社評：說好國家香港故事 民間外交大有可為

借助民間力量

重建香港形象

民間外交是指具有明確外交目的的民間交流往來，強調的是外交活動的民間（即非政府）性質。新中國成立以來，一直相當重視民間外交「民間先行、以民促官」的作用。已故國家領導人毛澤東曾表示，「政府間不好往來，還有別的渠道，還可以加強民間往來」；已故總理周恩來更指出，「中國的外交是官方的、半官方的和民間的三者結合起來的外交」。1989年六四事件後，國家面對西方陣營制裁，最終得以打破孤立局面，民間外交發揮了重要作用。近年中美關係惡化，國家主席習近平亦一再表示，「中美關係的基礎在民間」，強調民間外交的作用。習近平近日在北京會見了一批美國工商界及戰略學術界代表，正是一個寫照。

地緣政治形勢緊張，國與國鬥爭劇烈，米高峰外交「拳來腳往」，官方立場必須堅定，面對惡意政治攻擊，不能不「堅決反對」、「強烈譴責」。相比之下，民間外交就有較大發揮空間。近年香港國際形象屢受外界質疑，行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀日前接受本報專訪，便認為香港要重建國際形象，除了靠政府官員解說，更應積極推動「民間外交」，逐步消除外界的誤解。

雖然「歷史終結論」已證明是一廂情願的想像，然而西方意識形態在國際輿論場上，仍佔主導地位，以美國為首的西方，也仍然主導着國際話語權。隨着中美走向全方位鬥爭，香港內外環境亦出現了重大變化，國際輿論場上不利國家和香港的聲浪高漲，無論是「說好中國故事」還是「說好香港故事」，單靠官方所能起到的作用，其實相對有限，不排除有些人受意識形態和政治定見影響，一聽到是官方說法，就認定是文宣操作；有些時候，由商界、學界、專業界人士出面，效果可能更好。

香港作為國際化城市，無論工商界、金融界、旅遊界、學術界、法律界等界別，都有深厚國際聯繫，可以幫助國家和香港搞好民間外交。另外，由全國政協副主席、前行政長官梁振英擔任主席的共享基金會，近年組織醫療團隊前往多國，為過萬人完成白內障手術，也是民間外交的一個良好示範。正如梁振英所言，「香港在民間外交方面大有可為」，眼前的問題，是如何善用既有條件和優勢，將事情辦好。

民間外交不是普通的民間交流，並不是單純有人脈關係或生意網絡就能做到，參與者必須有宏觀視野，不僅對國家和世界大局有透徹了解，同時亦要擅長溝通，清楚交流對象的觀點和疑惑，以他們所能理解的論述和概念，回應他們的具體關切；倘若民間外交活動只是變相受命於官方，一味照搬官話，向交流對象硬塞一些他們不以為然的官宣口號，其實不會起到多少作用，甚至可能造成反效果。

另外，民間外交亦要因地制宜。舉例說，香港參與國家民間外交，東南亞和歐洲相信會是兩個重要着力點。東盟國家民眾對北京和香港普遍較為友好，關心的是如何加強經濟合作，當地一項最新調查發現，若一定要在中美之間選邊站，較多人寧願站在中國一邊；相比之下，歐洲方面除了關注貿易問題，也非常留意香港人權法治情况。民間外交必須具有針對性，視乎不同對象，工作側重點亦要有所不同。

特區政府支持配合

壯大民間外交實力

外事工作，該硬的時候硬，該溫和的時候要溫和，特區當局必須拿揑好分寸，配合國家佈局，同時亦要讓民間外交參與者有發揮空間。以往特區當局對於民間外交的態度，大抵而言就是樂見其成但置身事外，基本上是各有各做，看不到有具體支持配合，自然難以產生協同效應。數年前，外交部駐港特派員公署設立「外交之友」榮譽名銜，表彰長期為國家和涉港外交作貢獻者，曾經獲此殊榮者包括前律政司長梁愛詩、恒隆集團董事長陳啟宗、中大前校長劉遵義、中華總商會會長蔡冠深。不過整體而言，香港其實很缺乏這方面的有識之士，能夠幫得上忙的民間智庫亦不多，若要搞好民間外交，必須提拔更多優秀的「民間大使」、壯大民間外交智庫團隊的實力。

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