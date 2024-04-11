明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：消防設施不到位 舊樓大火何時休

【明報社評】油麻地佐敦道華豐大廈火災，導致多人死亡，資料顯示涉事舊樓內有不少賓館和劏房，屋宇署曾發出強制驗樓令，要求清拆天台僭建物，但未獲全面遵從。本港舊樓一再發生嚴重奪命火災，大廈消防設備不足、未有嚴格遵守消防條例等老問題，長期未見解決。當局執管力度不足，派發家居滅火筒滅火氈等措施，覆蓋面也有限，治標乏力遑論治本。華豐大廈奪命火災，再次敲響本港舊樓消防隱患的警鐘， 政府除了加強巡查執管，更須盡快完成消防安全條例修訂，賦權相關部門為未有遵辦消防安全指示的舊樓，強制落實消防改善工程，切實提升舊樓防火能力。

華豐大火死傷枕藉

違規問題亟待查明

華豐大廈樓齡60年，樓高10多層，是典型的油尖旺商住兩用舊樓，位於大廈斜對面的 「佐敦薈」，前身正是1996年五級大火釀成41死80傷的嘉利大廈。根據牌照事務處資料，華豐大廈至少有35間持牌賓館營業，分佈不同樓層，由於地理位置方便，有不少旅客入住。有區議員更稱，大廈或有無牌賓館，另外也有很多劏房，估計多達100間。大廈內佈局如此複雜，存在嚴重消防隱患，並不令人意外。今次火災釀成至少5死逾40傷，是2020年油麻地廣東道唐樓大火導致8死逾10傷之後，又一宗嚴重奪命火災，消防安全和違規建築問題，相信將是消防處和警方的調查重點。

28年前的嘉利大廈冲天大火，暴露本港舊式商住樓宇消防安全存在重大缺失。這些年來，政府一再推出措施，包括修訂消防條例，規定1987年前落成樓宇，必須安裝自動灑水系統、消防喉轆等，另外又推出消防資助計劃，支援舊式商住樓宇業主進行改善工程，履行法例要求，可是舊樓消防安全問題仍然相當普遍，奪命大火每隔一段時間就再度發生。劏房林立的舊樓，情况尤其令人擔心，根據關注團體近年所做的調查，不少舊樓劏房戶都表示，所住大廈防火設備不足，逾半受訪者反映大廈沒有滅火筒、防火門，近半受訪者指大廈沒有消防喉、消防灑水系統。

華豐大廈奪命火災，最先起火位置為1至2樓大堂，消防處表示不僅火勢大，濃煙也多，蔓延至多個樓層，不少死傷者都有吸入性損害，其中一名死者被發現的位置，是在7至8樓梯間，亦有一名死者疑從高處墮下，落在1樓簷篷。凡此種種，都令人關注大廈有否足夠消防設備、走火通道及防煙門情况又是否正常。當局有必要深入調查，了解火災死傷枕藉原因，若發現有人罔顧消防安全，務須從嚴法辦。

翻查資料，屋宇署數年前曾就華豐大廈天台僭建物發出清拆令。當時的業主立案法團指出，有人在天台僭建劏房，早於2018年已要求相關人等清拆還原，惟不得要領，也有街坊反映大廈常有人隨處棄置雜物，阻塞消防通道。有議員更表示，政府早於2018年已向華豐大廈發出強制驗樓令，惟大廈方面未有遵循，促請屋宇署交代未有驗樓的原因。消防處昨天表示，過去10年曾對華豐大廈提出5次檢控，包括阻塞逃生通道、未有保持消防裝置在有效操作狀態等，近4年曾派員30次消防安全巡查，最近一次是今年2月9日，其間並無發現火警危險。華豐大廈消防隱患存在多時，當局並非不知情，為何未能防止今次慘劇發生，同樣值得深究。

派家居滅火設備僅治標

修例加強防火莫再蹉跎

由2011年花園街舊樓大火，到 2020年廣東道唐樓大火，每次慘劇過後，當局都有針對舊樓消防安全情况，展開大規模巡查，然而若不加強執管及切實提升舊樓防火能力，巡查再多亦無補於事。廣東道唐樓大火後，當局因應舊樓消防設備不足，以油尖旺為試點，向一些沒法團、沒居民組織、沒管理公司的「三無大廈」，以及已知有消防及樓宇安全隱患的舊樓住戶，派發家居手提滅火設備，諸如滅火筒及滅火氈等，及至去年更修訂消防設備規例，豁免家居手提滅火設備必須每年由承辦商檢查一次、確保處於有效操作狀態的規定，希望起到便利市民自行裝備的效果，然而有多少舊樓商戶住戶積極響應，存在不少疑問。

市區舊樓數以千計，當局派發家居滅火設備，覆蓋面有限，僅屬權宜之計。督促有消防隱憂舊樓完成「消防令」要求，升級消防設備，才是治本之策。舊樓消防設施不足，樓宇設計局限、業權分散、沒有法團跟進處理，以至部分業主不願負擔改善消防開支，都是潛在原因；亦有三無大廈老業主表示，由於經濟拮据，對遵辦消防改善工程，確實有心無力。由政府修訂消防條例，賦權消防處、屋宇署等相關部門，為未能遵辦消防改造指示的樓宇，強制進行消防改善工程，事後再設法向業主收回費用，可以確保防火措施得到落實，多年前已有立法會議員提出相關主張，惟當局過去一直以「尊重私有產權」為由，堅持相關工程應該由業主自行商討處理，拒絕介入。直至近年，當局才同意修例，目標是在今年提交立法會審議，期望當局可以盡快落實，莫再蹉跎歲月。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞