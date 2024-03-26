社評：政府先行先試做準備 垃圾徵費莫決而不行

議員關心如何延後

甚於怎樣辦好事情

世界合一論壇昨天在港舉行，主題是投資創新以實現可持續的未來，政府同日發表有關發展香港「可持續披露生態圈」的願景宣言，強調要鞏固香港在「國際可持續金融領域的領導地位」。當然，發展綠色金融，不過是香港「綠色轉型」的一環。行政長官李家超在論壇上致辭，便提到香港高度重視應對氣候變化和促進綠色經濟，「對可持續發展的承諾是超越金融和商業」。財政司長陳茂波則表示，香港致力推動零碳發電、綠色建築、綠色交通以及減少廢物，實現減排目標。

放眼鄰近地區，日本、韓國、台灣為了推動源頭減廢，早已實施垃圾徵費，成效良好更是有目共睹。內地方面，國家發改委近年也發出指導文件，提出全面落實生活垃圾收費制度，推行非居民用戶垃圾計量收費，探索居民用戶按量收費，北京、深圳等大城市都是先行者。資料顯示，日韓兩地的人均垃圾每日產生量均少於1公斤，回收行業發展成熟，相比之下，同屬發達經濟體的香港，堆填區都市固體廢物人均每日棄置量多達1.5公斤，比日韓兩地多出五成。垃圾徵費源頭減廢，香港已然落後太多，連這麼基本的綠色政策都辦不到，試問如何說服外界相信香港認真看待可持續發展。

早於1998年，特區政府《減少廢物綱要計劃》已提出「使用者收費」概念，及至2005年，政府正式提出徵收都市固體廢物費，卻遇到商界和政黨巨大阻力，一拖就是10多年。這些年香港發展步履蹣跚，若說問題在於做事議而不決、目光短淺只看近利、小我私心凌駕大我，垃圾徵費正是典型例子。直到2021年，立法會終通過垃圾徵費，政府原定下月1日全港實施，惟因宣傳籌備工作存在諸般不足，公眾對執行細節有很多疑惑，當局今年初宣布垃圾徵費延至8月1日生效，至於4月1日則改為「先行先試」計劃開展之日。政府上周公布詳情，14個試點涉及政府合署、公共屋邨、三無大廈、院舍、商場及食肆等，當局就在5至6月向立法會交代試行計劃的報告。

延後垃圾徵費4個月，目的應該是讓政府有更佳準備落實措施，「先行先試」則是為了務實解決具體執行可能遇上的問題，可是一些政商界人士似乎卻希望，「先行先試」成為政府再度押後甚至煞停徵費的下台階。昨天立法會環境事務委員會會議，有議員表示，對8月1日是否適合全港實施垃圾徵費有相當大疑問，又問是否可以從石鼓洲焚化設施明年啟用這一角度，考慮全港實施垃圾徵費一事；有議員則問，如果「先行先試」效果不理想，當局會否選擇繼續延期實施，又或考慮「分階段」推行，云云。

比起督促政府把握時間做好準備工作，部分議員似乎更關心政府會在什麼條件或情况下再次延後計劃。環境局長表示，政府仍有很大決心推行垃圾徵費，惟同時又稱會持「開放態度」，視乎「先行先試」結果再決定下一步，予人觀感似乎亦未夠堅定。

有意見認為，現在焚化技術已進步不小，不會再產生大量二噁英危及鄰近居民，還可轉廢為能，言下之意是有了先進焚火爐處理垃圾，就毋須推行垃圾徵費。有關觀點大有可商榷之處。目前歐洲確有不少國家在使用可以轉廢為能的焚化爐，業界聲稱既能減廢又能發電，一舉兩得，問題是「焚化轉能」過程中會產生二氧化碳和氮氧化物，根據歐洲環保署的數據，焚化發電產生的二氧化碳等溫室氣體，雖比煤碳發電機組少，但卻遠多於燃氣發電或再生能源。

歐洲為了應付氣候變化，近年致力減排，「焚化轉能」難成真正出路。近年歐盟已停止撥款支持成員國興建焚化爐發電機組，丹麥作為歐洲其中一個「焚化轉能」大國，當地國會也決定10年內大減三成「焚化轉能」產能，否則無法達到減排要求。歐洲委員會一項有關處理塑膠廢物的研究報告提到，從氣候變化和「生命周期評估」 （LCA）的角度而論，上策乃是推動回收減廢，「焚化轉能」只是一項勝過堆填棄置的選項。香港若要推動減排，就不應有過度依賴「焚化轉能」之心。

焚化轉能非真正出路

良政善治須擇善固執

良政善治，從「善」如流固然重要，但政府也要懂得擇「善」固執。眼光短淺難成大事，當局要有辨識「善政」的慧眼。垃圾徵費源頭減廢是應辦之事、能辦之事，過程中難免遇上種種技術問題，也會面對重重阻力，然而這正是展現特區政府「會幹事、能幹事、幹成事」的時候。當年膠袋徵費推出之初，也曾遇到商界反對，部分市民亦不習慣，到頭來一樣辦得來。垃圾徵費經過多年討論，連立法會也通過了，現在政府豈能決而不行。

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