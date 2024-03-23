明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：大我為先小我為後 T4幹路開支須壓縮

【明報社評】政府擬建沙田T4主幹路，全長僅2.3公里，最新估價高達 71.6億元，不少立法會議員認為造價太貴，政府決定延後撥款申請討論。T4主幹路的問題，其實是香港民生問題的一個寫照。一項原本符合大我利益的工程項目，因為小我利益阻礙，蹉跎近20年。區內景觀、樓價、以至「風水影響」等考慮，導致項目當年未獲區議會支持，區內交通問題則不斷惡化。近年政府重推計劃，為了回應「各方關切」，結果搬出一套既複雜又昂貴的方案，立法會當然有責任把關。政府財政緊絀，公帑必須用得其所，T4主幹路無疑有助改善區內交通，但項目開支必須顯著壓縮，否則便應該考慮其他選項。

項目蹉跎接近20年

折射特區管治問題

T4主幹路的概念，早於1990年代已提出。當年政府規劃沙田新市鎮，提到興建公路連接沙田路至青沙公路及城門隧道公路。本世紀初，政府就興建T4主幹道諮詢沙田區議會，並於2006年首度就工程計劃刊憲，當時造價估計11億元，未料項目惹來區內居民反對。有人認為T4主幹道破壞風水和景觀，橫跨城門河的大橋，恍若「劏開」沙田，部分高架橋又靠近民居，有損景觀，又有噪音疑慮，需要架設隔音屏；也有人擔心，T4主幹道會為沙田帶來更多車流，加劇區內交通擠塞，云云。在香港，所謂景觀問題，其實往往就是樓價問題。無論泛民還是建制派區議員，普遍都不支持計劃，最終政府因為得不到區議會支持而擱置工程，一拖就是十多年。

新界人口愈來愈多，沙田、大埔和北區大量居民，每日依靠吐露港公路、大埔公路沙田段來往市區，飽受塞車之苦。T4主幹道可以減輕大埔公路沙田段擠塞情况，紓緩區內交通問題。根據當局之前估算，若無T4主幹路，大埔公路沙田段、沙田鄉事會路、大涌橋路等路段的容車量，會於今年超出負荷；另外，現時馬鞍山與城門隧道及青沙公路的往來交通，需經過大涌橋路和沙田鄉事會路等道路，經常塞車，有了T4主幹路，繁忙時段往來馬鞍山與城隧公路或青沙公路，行車時間可由現時約20分鐘減至約12分鐘。倘若當年T4主幹路成功「上馬」，也許沙田塞車問題不會像現在般嚴重。

2016年，土拓署再就T4主幹路項目展開研究，並於2021年推出新方案。當局聽取地區人士意見後，作出一系列調整，除了增建封閉式隔音屏障、增設方便沙田居民的支路、拉遠高架橋與居民的距離，以及降低部分橋面的高度，減少影響鄰近屋苑及城門河景觀外，當局又建議將大涌橋路及沙田頭村附近路段，由高架橋改為隧道形式興建。調整後，整個項目全長2.3公里，當中約1.4公里為高架橋、約0.6公里為地下行車道，以及約0.3公里地面道路。當局原來的打算，是在今年第4季展開工程，希望2031年完成。

財政緊絀公帑不能亂花

改善交通考慮不同選項

政府施政平衡各方需要，若能做到皆大歡喜，當然最好，只是天下沒有免費午餐，一些看似面面俱圓的做法，背後往往都有人要代為「埋單」。T4主幹路新方案，有助紓緩區內交通，也回應了地區人士關切，表面上是兩全其美，實際代價是要多花納稅人一大筆公帑。根據當局最新估計，整項工程費用約為71.6億元，比18年前的方案高出5.5倍。土拓署解釋，新方案因按地區人士意見所採取的多項調整措施，加上通脹等因素，都令造價增加，最新估價已是市場回標價。鑑於建設行車隧道的費用，一定遠遠貴過普通的修橋築路，工程也必定更為複雜，延誤超支等變數自然更多，最終埋單計數，隨時有可能比現在估價高出一大截。

政府就算有錢也不應該亂花，何况當下財政緊絀，更不能當冤大頭，隨便慷納稅人之慨。地區人士以改善地區配套為優先，但在立法會層面，議員必須考慮項目造價是否物有所值。短短2.3公里的幹道，卻要花上至少71.6億元，平均每1公里便要31億元，立法會沒理由隨便為項目開綠燈。以往本港的政治生態，大我利益常被小我考慮所凌駕。當年泛民建制齊齊反對馬料水填海，蹉跎歲月，正是一例。現在特區行政主導已得到重新確立，應該放手多做符合大我利益的事，莫讓既得利益小我考慮拖後腿。

目前的T4主幹路方案耗資太大，倘若政府仍希望項目盡快上馬，必須設法壓縮開支，減少向小我考慮傾斜。有議員提到，現屆政府提出興建沙田繞道，以新界東大埔近康樂園為起點，連接九龍長沙灣及新界西荃灣，未來往來港九市區及北部都會區，可以毋須駛經吐露港公路及大埔公路沙田段。倘若沙田繞道能夠早日興建，確實不一定要興建T4主幹路。不過沙田繞道現時仍屬初步概念，不知何時才有具體方案，遑論落成日期。政府有必要就沙田繞道建設，早日提出具體規劃和時間表，以便各方從長計議。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞