社評：市面慘淡餐飲業並非必差 業界政府共商對策謀出路

市面慘淡與數據不俗形矛盾

北上消費影響或加重並擴大

3月28日至31日，離港香港居民人次近204萬，其中26.4萬人次經機場或碼頭離境，估計4天內前往內地居民人次約177萬。香港居民北上消費，原因複雜，一般歸結為兩大因素，內地價格水平普遍比香港低，加上人民幣近期貶值，內地與香港的價格差異更為明顯；二是內地消費市場產品更加多樣化，服務質量較佳。兩個都是市場因素，除了人民幣幣值可能會有波動以外，其他的因素可能都會長期存在，因而普遍認為，北上消費將會成為常態，影響範圍甚至還會擴大和加劇。

北上消費是市民「用腳投票」，因為內地消費市場的價格與服務質量都是市場因素，若然內地與香港的價格以及服務質量差異縮小，而北上消費新鮮感因素遞減，問題就會悄然過去。然而，觀乎香港的經濟結構，物價回落到跟內地水平相若幾乎是不可能的，商舖租金一項就降不下來，另外，勞工短缺的結構因素也導致成本上升，甚至服務質量難以提升。

然而，這些因素是否真的一成不變，應該由行業的持份者說了算，老闆埋怨員工服務不夠殷勤，勞工投訴工作環境欠佳，但兩者之間缺乏有效的溝通，只會造成惡性循環，走下坡之勢愈演愈烈。

餐飲業是否真的都處於叫苦連天的狀態，從另一組數字看則是「別有洞天」。據香港統計處數據顯示，2023年第四季度中式餐館總收益以價值計上升10.4%，非中式餐館總收益以價值計上升2.1%，快餐店總收益以價值計上升7.6%，酒吧總收益以價值計上升19.7%。從這一組數據看，香港的餐飲業消費市道不但沒有下跌，而是明顯上升，但是否會因為北上消費風氣愈盛而有所反轉，即將公布的今年首季度數據會有所反映。

政府公布的餐飲業數據，與有目共睹的市面情况出現矛盾，還有別的因素可以解釋，新冠疫情3年，市民的飲食消費習慣改變，訂外賣增加堂食減少，可以解釋緣何總收益數字與店舖結業數字同時上升。另外，高檔餐廳收益增加但中低價餐廳收益減少，也可能造成總體數字上升但中低價餐廳仍然苦苦經營。而北上消費對中低價餐廳的影響尤甚，故而加劇了「蕭條」的景况。

總而言之，長假期期間市面慘淡只是表面現象，北上消費或許加重變化的速度與幅度，而非單一的因素。然而，特區政府的對策，給人印象只是「一招了」，即向中央政府提出要求，放寬更多內地城市來香港自由行，以及減少簽注限制，總的來說就是讓更多的內地遊客來港，從而刺激消費。

內地遊客增加並非唯一出路

香港吸引力特色需深入調查

內地遊客來港人數增加，無論如何各行各業都能受惠，但也並非餐飲業特別是中低價食肆經營困難的唯一出路，因為內地遊客的餐飲習慣和消費模式也在變化，近期有很多內地的餐飲集團來港開店，究竟這些餐廳是針對內地遊客還是本地居民，香港的何種特色對內地遊客更有吸引力?香港餐飲業整體數據不俗，但究竟什麼產品更具吸引力，盈利條件更佳，這些都要有更新的深入調查才能得出結論，市場調查加學者研究是最有力的說明。

目前的情况是，餐飲行業老闆在唉聲嘆氣，勞工在爭取更佳權益，顧客在投訴價格與服務質量，政府將責任推到市場之手，這樣下去，只會周而復始，若然內地消費市場在價格、餐品樣式和服務態度上不斷精益求精，香港餐飲業特別是中低價餐廳的經營環境還會進一步惡化。而責任並非任何單一一方可以承擔，推向任何一方也不公平。

成立一個由政府牽頭，以不同價位餐廳老闆與不同層級員工代表為主，加上對經濟結構和餐飲業有研究的學者參與，共同識別各種問題的不同方面，抽絲剝繭將不同問題的結構因素羅列，共商解決辦法、時間表以及具體分工，市場因素由老闆與高級管理層解決，政策規條問題由政府出面落實，這樣得出的方案，未必可以將問題徹底解決，但起碼可以為持份者或者潛在投資者，指出這個行業的真實現狀與未來前景，大家知所進退，總比將真正的問題掃到地氈底下，然後在每個長假期都來怨聲載道一番為好。

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