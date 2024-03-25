社評：內地青少年犯罪率急升 政府學校家長無一免責

青少年天不怕地不怕

家長縱容教師不敢管

近年內地青少年犯罪率激增，2020年以來三年間，被審查起訴的14歲以下未成年人分別是5.5萬，7.4萬和7.8萬，違法少年人數節節上升。其中涉及校園欺凌案較多，初中生在學校以暴力手段欺凌同學案件，此起彼落。河北邯鄲殺人案的三名初中學生，之前曾經對死者施以欺凌，而且預先挖好深坑，用鐵鏟將同學殺死，三人一起埋屍。更加令人毛骨悚然的是，他們竟然在殺人後回家繼續打遊戲機，第二天「照常」上學，儼然手段兇殘殺人也不當一回事。

少年殺人案在全國引起熱烈討論，紛紛表示低估了青少年的可怕程度，多數意見均指向加重刑罰，嚴懲「惡魔」。目前根據刑法以及《青少年保護法》等，14歲以下未成年人可以免於刑責，其實，全國人大早在2020年已經修訂刑法，「對12歲以上14歲以下，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應當負刑事責任」。即是說河北邯鄲這三名青少年疑犯，有可能被控以殺人罪，即使如此，根據《聯合國兒童權利公約》，未滿18歲的罪犯不能判死刑或者不得獲釋的終身監禁，網民要求的所謂「殺人償命」的要求，不適用於此類案件。

網上討論的另一個焦點是，學校對於校園欺凌情况管教不嚴。這種指控並非空穴來風，因為欺凌風氣泛起，學校肯定有責任，如果再追問下去，教育部的責任更大。河北邯鄲欺凌殺人案發生後，緊急發出專項通知，要求全國學校在三個月內「嚴肅校規校紀，規範學生行為」，這種「病急亂投醫」的措施，而且是以「運動」方式虛應故事的做法，成效可以忽略不計。

學校對校園欺凌管教不嚴的根源，是教師諱疾忌醫，不敢懲罰學生，生怕家長投訴甚至輿論壓力。其實，教育部對此早已洞悉，2021年實施《中小學教育懲戒規則》，賦予教師懲戒犯過學生的必要手段及法定權力。雖然如此，教師對於不敢也不想「綱紀」的做法，依然故我，對有隱蔽性的校園欺凌情况，多一事不如少一事，認為「子不教父之過」。

誠然，三歲孩兒定八十，學生養成惡習或者態度不端正，並非一定是在學校成形，家長不能將責任推卸給學校和老師。工作繁忙的家長對孩子疏於管教，對於三代單傳的獨生子女更是「奉若神明」，不敢管教，遑論對犯過行為懲戒。這些孩子無論在家、在學校、還是進入社會，也是天不怕、地不怕，不良態度與惡習已經積重難返。

生命教育不應只顧珍惜個人

平等善良對待生命才能治本

這些不敬畏父母、老師的青少年，對其他同學就更加沒有尊重之情，殘忍虐待動物，冷漠暴力欺凌同學的事例層出不窮。今年全國人大和政協會議，對於生命教育的呼聲愈來愈強，他們認為，應該將生命教育納入基本課程。

生命教育課程也並非新鮮事，然而，目前不少學校開設這類課程的都捉錯用神，側重於培育學生提高安全意識，避免發生意外導致生命受到威脅。若然只珍惜自己的生命，而不尊重其他人或者動物的生命，這種生命教育是不健全的，也不能達到從根源上糾正青少年對生命的錯誤觀念而欺凌他人，傷害甚至殺害別人。

青少年的態度與行為不端，究竟是家庭將「惡少」送到學校，還是學校疏於管教，抑或是教育當局因為社會風氣根深柢固而束手無策，這似乎是古今中外的永恒話題，永遠不可能有結論。這個問題應該反過來看，社會、家庭和學校，誰的責任更輕，或者誰可以大聲疾呼說自己的責任更輕。若然這個論點成立，社會、家庭和學校就更加應該當仁不讓地勇於承擔責任。

現在青少年犯罪率飈升，犯罪手段愈來愈殘暴冷漠，冰封三尺非一日之寒，而且成因肯定也不是單一，所以對症下藥的手段也不可能是獨步單方，提高刑責也只能治標不治本。河北邯鄲駭人聽聞的案件，應該是一個警鐘，告訴大家現在採取措施糾正青少年不端態度，改善他們惡習行為，培育一顆善良友愛之心，已經刻不容緩，政府應牽頭制定整體部署，賦予學校更大的責任，形成社會良好風氣，反過來可以倒逼家長配合，青少年養成良好態度之日才可期。

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