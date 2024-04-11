社評：消防設施不到位 舊樓大火何時休

華豐大火死傷枕藉

違規問題亟待查明

華豐大廈樓齡60年，樓高10多層，是典型的油尖旺商住兩用舊樓，位於大廈斜對面的 「佐敦薈」，前身正是1996年五級大火釀成41死80傷的嘉利大廈。根據牌照事務處資料，華豐大廈至少有35間持牌賓館營業，分佈不同樓層，由於地理位置方便，有不少旅客入住。有區議員更稱，大廈或有無牌賓館，另外也有很多劏房，估計多達100間。大廈內佈局如此複雜，存在嚴重消防隱患，並不令人意外。今次火災釀成至少5死逾40傷，是2020年油麻地廣東道唐樓大火導致8死逾10傷之後，又一宗嚴重奪命火災，消防安全和違規建築問題，相信將是消防處和警方的調查重點。

28年前的嘉利大廈冲天大火，暴露本港舊式商住樓宇消防安全存在重大缺失。這些年來，政府一再推出措施，包括修訂消防條例，規定1987年前落成樓宇，必須安裝自動灑水系統、消防喉轆等，另外又推出消防資助計劃，支援舊式商住樓宇業主進行改善工程，履行法例要求，可是舊樓消防安全問題仍然相當普遍，奪命大火每隔一段時間就再度發生。劏房林立的舊樓，情况尤其令人擔心，根據關注團體近年所做的調查，不少舊樓劏房戶都表示，所住大廈防火設備不足，逾半受訪者反映大廈沒有滅火筒、防火門，近半受訪者指大廈沒有消防喉、消防灑水系統。

華豐大廈奪命火災，最先起火位置為1至2樓大堂，消防處表示不僅火勢大，濃煙也多，蔓延至多個樓層，不少死傷者都有吸入性損害，其中一名死者被發現的位置，是在7至8樓梯間，亦有一名死者疑從高處墮下，落在1樓簷篷。凡此種種，都令人關注大廈有否足夠消防設備、走火通道及防煙門情况又是否正常。當局有必要深入調查，了解火災死傷枕藉原因，若發現有人罔顧消防安全，務須從嚴法辦。

翻查資料，屋宇署數年前曾就華豐大廈天台僭建物發出清拆令。當時的業主立案法團指出，有人在天台僭建劏房，早於2018年已要求相關人等清拆還原，惟不得要領，也有街坊反映大廈常有人隨處棄置雜物，阻塞消防通道。有議員更表示，政府早於2018年已向華豐大廈發出強制驗樓令，惟大廈方面未有遵循，促請屋宇署交代未有驗樓的原因。消防處昨天表示，過去10年曾對華豐大廈提出5次檢控，包括阻塞逃生通道、未有保持消防裝置在有效操作狀態等，近4年曾派員30次消防安全巡查，最近一次是今年2月9日，其間並無發現火警危險。華豐大廈消防隱患存在多時，當局並非不知情，為何未能防止今次慘劇發生，同樣值得深究。

派家居滅火設備僅治標

修例加強防火莫再蹉跎

由2011年花園街舊樓大火，到 2020年廣東道唐樓大火，每次慘劇過後，當局都有針對舊樓消防安全情况，展開大規模巡查，然而若不加強執管及切實提升舊樓防火能力，巡查再多亦無補於事。廣東道唐樓大火後，當局因應舊樓消防設備不足，以油尖旺為試點，向一些沒法團、沒居民組織、沒管理公司的「三無大廈」，以及已知有消防及樓宇安全隱患的舊樓住戶，派發家居手提滅火設備，諸如滅火筒及滅火氈等，及至去年更修訂消防設備規例，豁免家居手提滅火設備必須每年由承辦商檢查一次、確保處於有效操作狀態的規定，希望起到便利市民自行裝備的效果，然而有多少舊樓商戶住戶積極響應，存在不少疑問。

市區舊樓數以千計，當局派發家居滅火設備，覆蓋面有限，僅屬權宜之計。督促有消防隱憂舊樓完成「消防令」要求，升級消防設備，才是治本之策。舊樓消防設施不足，樓宇設計局限、業權分散、沒有法團跟進處理，以至部分業主不願負擔改善消防開支，都是潛在原因；亦有三無大廈老業主表示，由於經濟拮据，對遵辦消防改善工程，確實有心無力。由政府修訂消防條例，賦權消防處、屋宇署等相關部門，為未能遵辦消防改造指示的樓宇，強制進行消防改善工程，事後再設法向業主收回費用，可以確保防火措施得到落實，多年前已有立法會議員提出相關主張，惟當局過去一直以「尊重私有產權」為由，堅持相關工程應該由業主自行商討處理，拒絕介入。直至近年，當局才同意修例，目標是在今年提交立法會審議，期望當局可以盡快落實，莫再蹉跎歲月。

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