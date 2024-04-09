社評：垃圾徵費迎難而上 反對理據似是而非

政府推動徵費廿載

立法完成擱置無理

垃圾徵費「先行先試」計劃實施一周，環境局長謝展寰稱，14個試點處所中，院舍、食肆和政府大樓已完全轉用指定袋，商場使用率約七成，公私營住宅及「三無」大廈住戶參與率則較為參差，以私樓成績較佳，指定袋使用率最高五成。有人潑冷水，認為住戶參與率只有兩成許至五成不理想。有環團則表示，以往曾在私人屋苑試行，只有一成參與率，現在多達五成參與，已屬喜出望外。

先行先試計劃屬自願性質，指定袋是免費派發，外界無法用現在的參與率，去判斷徵費後的情况。事實上，先行先試真正目的，應該是了解實際執行過程中，市民商戶可能遇上什麼技術問題，以便當局及時處理。謝展寰提到，試點計劃參加者普遍反映的問題，包括指定袋長度不足以套在垃圾桶上，亦有「三無大廈」住戶反映廚餘收集點太遠，需要步行10多分鐘才到達，凡此種種，政府當然要跟進，但這些技術問題，不見得無法解決。相比之下，小我先行、只重近利，才是真正問題所在。

垃圾收費原定今年4月生效，惟因宣傳籌備不足，公眾對執行細節有很多疑惑，當局決定押後至8月實施，本意應該是為了讓政府有充分時間妥善解決具體執行問題，惟政商界明顯有人想趁勢拉倒政策，官員最近口風變化，亦令人懷疑政府想為煞停垃圾徵費找下台階。謝展寰上月在立法會表示，當局會視乎先行先試結果，決定下一步，惟強調政府「仍有很大決心」推行垃圾徵費，然而局長日前受訪，表示先行先試不止要視察實際操作，亦會考慮成本、參與者感受等，又說現時整個經濟氣氛、營商環境以至社會氣氛，也有「明顯改變」，云云，予人感覺是想打退堂鼓。

最近政商界要求押後甚至擱置垃圾徵費呼聲甚響，不少「理據」都似是而非。早於1998年，特區政府《減少廢物綱要計劃》已提出「使用者收費」概念，其後在時任環境工務局長廖秀冬大力推動下，再於2005年推出《都市固體廢物管理政策大綱》，建議2007年向立法會提交垃圾徵費條例草案。可是徵費倡議面對工商界強大阻力，部分政黨放眼地區直選，對可能影響選民「荷包」導致選票流失的政策也不熱中。垃圾徵費一拖10多年，惟歷屆政府從沒放棄這目標，繼續做配套做準備。及至《港區國安法》實施，中央落實愛國者治港，重塑立法會生態，2021年8月，立法會終以大比數通過垃圾徵費。只要看看這段歷史，當可明白垃圾徵費並非「激進反對派」倡導，也不是上屆政府「拍拍腦袋」搞出來，而是現在有人想推翻廿多年來的政策目標。

把握機會促綠色轉型

交內地焚化一廂情願

說完反對垃圾徵費的「政治理據」，再談「經濟理據」。從微觀角度而言，垃圾徵費後，市民商戶開支難免增加，有參與先行先試計劃的酒家便稱，徵費後要買指定袋及增加人手分類垃圾，額外開支估計相當於每月成本約2%。誠然，當下本港復蘇未算理想，但垃圾徵費帶來的支出，是否去到壓垮民生經濟的地步，大有商榷餘地；另外，當局初期也可採取一些紓困措施，協助基層市民和較受影響的行業適應，例如減免食肆牌照費、寬減差餉等。從宏觀角度而論，垃圾徵費落實污者自付原則，藉以推動源頭減廢、資源循環再造，可以帶動綠色產業發展，促進香港綠色轉型。

中央推動經濟社會發展全面綠色轉型，視之為高質量發展重要一環。前年國家發改委聯同住房城鄉建設部等一起發出指導意見文件，提到全面落實生活垃圾收費制度，推行非居民用戶垃圾計量收費、探索居民用戶按量收費。香港落實垃圾徵費，可以發揮示範作用，諷刺的是，現在卻有人出於小我私利，企圖利用新的政治環境，拉倒一項長遠政策；有人甚至假「經濟互補」之名，主張把本港垃圾送交內地處理，背後所反映的思維，跟之前有人揚言將本港精神病患者安排到大灣區內地城市「康復」一樣，同時亦完全不明白中央嚴禁垃圾入境的決心。

現今焚化技術無疑比昔日先進，不會再產生大量二噁英，還可轉廢為能，然而如果焚化真的可以一了百了，世界各地老早就不用搞源頭減廢、循環再造。焚化發電排放的溫室氣體，雖比煤碳發電少，但比燃氣和可再生能源都要高出一截。內地減排目標嚴格，就算大灣區內地城市焚化爐有「剩餘產能」，也不等於會接收本港垃圾。這幾年市民變相「津貼」巨款支持兩電以燃氣機組取代燃煤發電，若未來又大搞焚化發電，其實就是開減排倒車。中央落實愛國者治港，期望管治者打破利益固化藩籬，迎難而上謀劃長遠。當一項政府推動了逾20年兼已完成立法的重大政策也可以打回頭，誰能保證近年政府信誓旦旦所說的「持之以恆造地建屋」，未來不會因為既得利益阻撓而變卦？

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