社評：中國重申「開放不會止步」 關係內地與全球經濟發展

連續30年平均增長10%舉世無雙

國家安全要防衛美國制裁要反擊

中國自從1979年開始奉行對外開放政策，從經濟層面看，就是吸引外資來華投資，並以出口促進生產總值增長，並拉動國內就業與市場發展。「開放」成為經濟高速增長的「代名詞」，創下30年連續平均增長達到10%的舉世無雙紀錄。由於美國發起貿易戰、新冠疫情、房地產爆煲等因素陸續發生並產生疊加效應，近幾年來的增長幅度放緩，特別是在疫情期間，需要依靠內循環提振國內消費市場，也由於國際市場疲軟而減少強調外經貿的外循環，儘管還能維持約5%的增長率，而成為世界主要經濟體的佼佼者，但是仍然被質疑究竟中國是否維持開放改革的一貫政策。

另一個幾乎同時發生的情况，是中國在某些領域採取「防衛」戰略措施，比如報道所說，內地政府下達指令，公務員不能用美國蘋果手機，國企和政府部門不能用外國的電腦軟件。這種做法，可以解釋為對美國制裁中國高科技產品的反擊措施，或者是出於對國家安全考慮而不能長期依賴外國電腦軟件。無論是主動防範，還是為應對美國發起制裁才後發制人，可以有不同解讀，但無視各種外國品牌的電子產品在各大城市林立的門店，也不去看看這些國際大企業在中國盈利所佔比例，因此而說中國不再開放是站不住腳的。

對於多種因素同時發生，國際投行或者諮詢公司的解釋莫衷一是，偏偏在這個時期，中國實際利用外資額下降，2022年金額為12,327億元人民幣，增長6.3%，2023年則縮減到11,339億元，跌幅達到8%，是多年來鮮見。雖然新增外商投資企業數量有所增加，但投資金額不升反跌，可謂旺丁不旺財。更為令人擔憂的是，高新技術產業的外商投資企業數量，下跌了4.9%。

中國經濟發展模式正在轉型，勞動型密集的加工業萎縮，需要依靠高科技產品出口彌補甚至超越，但2023年進出口總額增長只有0.2%，是多年來少有收縮。在青黃不接的階段，又一次將中國置於十字路口，並且為外國懷疑中國是否繼續開放增添藉口。

雖然進出口總額佔整體GDP的比例，從2010年的48%，降到去年的30%左右，並不表示中國可以放棄對進出口的依賴。中國吸引外資金額暫時有所停滯，也並不表示中國不歡迎外資，或者對外資吸引力不再。中國需要外經貿，並不僅僅是經濟因素，過去在從事外貿過程中，培訓人員對國際市場和商品國際標準的了解，外商經營企業僱用中國人員參與管理，培養出一大批管理人才，這些或許可以宣布，中國人已經「畢業」。然而，當全球化席捲全球，特別是高科技產業原料和部件來源多樣化的情况下，任何一個國家也不能獨善其身。

守勢遭連番狙擊反攻

主動出擊被指不開放

中國的高科技產業，有些領先世界，有些與世界先進同步，很多仍然落後，無論對於某種先進技術的依賴，或者一個產品需要不同國家生產不同部件的鏈條連接，都需要對外開放。即使不是高科技產業，處於不同地理位置，或者擁有不同的自然資源，不同國家都有一定的比較優勢，任何一國都不可能囊括全部優勢，中國也不能例外。這些都是中國必須繼續對外開放的原因。

然而，目前的國際政治形勢令中國在某些領域處於劣勢。雖然國際貨幣基金組織對全球經濟增長估計，原來預測2023和24年均為3%，今年展望調高為2024和25年將分別升3.1%和3.2%。但以巴衝突以及俄烏戰爭都在加劇，國際市場充滿不確定因素，美國限制中國發展的措施仍然層出不窮，中國外經貿難有大突破，吸引外資也有困難。這些或許都是暫時困難，但不能顯示中國放棄開放政策。

然而，弔詭的地方在於，中國既處於守勢，但又不能放棄主動出擊。守城是防衛，外人會乘勢狙擊，這種情况下若未能讓外方如願，將中國說成不再開放，這種言論的背後往往別有用心。而中國在某些領域要反守為攻，外交方面更加要先發制人，就愈容易成為外方攻擊的箭靶。

相信這種局面將會維持一段很長時間，而且很大程度取決於中美關係的變化，所幸暫時有谷底反彈的迹象。美中關係委員會訪華，是作為民間機構向中國拋出橄欖枝，習近平會見了前來參加發展論壇的美國代表，向美方宣示繼續開放，若然美方在大選後變本加厲狙擊中國，中國雖繼續對外開放，也可能影響對全球經濟增長的貢獻。

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