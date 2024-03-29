社評：正生書院續命 學生福祉優先

正生會董事涉捐款詐騙

書院資金斷裂師生受罪

正生書院1998年創立，是基督教正生會轄下的政府註冊中學，為濫藥青少年提供正規教育。今年1月，正生會爆出串謀詐騙風波，4名董事被捕，另有3名已離港董事被通緝，當中包括目前身在海外的正生書院校長陳兆焯及前校監林希聖。根據警方說法，有正生會董事於2020年下半年起以財困為名，發起眾籌，呼籲市民加入「正生助學計劃」，惟財報資料顯示，正生會募捐前所收捐款一直增長，沒有財困，反而書院從正生會收到的撥款卻異常下降。警方發現正生會部分捐款戶口在2020至2023年間，出現超過300次大額資金移動，包括轉移到正生會董事及校長陳兆焯私人持有的銀行帳戶。另外，正生會戶口期內曾13次將大量資金匯出境外，涉款5000萬元。

正生會前年在英國成立分會，支援當地港人社群，由正生書院校長陳兆焯出任總裁，另在美國也開設了分會。捐款詐騙風波曝光後，各方議論紛紛。有正生書院舊生表示，學校開支很少，質疑外界捐款不是全數用在師生身上，亦有教師表示信任校長和校方。警方懷疑有人將巨額善款分批匯出境外後潛逃，有獲准保釋的涉案正生會董事則表示，從未見過帳簿，強調正生會權力在陳兆焯和林希聖兩人身上，過往曾勸兩人公開正生會財政，避免將「公家錢」轉入私人帳戶，以免觸犯法例。

正生會捐款詐騙案，最終有沒有人遭起訴，留待執法部門跟進處理，然而事件帶來的一個即時影響，是正生書院資金斷裂。案件曝光後，林希聖曾稱，正生會戶口結餘約300萬至400萬元，惟戶口被警方凍結，無法用來支付學員伙食費及向教師「出糧」；保安局昨天則批評，在逃的正生會董事兼創辦人林希聖，未有理會政府及正生書院要求，一直以不同藉口，阻礙調撥正生會銀行帳戶內的資金予正生書院維持運作，遑論重組董事會，保安局禁毒處已從禁毒基金撥出100萬元，為正生書院提供應急援助金。

今次案件涉及轉移數千萬元捐款到海外，警方凍結正生會戶口，有其必要，貿然解凍有可能導致資金再被轉移，然而正生師生的福祉，同樣需要得到照顧。現時正生書院有17名學生，約有一半未成年，部分屬自願就讀，並非戒毒者，另有7名為應屆DSE考生，即將面對考試。根據現任校監崔康常所說，書院逾30教職員已兩個月未發薪，學校日常運作亦大受影響，當局有必要採取行動，讓情况穩定下來。這次政府以特事特辦方式，由禁毒基金撥出百萬元應急，崔康常表示，有關資金相信可幫助書院維持正常運作約兩個月，算是解決了燃眉之急，然而正新書院的存續，仍存在不少變數，有待各方妥善處理。

正生書院成立多年，捲入過不少爭議，然而書院成功幫助不少邊青重回正途，也是有目共睹，只要情况許可，值得繼續存在。禁毒基金應急撥款，幫得了一時，幫不了多久，長遠而言必須解凍正生會戶口，正生書院才能正常運作下去。崔康常表示，根據政府及警方要求，董事會若找來新成員取代涉案董事，銀行戶口就可動用，校方一直有跟涉案董事保持聯繫，希望可以盡快處理人事任免安排，然而事情能否順利解決，仍然有待觀察，唯盼各方以學生福祉為重，實事求是解決問題，莫讓學生成為拉鋸「磨心」。與此同時，政府亦應該主動與書院方面商量，看看有沒有其他方案，例如另覓有心志願機構變相「接辦」，全面接收現有師生；萬一真的無法延續，必須為受影響學生提供充足支援，莫讓學生淪為「人球」。

監管慈善機構帳目

未見政府立法決心

正生會爆出捐款詐騙風波後，慈善機構帳目監管問題再度惹來關注。目前本港並無專門法例或專責機構監管慈善團體。早於2013年，法改會已建議立法，要求慈善組織註冊、公開財務報表等，長遠更應考慮成立中央規管機構，然而政府對此一直持保留態度，財庫局長上月才重申，有關建議「對香港慈善組織的定義和運作會構成重大影響」，政府必須審慎考慮，民青局的說法也大致一樣。2017年，時任民政事務局長劉江華曾在立法會表示，成立單一機構監管慈善活動或設立統一法則，「難度相當高」，「社會上尤其宗教界強烈反對」。宗教團體重視自主，不希望見到政府強力監管，然而當局也有責任提高慈善籌款活動的財政透明度。政府近年僅以行政措施處理相關問題，明顯不足夠，當局不應該因為有反對聲音，就放棄立法監管。

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