濃煙，過百居民經此疏散， 但接近正門入口的樓梯則受濃煙影響，他們發現該樓梯有部分防煙門損毁，相信是梯間濃煙密佈原因之一。今次火災有人死於遠離一樓起火地點的7至8樓梯間，倘若大廈防煙門正常發揮作用，理應可以減少傷亡。

第三，林表示救援過程發現大廈消防設備似乎並無有效年檢，有需要會採取進一步執法行動。有關說法跟居民投訴大廈滅火筒過期、消防喉轆破損不謀而合，同時亦令人對今年2月9日消防處人員最近一次巡查「並無發現問題」，百思不得其解。

《消防安全（建築物）條例》2007年實施，規定1987年前建成的舊樓，必須提升至「切合現代要求的防火保障」，包括安裝自動灑水系統、消防喉轆等，消防處屋宇署會巡查執法，協助樓宇業主遵辦條例要求。受條例規管的目標樓宇，約有1.4萬幢，華豐大廈當然是其中之一。根據政府數字，截至去年10月底，消防處和屋宇署已完成巡查約1.1萬幢目標樓宇，合共發出約35萬張「消防安全指示」，然而當中約有六成的「指示」仍待遵辦或跟進，不幸地華豐大廈也是其中之一。

根據屋宇署說法，早於2008年，即條例生效後翌年，署方已向法團發出消防安全指示，要求華豐大廈提升防火保障，包括更換防火門、以耐火物料圍封非緊急設施，以及提供符合耐火能力的固定窗等，惟至今大廈仍未遵辦；另外，署方2018年就樓宇公用部分向法團發出強制驗樓法定通知，由註冊檢驗人員建議的修葺工程，包括提供逃生樓梯防護門廊等，至今仍在「商討招標」階段，尚未完成遵辦。不管當局有什麼「苦衷」、大廈方面有什麼「困難」，當改善工程可以一拖多年不遵辦，有關的消防指示和法定通知，實際不過是一紙空文。當局執管軟弱無力，自然有人心存僥倖，得過且過。

代辦工程體恤老業主

制訂準則防濫用機制

舊樓消防改善工程遲遲未遵辦，每每跟業權分散複雜、夾錢維修困難重重有關。舊樓業主多老人家或弱勢人士，積蓄有限無力夾錢，也有部分業主移居他方，早已失去聯絡；部分舊樓商住用途混合，令問題變得更複雜。部分業主只是對外放租又或經營劏房等生意，對夾錢維修態度消極，認為工程花錢又妨礙做生意。有居於華豐大廈多年的業主便稱，法團以往曾多次開會商討大廈維修，但部分賓館經營者不願出錢，更有來自賓館的法團成員表明反對大維修，導致維修擱置。有區議員則表示，六七年前曾與華豐大廈法團溝通，又請民政處協助，但法團內部有爭拗，對是否遵從命令做大維修鬧分歧，最終拒絕區議員幫忙。

近年政府推出不同資助計劃，協助舊樓業主進行消防改善工程，惟資助金額始終有上限；倘若問題出在大廈部分有勢力業主「不肯夾錢」而非「夾不起錢」，就算政府願意資助也無補於事。修例賦權政府部門代辦工程，之後再追回費用，無疑是一個解決方法。早在10年前已有議員提倡修例，惟當時官員的思維，依然擺脫不了「小政府大市場」、「私人產權碰不得」，認為不能將賦權代辦消防工程，跟《建築物條例》授權屋宇署代業主執行清拆令混為一談，皆因後者涉及「即時危險」個案，而前者主要是「提升安全」，云云。

政府保守因循，導致修例延宕多時，直到兩年多前才同意修例，已嫌來得太遲，唯盼當局盡快完成立法，加快清除舊樓消防隱患步伐。當然，全港舊樓成千上萬，政府代辦消防改善工程，須有一套客觀清晰準則，例如根據樓齡、業權情况、違規檢控次數、是否三無大廈等，釐定代辦工程優次。當局既要體恤財政拮据的老業主，同時也要有方法處理事後拒絕夾錢想「走數」的業主，確保代辦工程機制不會被濫用。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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