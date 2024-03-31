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社評

社評：安理會表決意義大 加沙戰火仍難止息

【明報社評】聯合國安理會上周一通過決議，要求齋戒月在加沙地帶立即停火，並實現長久、可持續的停火。這是自去年10月7日新一輪以巴戰爭爆發以來，安理會首次通過停火決議。決議得以通過，主要是美國在表決中一改以往做法，未投否決票，僅投棄權票。決議或多或少恢復了聯合國的權威，反映了國際社會多數成員的願望。惟美國改投棄權票只為平衡國內外壓力，特別是出於國內大選的考量，其偏袒以色列政策並未改弦更張，以色列的戰爭偏執依然強烈，拉法之戰箭在弦上，安理會決議的最終落實效果成疑，加沙戰火仍看不到止息的曙光。

以色列無差別攻擊

全球一邊倒促停火

安理會的決議主要內容包括，「齋戒月立即停火」，「立即無條件釋放人質」，「取消所有阻礙人道援助障礙」。在表決中，除美國外的14個成員國全投贊成票，其中既有中、俄、英、法4個常任理事國，亦有馬耳他、斯洛文尼亞、瑞士等歐洲國家，還包括日、韓等美國盟國，更有阿爾及利亞、厄瓜多爾、圭亞那、莫桑比克、塞拉利昂等發展中國家，反映加沙停火是國際社會的共同願望。

自去年10月7日新一輪以巴戰爭爆發至今，加沙已有3.26萬人被殺，7.5萬人受傷，其中大多是平民，包括許多婦孺。七成住宅區被毀，八成人流離失所，200萬人忍飢挨餓。以色列趕盡殺絕式的無差別攻擊，令其從當初哈馬斯突襲的受害者，變成被聯合國專家指有「種族滅絕罪」嫌疑的加害者。位於海牙的國際法院（ICJ）周四發布命令，要求以方採取措施，確保人道援助暢通無阻地進入加沙。

安理會的決議，令以色列在外交上空前孤立。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）說，該決議「必須得到執行」；歐盟委員會稱讚決議「對保護平民至關重要」；法國認為，聯合國終於打破「不堪忍受的沉默」，要求「立即全面落實」決議。在南美洲，哥倫比亞率先表態，若以色列不遵守決議，將與其斷交；玻利維亞、伯利茲等國已與以色列斷交，智利與洪都拉斯等國亦召回駐以大使抗議。巴西、土耳其等發展中大國，都指控以色列對巴人「種族屠殺」；將以色列告上ICJ的南非，形容法院頒令「意義重大」。

今次安理會的停火決議，外界焦點多關注美國改投棄權票。之前安理會4度表決停火議案，都因美國否決而無法通過。今次美方表現，被視為與以色列之間的分歧愈來愈大。以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）更罕見地發聲明，譴責美方。

不過，美方投票立場的改變，表面是不滿以軍在加沙的濫炸，其實更多是為平衡加沙人道災難帶來的道德壓力。戰爭伊始，拜登曾親赴以色列，擁抱內塔尼亞胡，美方不斷軍援以色列，十多萬巴人的傷亡，大多是美國槍炮所致。今年是美國總統大選之年，拜登正為當初力挺以色列付出代價，今次改投棄權票，意味他擔心失去年輕和穆斯林選票。就連被視為以色列忠實盟友的前總統特朗普都公開表示，以色列「必須結束戰爭」。

但正如白宮國安會發言人柯比（John Kirby）所言，投棄權票並不意味美國「政策發生了轉變」。他說，美國未投贊成票，因為決議中未有譴責哈馬斯。顯示美以在消滅哈馬斯的根本目標上，並無分歧。據最新報道，拜登政府近日又悄悄批准對以色列包括25架F35戰機在內的價值數十億美元軍援，其中僅炸彈就有2300枚。以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）上周在美會晤美國防長、白宮國安顧問及中央情報局（CIA）局長後表示，美以共享100%價值觀及99%利益。

美國棄權大選考量

續軍援以不會停手

正因有美國全力支持，以色列的戰爭執念愈發深重。安理會決議通過後，加蘭特表示，只要人質仍被扣押，以軍就不會停止加沙戰爭。按照以方說法，解救人質、消滅哈馬斯、解除加沙對以色列的安全威脅，是以軍行動的三大目標，惟半年來無一實現。至今仍有130多名人質下落未明，哈馬斯仍在向以南部城市發射火箭，戰前以方估計，哈馬斯有3萬武裝分子，現已擊斃約1.3萬名，重創另外1萬人，並逮捕近3000人。但哈馬斯在加沙南部拉法仍有4個營，中部還有2個營，總共約有6000多人，加上汗尤尼斯至少還有1300人，哈馬斯部隊似乎愈打愈多。而以軍方面，為彌補兵員不足，已考慮修訂兵役法，取消極端正統派猶太教徒（Haredim）長期享有豁免兵役權利，引起強烈反彈。

儘管如此，內塔尼亞胡仍堅持進攻拉法，揚言距離勝利「只剩下數周時間」。連日來，以軍對加沙空襲不斷加碼，造成更多傷亡，當地巴人甚至懷疑，以色列是報復安理會的決議，絕望地呼籲，「看在真主份上，不要再通過更多決議了」。

距離安理會決議要求停火的齋戒月期限僅剩十多天，以色列與哈馬斯的停火談判仍無進展。與此同時，內塔尼亞胡與以色列國內反對派的矛盾、哈馬斯與巴人自治政府之間的矛盾依然無解。此外，以巴戰爭在紅海、黎巴嫩南部乃至敘利亞、伊拉克、伊朗方面的外溢仍在加劇，安理會的決議雖有重要的象徵意義，但短期內加沙戰火仍難止息。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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