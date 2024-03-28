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社評

社評：港鐵加價機制不公 過境費進帳應共享

【明報社評】港鐵宣布今年加價3.09%，幅度高於通脹，因票價封頂機制而未能上調的部分，則會延後追加。港鐵去年物業發展收益雖受市道不濟影響，但客運及車站商務利潤受惠於疫後復常，皆有可觀進帳，全年淨利潤達到78億元，仍然要向市民「加到盡」，再次反映票價「可加可減」機制向港鐵利益傾斜，去年引入的票價調整掛鈎物業發展利潤安排，存在明顯不足，累積延後加幅追加更有愈滾愈大之勢，有必要考慮引入劃線註銷機制。大灣區融合，公眾搭乘鐵路北上南下，只會愈來愈多。政府不設過境稅，港鐵卻變相代收了過境費，成為主要得益者，當局有理由要求港鐵分享相關利潤，回饋社會。

新方程式把關乏力

延後加幅滾存累積

有別於專營巴士公司加價必須經行政會議審批，港鐵票價調整基本上是「自動波」，根據「可加可減」方程式，決定每年如何處理。「可加可減」機制於2007年兩鐵合併時引入，實施10多年，現實情况幾乎是「有加無減」，平均每年加幅接近2%，僅在疫情非常時期試過一次減價，凍價例子也很少。「可加可減」機制多年來屢惹詬病，一大問題在於以通脹和名義工資作為主要變量，除非遇上嚴重衰退的年頭，否則不太可能減價，即使港鐵賺大錢，依然能夠向市民加價。

港鐵票價調整機制每5年檢討一次。去年政府與港鐵公布檢討結果，調整了方程式的變項，除了考慮通脹和名義工資變化，還首度將港鐵物業發展利潤，與票價調整幅度掛鈎。有關安排表面上回應了外界關切，然而並未改變「可加可減」機制向港鐵利益傾斜的本質。新機制生效以來，港鐵連續兩年加價，去年加價2.3%，今年更是繼2019年之後，第二次加價至封頂數字。港鐵表示，根據「可加可減」方程式，今年原可加價3.2%，若計及之前延後加幅1.85個百分點，更可加至5.05%，因加幅設封頂機制，不可超出家庭住戶月入中位數按年變動，故今年票價加幅於3.09%封頂，餘下0.11百分點加幅，以及去年轉撥的延後加幅，將分兩年追回，明年先處理當中1.91個百分點。

可加可減機制去年調整之前，方程式原本有「自動扣減0.6個百分點加幅」這一特別安排。隨着加入物業發展利潤這一變項，「特別扣減」安排亦告取消。根據新方程式，理論上港鐵物業發展利潤愈多，加幅扣減也愈大，然而現實是過去10年，港鐵平均每年相關利潤約為40億元，達不到50億元門檻，就只能扣減最基本的0.6個百分點，跟方程式原先的「特別扣減」幅度根本無分別。過去一年本港樓市不振，港鐵物業發展利潤按年大跌八成，只有20.4億元，反觀客運業務則受惠於疫後復常轉虧為盈，盈利貢獻26.8億元，車站商務利潤升幅67%，尤其可觀。港鐵去年淨利潤雖然按年減少約兩成，但仍接近78億元，有這麼多進帳，仍然可以加價，幅度高於通脹，反映現時「可加可減」機制為民把關作用有限。

延後加幅是另一個惹人關注的問題。一個可持續及有效的票價調整機制，不應該經常觸及封頂上限，導致延後加幅不斷積累，然而這正是目前情况。有議員便形容，延後加幅每年滾存，「市民變相像經常欠港鐵錢」。港鐵延後加幅愈滾愈大，反映方程式設計存在問題，加幅扣減太少，同時亦意味港鐵年年都有加價壓力；港鐵方面甚至可以振振有詞，強調必須「加到盡」，才能「避免」延後加幅繼續累積。

香港公共運輸政策以鐵路為骨幹，港鐵「一鐵獨大」，不僅在市場上佔盡優勢，還得到政府各式各樣厚待，發展車站上蓋物業收益，不過是其中之一，反觀其他公共交通營運商，很多都在苦苦支撐。港鐵常強調，作為一間上市公司，要向小股東利益負責，然而政府作為港鐵大股東，絕對有理由要求港鐵多向公眾利益傾斜。票價調整機制，應該與港鐵整體利潤而不單是物業發展利潤掛鈎，大原則是「港鐵賺得愈多，票價增幅愈小」，若全年總利潤超過一定金額就不准加價；延後加幅機制倘若維持，也必須設限，累積百分點不得超過指定水平，又或超過指定有效時限（例如兩年），否則就要「一筆勾銷」。這才是符合公眾利益的適當安排。

灣區融合跨境往來頻

港鐵變相代收過境費

港鐵去年客運業務扭虧為盈，除了受惠於疫後本地鐵路乘客持續回升，也得力於通關後過境乘客量急增。根據港鐵說法，過境客運人次仍未回復至疫前水平，意味還有上升空間；考慮到大灣區融合加快，港人北上消費、內地人南下愈益頻繁，打破疫前水平，相信也只是時間問題。港鐵跨境車程，羅湖或落馬洲往來金鐘，單程收費超過50元，上水至羅湖車程雖短，也要20多元。特區政府不設陸路過境稅，港鐵變相代收過境費，兩地人員往來愈多，港鐵進帳愈豐，政府有理由要求港鐵分享相關利潤，回饋市民，例如共同分擔公共交通補貼計劃、長者2元乘車優惠等開支，而不是像目前般由政府（納稅人）一力承擔。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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