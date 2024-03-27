社評：維護國安謀發展 社會氛圍要復常

香港再上路

思維要調整

國務院副總理丁薛祥在今年全國「兩會」期間，向港區人代及政協委員表示，期望香港盡早完成23條立法、盡快將工作重點轉移到發展之上。現在23條立法已完成，行政長官李家超昨天表示，香港全力拼經濟拼發展，政府重點工作有四方面，包括全面落實《施政報告》及《財政預算案》有關推動經濟和發展的措施、好好把握世界機遇和中國機遇、積極「搶人才搶企業」提升香港競爭力，以及發展內部經濟，積極主辦各類盛事，促進旅遊業、消費和投資。李家超表示，全球經濟中心西向東移，未來會積極開拓東盟和中東市場發展商機，加強經濟合作，同時會積極融入國家發展大局，與大灣區不同城市互聯互通，做好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

當然，地緣政治緊張，大國鬥爭激烈，維護國安沒有完成式，只有現在進行式。李家超表示，《維護國家安全條例》目的是要有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。各政府部門會落實這三方面的工作，包括做好管理和強化內部制度，防範和制止不利國家安全的活動。懲治方面，執法部門要強化能力，包括加強情報收集能力和情報分析培訓，抵禦間諜活動和各國情報單位滲透。情報收集分析與反間諜工作，從來都是「只做不說」，至於各部門如何強化內部制度防範制止危害國安活動，有哪些可以公開說明，也得看日後當局處理。與市民關係較直接的是國家安全教育，李家超提到，政府會結合國家安全教育、愛國主義教育和中華文化教育，在學校和社區層面推廣。

過去數年，無論香港內部還是國際形勢都出現了根本變化，社會氣氛持續緊張，人心惶惑不安甚多。現在香港已進入新時期，特區政府應抓緊時間，發展經濟改善民生；香港作為國際金融中心，重拾「經濟城市」本色、保持國際化優勢，對國家發展也非常重要。香港由昔日「西方的香港」，變成「中國的香港」，眼前要走的道路，其實相當明確，真正困難之處，可能是觀念和思維上的調整。

近年中國與東盟經貿關係愈趨緊密，內地企業積極到東南亞發展，東南亞商界對於大灣區商機也相當感興趣，這對香港而言無疑是新機遇，行政會議前召集人陳智思便指出，香港可以提供金融專業等增值服務，然而他同時亦提到， 不少香港人「對東南亞的印象，就是旅遊、外傭，不了解當地的商機」，認為新加坡以外的東南亞國家「落後」、「制度比不上香港」，若港人要開拓東南亞業務和市場，首先要擺脫高高在上的心態，真正地認識別人的市場，找出共贏合作方案。

陳智思所點出的問題，其實就是思維觀念上的問題。「西方的香港」長期以歐美為尊，習慣以西方中心主義看世界，對於東南亞、中東等非西方世界認識流於表面，商界也不重視這些市場。新時期的香港，需要跳出西方本位，重新認識國家與世界，明白西方世界並不等於國際社會，同時亦要尊重、欣賞不同國家不同文明。當然，不以西方為中心，不等於要排斥西方；香港作為一個高度西化的社會，也沒理由走向另一極端，變相自我否定。香港真正需要的是海納百川、融會貫通，以更高的視角看全世界，簡言之，就是重塑一套以多極世界、文明多元為本的世界觀，這才是更高層次的國際化。有關國家安全教育、愛國主義教育和中華文化教育的問題，同樣需要放在這一框架思考。

過去10多年，香港由東西文化薈萃之城，儼然變成東西方文明衝突的前沿。雖然反修例風暴已成過去，香港亦成為了「中國的香港」，然而跟人心回歸明顯仍有距離，背後牽涉到的，就是不同世界觀的碰撞，尚未找到調和之路，在這樣的情况下，多以耳濡目染方式，軟銷愛國主義和國家安全教育，效果可能比政治口號式硬銷更好。當局提出將國安及愛國教育，與中華文化教育相結合，是較為明智的做法。至於具體效果，則要看分寸拿揑。

愛國教育軟推銷

寧左勿右須糾偏

這幾年香港社會氣氛相當繃緊，軟對抗確實存在，但寧左勿右情况同樣令人關注，當一時口誤說了政治不正確的話，也會被人說成是「危害國家安全」，這樣的氣氛，一定不利香港發展。現在國家安全缺口已補，香港需要專心拼經濟謀發展，社會氛圍亦要糾偏「復常」，讓政治正確的鐘擺，從一端逐步回到中間，特區政府可以發揮帶頭作用，致力營造包容和諧的社會環境，寧左勿右的情况，相信也會隨之收斂。

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