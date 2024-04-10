社評：公帑買奧運轉播權 爭取最大社會效益

轉播東奧效益顯著

巴黎奧運再接再厲

2024巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，來自世界各地的頂尖運動員，將在32個體育項目競逐獎牌。目前港隊已在單車、帆船、游泳、劍擊、乒乓球及滑浪風帆6個體育大項取得參賽資格，至少角逐10多項比賽。相信不少市民都期望可以再次在電視熒幕上，看到港隊女泳將何詩蓓、男子花劍選手張家朗等港將出戰奧運的英姿。根據體院評估，港隊在田徑、羽毛球、體操、賽艇及三項鐵人，亦有機會取得奧運會參賽資格。殘奧方面，截至上月26日，港隊也確定至少出戰3個體育大項12項比賽。

上屆東京奧運，國家隊獲得38金32銀19銅，香港則以1金2銀3銅寫下港隊歷來最佳成績。東京奧運遇上新冠疫情，就連能否順利舉行，也一度存在變數，疫下本港各大電視台着眼成本控制，並無出價購買轉播權，最後由特區政府破天荒斥資購入電視轉播權，交予本地電視台免費播放，讓全港市民可以一睹港將出色表現。巴黎奧運將至，行政長官李家超昨天宣布，政府已購下今屆奧運及殘奧的電視播映權，交予本港3間私營免費電視台，以及香港電台免費轉播。李家超表示，基於商業保密原則，無法交代具體購入金額，只透露有關費用低於東京奧運轉播費。

過去20年，國際體育盛事日益商業化，電視轉播費亦水漲船高。曾幾何時，本港收費電視台爭客戶拓品牌，願意為大型體育盛事一擲千金，1.2億元買下2012年倫敦奧運獨家播映權是經典例子，一度惹來「有錢有得睇、窮人無份睇」的爭議。時移世易，收費電視模式風光不再，免費電視台對斥資購下大型體育盛事轉播權亦愈益審慎，皆因本地市場規模有限，廣告收益往往未能抵消高昂的轉播費及節目製作成本。以2016年巴西奧運為例，單是轉播費便達1.6億港元，連同攝製隊現場採訪等開支，本地電視台合共投入約3億元，卻因時差等不利廣告收入，最終要蝕本。

對香港觀眾而言，世界盃決賽周、歐國盃等國際大賽，只屬娛樂性質，跟香港運動員沒有直接關係，有些人甚至因為賭波才關心球賽。相比之下，港隊有份參與奧運，讓全港市民有機會免費觀看賽事，不單是提供「娛樂」，更是鼓勵市民齊心支持香港運動員。以上屆東京奧運為例，港將表現出色，不僅振奮人心，同時也喚起社會關注本地運動發展，激發更多年輕人願意投身體育運動，當時政府曾透露，東奧轉播費低於2012年本地電視台買下倫奧播映權的價錢，意味在1.2億元之下，而今屆巴黎奧運轉播費，又比東奧為低。比起將同等金額公帑花在無謂的社區工程或活動之上，用來購買奧運播映權，無疑更具社會效益和價值。另外，國家隊在奧運會成績出眾，多播國家隊賽事，對於國民教育和國家身分認同，相信也有一定作用。

當然，有別於香港東京只有一句鐘時差，香港與巴黎夏季時差為6小時，這亦意味巴黎奧運很多爭牌決勝的比賽，會在本港時間深夜舉行，不似東奧般容易推廣，然而無論游泳、劍擊、跳水、排球等項目，仍有不少賽事會在本港時間黃昏和晚上舉行，市民依然有機會齊聚商場看着大屏幕，為港隊和國家隊運動員打氣，相信可以帶旺夜市人流，只要把握好重點比賽時間，及早推廣宣傳，一樣有機會為商戶帶來更多生意。現在距離巴黎奧運約有3個月，政府應把握時間，與電視台、體育界和商界緊密協作，舉辦不同形式的活動，將港隊和國家隊角逐奧運，化為一項全港市民關心投入的盛事。

政府可補市場不足

電視台應有所承擔

特區政府連續第二屆購下奧運轉播權，李家超表示，今次購入巴黎奧運轉播權屬「特別考慮」，不打算改變市場上競投轉播權的商業競爭模式。不過話說回來，除非奧運轉播模式，又或本港免費電視市場環境未來發生戲劇性的變化，否則可見將來，私人電視台受制財力無意天價購下奧運轉播權的情况，恐怕仍會持續。轉播奧運某程度可視為一種「公共財」，當市場無形之手力有不逮，政府便應該介入；與此同時，當局也可以考慮在適當時候，與電視台方面檢討，可以採取什麼合作模式處理奧運會轉播問題，要求電視台作出一些承擔，而不是次次都「搭便車」。

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