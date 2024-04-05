社評：舊思維難救零售業 重拾競爭力靠轉型

眼前近利先行

商場千篇一律

港人北上消費，既涉匯率因素，亦是大灣區融合下的必然趨勢。剛過去的復活節長假期，本港出境人次過百萬，大批市民北上消費，不少本地商戶都慨嘆市道冷清，有業界人士甚至形容情况「慘烈」。昨天清明節公眾假期，雖然過關人潮不及復活節長假期「鼎盛」，然而仍有不少市民選擇北上祭祖後順道消費一番。

本港疫後零售市道不似預期，傳統旺區「吉舖」眾多，就連大型連鎖店也選擇縮減規模，甚至全線結業。大昌行集團旗下有39年歷史的大昌食品市場，早前便宣布結束營運，關閉28間食品零售店舖。根據統計處本周公布的數字，本港2月份零售業總銷貨價值臨時估計為337.58億元，按年升1.9%，升幅比1月份的0.9%有所擴大，亦是連升15個月，但遠遜市場預期的升4.8%，業界指2月農曆新年過後，零售市道明顯回落，3、 4月零售數據未許樂觀。香港零售管理協會預測，今年上半年整體零售額或有單位至雙位數跌幅。有房地產顧問服務公司則認為，零售業環境仍然艱難，不過銅鑼灣、尖沙嘴等旅遊區一些「吉舖」已陸續承租，顯示零售租賃市場正逐步復蘇。

本地零售市道疲弱有待提振，業界呼籲業主暫停加租共渡時艱，以及早日恢復內地一簽多行來港安排，有商界人士更希望容許內地人免簽證來港，增加旅客人流。北上消費趨勢難逆，多辦大型盛事、開放更多內地客來港，無疑可以為本地零售業界，帶來多些客源，然而隨着內地客消費模式改變，重旅遊體驗多於購物「掃貨」，就算恢復一簽多行，對本地零售業的幫助恐怕有限；至於「免簽證來港」倡議，性質就像搞旅遊零售業版本的「量化寬鬆」，只求大水猛灌，不理社會承受力和各種潛在後遺症。

香港經濟與房地產深度綑綁，零售業亦不例外。不少人都指出，旅遊零售市道興旺時，進帳最多的其實是商場業主發展商。商戶面對高昂租金，要賺錢就得想方設法控制成本，以及向消費者收取更高價錢。另一邊廂，不少商場業主為了保障租金收入，舖位出租安排，往往向大型連鎖式商戶傾斜，久而久之，很多大型商場的商戶都如倒模一樣，缺乏特色。本港零售業的競爭力，就是在這種只圖眼前近利、搵快錢至上的生意模式下，不斷削弱。

業主與商戶是共生共榮關係，當下零售業深陷困境，業主加租恐變殺雞取卵。重振零售業不能頭痛醫頭，無論業界還是商場業主必須明白，舊模式已經行不通，必須推陳出新，提升消費體驗和服務質素，重拾競爭力。回看近月有關振興零售市道的討論和主張，很多都只是沿用舊思維，想的是如何從「量」入手開拓客源，而不是實現「質」的提升，問題是當本地商場沒有足夠誘因吸引市民留港消費，試問又憑什麼可以吸引旅客？業界抱怨旅客回升「旺丁不旺財」之前，應該先反躬自問，是不是自己的商品賣點不足、服務不夠體貼，才會留不住港人、吸引不了旅客。

實體零售業陷困，情况並非香港獨有，歐美一樣有類似狀况，有人稱之為「零售大災難」（Retail Apocalypse）。有關趨勢早於2010年代初已出現，網購的興起，令很多大型實體連鎖零售店面臨壓力，不得不縮減規模，有的更破產倒閉，3年新冠疫情令情况進一步加劇。過去10多年間，由玩具反斗城到Body Shop，很多港人熟悉的跨國零售品牌，都難逃一劫。

不思進取恐遭淘汰

外國經驗值得借鑑

在美國，有分析指出，除了網購盛行，購物商場過多、中產階級萎縮，以及消費者習慣轉變，重視體驗多於單純購物，都是「零售大災難」成因。為此很多零售商戶都在積極求變，例如以客製化產品作招徠，讓顧客自訂波鞋顏色、設計和物料；亦有商戶引入擴增實境（AR）等科技，提升實體購物體驗，例如讓客人透過3D模擬，感受一下某件衣服或家俬擺設是否適合自己。外國在這方面有很多研究可供香港借鑑，關鍵是業界是否願意與時並進。當前本港零售業所面對的困境，既有整體經濟疲弱等因素，也有更深層的結構問題。業界必須致力升級轉型，提升競爭力，商場業主也要明白過去的暴利模式不可持續，必須為商場增加賣點和特色。實體零售業轉型，過程陣痛難免，但繼續不思進取，最終只會面臨淘汰。

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