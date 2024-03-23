社評：大我為先小我為後 T4幹路開支須壓縮

項目蹉跎接近20年

折射特區管治問題

T4主幹路的概念，早於1990年代已提出。當年政府規劃沙田新市鎮，提到興建公路連接沙田路至青沙公路及城門隧道公路。本世紀初，政府就興建T4主幹道諮詢沙田區議會，並於2006年首度就工程計劃刊憲，當時造價估計11億元，未料項目惹來區內居民反對。有人認為T4主幹道破壞風水和景觀，橫跨城門河的大橋，恍若「劏開」沙田，部分高架橋又靠近民居，有損景觀，又有噪音疑慮，需要架設隔音屏；也有人擔心，T4主幹道會為沙田帶來更多車流，加劇區內交通擠塞，云云。在香港，所謂景觀問題，其實往往就是樓價問題。無論泛民還是建制派區議員，普遍都不支持計劃，最終政府因為得不到區議會支持而擱置工程，一拖就是十多年。

新界人口愈來愈多，沙田、大埔和北區大量居民，每日依靠吐露港公路、大埔公路沙田段來往市區，飽受塞車之苦。T4主幹道可以減輕大埔公路沙田段擠塞情况，紓緩區內交通問題。根據當局之前估算，若無T4主幹路，大埔公路沙田段、沙田鄉事會路、大涌橋路等路段的容車量，會於今年超出負荷；另外，現時馬鞍山與城門隧道及青沙公路的往來交通，需經過大涌橋路和沙田鄉事會路等道路，經常塞車，有了T4主幹路，繁忙時段往來馬鞍山與城隧公路或青沙公路，行車時間可由現時約20分鐘減至約12分鐘。倘若當年T4主幹路成功「上馬」，也許沙田塞車問題不會像現在般嚴重。

2016年，土拓署再就T4主幹路項目展開研究，並於2021年推出新方案。當局聽取地區人士意見後，作出一系列調整，除了增建封閉式隔音屏障、增設方便沙田居民的支路、拉遠高架橋與居民的距離，以及降低部分橋面的高度，減少影響鄰近屋苑及城門河景觀外，當局又建議將大涌橋路及沙田頭村附近路段，由高架橋改為隧道形式興建。調整後，整個項目全長2.3公里，當中約1.4公里為高架橋、約0.6公里為地下行車道，以及約0.3公里地面道路。當局原來的打算，是在今年第4季展開工程，希望2031年完成。

財政緊絀公帑不能亂花

改善交通考慮不同選項

政府施政平衡各方需要，若能做到皆大歡喜，當然最好，只是天下沒有免費午餐，一些看似面面俱圓的做法，背後往往都有人要代為「埋單」。T4主幹路新方案，有助紓緩區內交通，也回應了地區人士關切，表面上是兩全其美，實際代價是要多花納稅人一大筆公帑。根據當局最新估計，整項工程費用約為71.6億元，比18年前的方案高出5.5倍。土拓署解釋，新方案因按地區人士意見所採取的多項調整措施，加上通脹等因素，都令造價增加，最新估價已是市場回標價。鑑於建設行車隧道的費用，一定遠遠貴過普通的修橋築路，工程也必定更為複雜，延誤超支等變數自然更多，最終埋單計數，隨時有可能比現在估價高出一大截。

政府就算有錢也不應該亂花，何况當下財政緊絀，更不能當冤大頭，隨便慷納稅人之慨。地區人士以改善地區配套為優先，但在立法會層面，議員必須考慮項目造價是否物有所值。短短2.3公里的幹道，卻要花上至少71.6億元，平均每1公里便要31億元，立法會沒理由隨便為項目開綠燈。以往本港的政治生態，大我利益常被小我考慮所凌駕。當年泛民建制齊齊反對馬料水填海，蹉跎歲月，正是一例。現在特區行政主導已得到重新確立，應該放手多做符合大我利益的事，莫讓既得利益小我考慮拖後腿。

目前的T4主幹路方案耗資太大，倘若政府仍希望項目盡快上馬，必須設法壓縮開支，減少向小我考慮傾斜。有議員提到，現屆政府提出興建沙田繞道，以新界東大埔近康樂園為起點，連接九龍長沙灣及新界西荃灣，未來往來港九市區及北部都會區，可以毋須駛經吐露港公路及大埔公路沙田段。倘若沙田繞道能夠早日興建，確實不一定要興建T4主幹路。不過沙田繞道現時仍屬初步概念，不知何時才有具體方案，遑論落成日期。政府有必要就沙田繞道建設，早日提出具體規劃和時間表，以便各方從長計議。

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