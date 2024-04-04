社評：救災互動見微知著 台北冷待大陸善意

熱情感謝日本

台北兩張面孔

今次是台灣繼1999年9．21大地震之後，25年來最大規模的一次地震，由於屬近海淺層地震，無論震感還是破壞力都不容小覷。接近震央的花蓮，多棟建築物損毁，全縣至少數十人被困；台北捷運亦受地震影響，一度全線暫停。大陸彼岸的福建，以至再遠一些的浙江、江蘇等地，都有明顯震感。在香港，天文台亦接獲過百名市民報告，表示感受到這次地震，日本和菲律賓更一度向部分地區發出海嘯警報。台灣氣象部門表示，地震早上發生後，短短數小時內合共有數十次餘震，至少兩次規模達6級以上，預計未來數天仍有機會發生6.5至7級餘震，現在難以斷言會否引發更多災情，港人身在當地，不能掉以輕心。

地震發生約兩小時，大陸國台辦開腔表示「高度關切」，向「受災台灣同胞表示誠摯慰問」，當局將密切關注災情和後續情况，「願意提供救災協助」，然而台北方面反應冷淡，僅由陸委會透過書面表示，「注意」到大陸國台辦代表陸方表達關切與慰問，對此表示感謝，同時表示這次地震「沒有需要陸方協助救災的需求」。相比之下，台北當局對於來自日本方面的慰問，便熱情得多。台北當局下午發出正式新聞稿，對日揆岸田文雄社交媒體發文慰問及願意支援協助，表示「誠摯感謝」，現任總統蔡英文和副總統兼候任總統賴清德也透過社媒，感謝岸田「為台灣人帶來溫暖」，「象徵了台灣與日本間的強烈羈絆」。

放眼世界，救災跟政治，經常都會扯到一起。有時一場天災，可以成為兩地政府破冰改善關係的契機；有些時候，是否接受救災援助，又是一種政治表態。古巴已故領袖卡斯特羅上台以來，一再拒絕美國賑災援助；但當2005年美國遭卡特里娜風災，古巴主動伸出援手，華府一樣沒有領情。

回顧過去30年，兩岸關係是緩是緊，每每反映在救災互動之上。1990年代中後期，台海局勢陰霾密佈，1999年7月時任總統李登輝接受外媒訪問，大談「兩國論」，兩岸關係更趨緊張。未幾9．21地震發生，李登輝政府不允大陸救災物質從廈門直運台灣，大陸方面也強調台灣是中國一部分，世界各地紅十字會援台前應該先跟大陸紅會「打招呼」，又由外長在國際場合感謝各國援台。不過兩岸救災互動，之後也有相對好的時期。2008年汶川大地震，正值馬英九即將就任總統，兩岸氣氛回暖之時，台灣各界賑災捐款總計約15億元人民幣（約68億元新台幣），馬英九伉儷親自接聽捐款電話，更成為一時佳話。

台北聯日美抗大陸

兩岸關係持續緊張

可是隨着民進黨蔡英文2016年上台，拒絕接受「九二共識」，兩岸關係冰封，救災互動也失去了動力。反觀日台救災互動，則不斷強化。台日救災互動，可由1995年神戶大地震談起；台灣 9．21地震，日本救援隊伍更是最先抵台。2011年日本3．11地震海嘯，台灣各界對日捐款金額更是世界第一，惟值得留意的是，翌年震災追悼典禮，時任日揆野田佳彥基於「一中原則」，在外國代表獻花名單上，將台灣排除出去，惹來不少爭議；後來安倍晉三接任首相，決定邀請台灣代表出席獻花儀式，則引來中方抗議。近年台日關係不斷升溫，台灣綠營要標榜「台日情誼 」、「互相報恩」，救災互動也愈益高調。

今次花蓮地震，台北當局對日本的「誠摯感謝」，實際已不止是多謝慰問，而是一種政治宣示。台北當局強調，台日之間有「相互關懷的真誠情誼」，期盼台日友誼成為「世界良善力量」，讓「善的循環」持續在國際間擴散，當中所要標榜的信息，除了台日「同氣連枝」站在同一陣線，還隱含了一種政治二元對立觀，既然有「真誠」就有「不真誠」、有「良善力量」就有「不良善力量」。台北當局以政治意識形態作為號召，引導島內民意，堅持走「聯日美抗大陸」之路；另一邊廂，北京也不會容忍台北當局「挾洋謀獨」。這樣的氛圍，實在看不出兩岸關係有緩和的可能。

國民黨前主席兼台灣前總統馬英九近日以祭祖名義率團訪陸，有利兩岸溝通，但台海局勢能否緩和下來，始終要看台北當局態度。今年1月賴清德勝出總統選舉後，兩岸關係持續緊張， 2．14金門水域撞船事件，突顯台海形勢波濤洶湧。花蓮地震國台辦伸出橄欖枝，台北當局卻無心接受，目前也看不到即將就任的賴清德，在兩岸政策上與蔡英文有何不同，未來一段時期，兩岸關係着實令人擔心。

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