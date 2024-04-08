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社評

社評：明修棧道批評產能過剩 暗渡陳倉穩住美國選舉

【明報社評】美國財長耶倫訪華，大談中國「新三樣」（電動車、鋰電池和太陽能電池）產能過剩，貿易問題似乎超越財政部長的職務範圍，令人懷疑她千里迢迢來中國，講話對象卻是美國國內的商家與工人。在進入大選的關鍵半年內，美國為了穩住經濟局面不變，而穩住中美關係。中國出動總理和其他高級官員高調接待耶倫，目的則是為了穩住中美關係，而配合美方穩住經濟狀况。在雙方各有所求的情况下，相信在明年初美國下一任總統上台前，中美關係應該暫且會維持相對穩定。

批評中國目的是向美國選民交代

何立峰專程到廣州會晤釋出善意

耶倫此番訪華的行程有點特別，第一站選擇廣州，出席美國商會活動則明顯是在拉票。批評中國的新三樣產能過剩，在中國市場疲軟情况下出口到國際市場，這對中國經濟健康沒有好處，還會傷害其他國家的生產商。貌似菩薩心腸，而她在美國時曾明言要保護美國羽翼未豐（fledgling）的電動車產業，才是真正的意圖。

中國商品在國際市場上的表現，取決於價格和質量，至於政府補貼問題，任何國家都有支持、鼓勵產業發展的政策，美國也有補貼新能源汽車的做法，若然由於中國產品優勝導致美國相關產業未能發展，美國也曾發動貿易戰，毋須假惺惺地說什麼對中國經濟健康有害。相信深諳經濟與金融之道的耶倫比誰都清楚，要求中國承諾削減新三樣的產能或者出口，是不可能的任務。更何况中國今年頭兩個月電動車出口美國和歐洲，已經分別下跌四成和兩成，耶倫此番如此說，有賣口乖之嫌。所以更有理由相信，由她出面來到中國談中國產能過剩問題，是說給美國人聽的，真正的信息是，拜登政府在這個問題上有所動作，對中國有所要求，從而向美國選民有所交代。

耶倫的本業是金融，中美兩國元首去年在巴峇島達成共識，成立中美金融工作組，就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題，定期磋商，雙方已經舉行了3次會議，這次耶倫來華，副總理何立峰作為這個工作組的中方主管，移船就磡到廣州跟她會面，財政部長藍佛安和人民銀行行長潘功勝跟她商議。

美國發動金融戰，到處點火，以高利率政策維持強美元態勢，人民幣最近貶值不少，股市也被拖累。美國要維持這個局面，對拜登競逐連任有利。而中國是美國第二大國債持有國，在過去25個月，不斷減持，從2022年1月持有10,338億美元，到最新公布的今年1月份數據7977億美元，其間也有幾個月是增持。耶倫這次訪華，跟中方有沒有討論到這個問題，未見透露，但中國擁有很強火力的「武器」，則是有真金白銀支持的。

警告中國勿干預美國大選

實則在要求中國給予配合

在耶倫出發來華前夕，美國總統拜登主動跟國家主席習近平通電話，雙方談論很多問題，其中一個耐人尋味的議題是，拜登要求中國不要干預美國大選，美國官員在事後向媒體放風，說中國答應美方要求。過往沒有紀錄中國曾經干預美國大選，最近也沒有迹象中國會這樣做，更何况拜登的對手特朗普曾經對中國出狠招，並不存在中國有此動機，實在難以令人明白拜登為何會說出這樣的話。或許可以反過來解讀這個信息，就是拜登要求中國配合，為其競選釋出善意。

新華社公布的習拜電話會議，引述習近平的話，中美關係三大原則是，以和為貴，以穩為重，及以信為本。以和為貴是長期的，無論美國誰來當總統都一樣，以信為本是希望拜登落實已經答應過的事情，而在短期之內，希望中美關係能夠穩定。最近幾個月，中美關係確實趨向穩定，而且美國進入大選關鍵的半年，美方更需要一個穩定的國際局勢，以巴衝突已經將美國搞到焦頭爛額，俄烏衝突美國也撈不到好處，更加沒有理由在中美關係上挑起事端，可以斷言，中美關係在未來短時間內還會維持穩定局面。

中美關係維持穩定，無疑對中國也有好處，所以也願意適當配合。但所謂配合也不是沒有底線，國家主席習近平在跟拜登通電話時強調，美國針對中國的經貿科技打壓層出不窮，制裁中國企業的單子愈拉愈長。如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，我們也不會坐視不管。從這番話可以看到，中國也有牌可打，不會因為美國先發制人而一味順從。

從拜登與耶倫最近的言論看，很明顯表現出，美國對中國仍有所求，接踵而至的布林肯，將會談到的芬太尼問題，更加是美國最頭痛的社會問題，中國過去對此已經配合解決，還有進一步合作空間。中美合作共贏並非空言，但美國容不下中國的崛起，還動輒擺出一副咄咄逼人的嘴臉，現在大選臨近才稍微收斂，相信到明年2月，無論誰當總統，又會故態復萌。

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