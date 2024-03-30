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社評

社評：情緒壓力不分貧富 照顧者支援遠未夠

【明報社評】九龍塘畢架山道命案，七旬妻子涉嫌謀殺患有認知障礙症的八旬丈夫，然後自殺，事件再次引起外界關注照顧者支援問題。有別之前發生的一些「以老護老」基層倫常悲劇，今次案件的當事人，來自相對富裕階層，家中亦有兩名傭工幫手，反映照顧者面對的情緒壓力，不一定跟物質生活條件有關，無論屬於哪一社會階層，「雙老家庭」都需要更多支援。當局有必要加強找出高危照顧者的能力，情緒支援工作也必須更到位更貼身。

豪宅夫婦「以老護老」

命案揭示非典型一面

今次畢架山道倫常悲劇，既有典型之處，也有非典型的地方。涉案夫婦是典型「以老護老」個案，案情顯示，男死者84歲，患有認知障礙及肌肉萎縮症；其妻子71歲，有指近年健康狀况亦不佳，兩周前曾向人表示，擔心無力照顧丈夫而想自殺，警方調查相信，今次是一宗殺人後自殺的案件。至於非典型之處，則是涉案夫婦家庭背景。

涉案夫婦居於九龍塘豪宅，男死者曾是註冊醫生，其家族家世顯赫，肇事單位由死者家族公司持有近半個世紀。夫婦兩人與兩名家傭同住，意味起居生活有人幫手打理，男死者屍體是於凌晨時分，由一名準備幫他換尿片的家傭發現，顯示家傭日常有協助女事主照顧丈夫。比起很多「以老護老」個案，涉案夫婦物質生活條件已是非常寬裕，身邊也有人可以24小時幫手照料，然而照顧者的情緒壓力，依然可以相當巨大，這跟當事人的社會地位或教育水平無關，有傭工照料也不代表什麼。今次悲劇挑戰了部分人對「以老護老」、「雙老家庭」等問題的刻板階級定型想像，同時也突顯了照顧者支援問題的複雜性。

香港社會以核心家庭為主，人口老化加上少子化，本來就意味雙老家庭「以老護老」情况將愈益普遍，近年出現的移民潮，進一步加劇這一趨勢。對於自身也有長期病患的年長照顧者，若要照顧病情更重的長者，難免倍感吃力，容易累壞身體之餘，更要承受沉重心理壓力，擔心自己身體狀况撐不下去，無法繼續照顧家人；即使物質條件較佳，可以聘請傭工協助，又或有財政能力可以安排身邊人入住私人院舍，當事人也可能因為情感羈絆，覺得自己有責任繼續照顧家人。

另外，照顧對象患什麼病，也可能加重「以老護老」的精神壓力。精神健康諮詢委員會前委員阮淑茵指出，部分認知障礙患者未必與照顧者合作，甚至懷疑家人，容易出現溝通問題和衝突。「以老護老」若涉及這類情况，年長照顧者壓力尤其巨大，必須盡快接觸介入，以免問題惡化。香港現時雖有針對認知障礙病人及其照顧者的服務，包括專科門診、院舍照顧、社區照顧（如上門、日間中心及暫託服務）等，然而面對認知障礙病人增多和龐大照顧需要，明顯並不足夠。本港老年人口持續攀升，至2046年更達到平均每3人就有多於1名長者，未來20年，不同程度的認知障礙症患者，可能超過30萬，當局有必要未雨綢繆。

畢架山命案涉事夫婦皆非社署跟進個案。問及以往照顧者支援服務是否忽略了非基層市民，勞福局長孫玉菡強調，長者中心服務不設經濟審查，而是視乎長者身體及精神狀况，有需要就會提供服務，又說家人的關心，對長者同樣重要。有別於基層家庭，中上階層家庭財政能力較好，然而照顧者情緒壓力可不是有錢就能解決。長者接收消化新資訊新科技的能力，難免不及年輕人，不知道政府有哪些照顧者支援服務，跟來自什麼社會階層，未必有強烈關係，當局必須更主動找出隱蔽高危個案。

觀望關愛隊探訪成效

加強照顧者支援專線

社署與關愛隊近日展開「支援長者及照顧者先導計劃」，由南區和荃灣36支關愛隊分頭行動，探訪長者和照顧者，如有需要會轉介社福單位跟進。孫玉菡強調，今次先導計劃有涵蓋一些中產屋苑，關愛隊亦非只接觸社署原有個案，而是關注一些以往從不求助、但可能需要幫助的長者。當局主動出擊，總比守株待兔等求助為佳，問題在於關愛隊工作範圍很闊，成員既非全職，亦沒有相關專業知識，單靠溫情善意，未必能夠辨識隱蔽高危個案，何况私人屋苑保安一般比公共屋邨森嚴，識別中高收入家庭的高危照顧者，難度也可能更高，關愛隊能夠發揮多少作用，仍然有待觀望。

政府去年推出24小時照顧者支援專線，半年間接逾1.4萬個來電，平均每日80個，當中1/3涉及情緒問題，有17宗個案以外展方式提供了危機處理，反映專線有一定作用，惟亦有致電者覺得專線提供的服務幫不上忙。當局需要進一步加強支援專線服務，同時也要在個案轉介和跟進方面，多下工夫，不能止於即時性的情緒輔導。另外，社署要求百間參與「改善買位計劃」的私營安老院，為有需要長者提供日間暫託服務，惟3個月累計只約20人次使用，使用率太低，當局有必要了解原因，對症下藥，加強宣傳。目前政府的支援照顧者措施流於零碎，當局需要思考如何加強統籌，由一般查詢、情緒支援到辨識高危個案，都要更加到位。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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