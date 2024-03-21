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社評

社評：招商引資見進展 把握機遇拓空間

【明報社評】政府引進新一批重點創科企業，連同去年首批，合計有近50家決定落戶香港，投資總額可望超過400億元。香港拼經濟謀發展，必須致力招商引資，有就業機會，才能匯聚更多人才。近年不時傳出外資撤出或縮減在港規模的消息，然而只要香港好好發揮自身優勢，依然有能力吸引海內外投資者，家族辦公室行業在港發展迅速，正是一例。政府引進重點企業漸見成績，對於促進本港創科發展，具有積極意義，同時也有助於加強整體投資信心。香港背靠國家聯通世界，構建「跨國供應鏈管理中心」大有可為，期待當局在吸引內地企業來港設立離岸管理區域總部方面，也能快馬加鞭，爭取早日見到成果。

地緣政治雖添壓力

善用優勢可搶企業

特區政府搶企業搶人才，過去兩年推出一系列措施，雖然現在遠未談得上是收成期，但也總算見到一些進展和成績。搶人才方面，高才通計劃迄今共收到逾7.2萬宗申請，其中近5.9萬宗獲批，約4.4萬人已來港，加上其他人才入境計劃，去年至今總計約有10.8萬人抵港。當然，來了香港不等於已經找到工作。勞福局早前一項調查顯示，抵港逾半年的受訪人才中，約有54%已就業。有申請人表示，本港生活成本高昂，是影響他們來港與否的因素；另外，人才來港為了一展所長，若沒有理想的就業機會，難免也會三思。當局若要吸引人才，必須致力招商引資，創造更多高端職位。

前年《施政報告》提出成立「引進重點企業辦公室」，另外又宣布多項吸引家族辦公室落戶的措施。一年半時間轉眼過去，引進辦繼去年引入首批約30間重點企業後，近日又宣布與另一批重點企業達成協議，並於昨天舉行簽約儀式。政府表示，兩批重點企業合共約50家，預料未來數年將為香港帶來超過400億元投資，創造1.3萬個職位，當中大部分為科研和管理職位。吸引家族辦公室方面，德勤與香港家族辦公室合作的最新研究顯示，香港現有超過2700個單一家族辦公室，預計今年至少有200個新的辦公室成立，反映本港家族辦公室行業發展快速。瑞銀香港高層也表示，前年《施政報告》定下的目標，即2025年底前推動不少於200間家族辦公室來港或擴展業務，相信可以順利達到。

大國鬥爭激烈，地緣政治形勢，對香港造成一定壓力。近年不時有消息指外資撤出或縮減在港規模，彭博社昨天便引述消息稱，美銀將縮小在港地區總部的規模，然而只看「半杯水」空的一半而忽略另一半，未免以偏概全。現今香港在地緣政治上的位置，左右逢源能力也許不如新加坡，但背靠國家聯通世界，也確實是香港獨特優勢；國家推動高質量發展，亦需要香港這個門戶。家族辦公室和重點企業願意落戶，說明香港對他們有吸引力。

跨國供應鏈管理中心

配合國家高質量發展

政府引進的重點企業，以內地創科公司為主，亦有外國公司。昨天參與簽約儀式的重點企業，有6家來自美國，涉及生命健康科技和金融科技。儘管不少美國政客對華對港敵意滿滿，然而企業在商言商，若要開拓內地市場，落戶香港依然有吸引力。香港經濟要轉型，產業要升級，引入更多重點創科企業，理論上亦可帶動相關產業鏈的上、中、下游公司來港，促進本港創科發展。當然，引入重點企業，簽約只是第一步，真的要開花結果，還有很多問題要跟進。創科局長孫東提到，期望來港企業除了在港設立地區總部和研發中心，亦可盡快在港設立生產設施，惟受內地外匯管制影響，內地重點企業在港設立生產線，偶有「資金出不來」的情况。政府有必要加大力度協助融資，如有需要亦可跟中央商量，研究如何拆牆鬆綁。

吸引內地和海外家族辦公室落戶，香港雖然面對新加坡等競爭對手，但並非沒有優勢。德勤的研究便指出，有別於星洲規定，在港成立家族辦公室毋須預先審批，亦無本地投資要求，彈性較大，而且更容易進入內地市場；政府去年推出稅務優惠後，不少來自歐洲等地的人士，亦對來港設立家族辦公室頗感興趣。全球資產管理及財富管理業務競爭激烈，香港必須繼續努力，鞏固眼前優勢。

國家致力高質量發展，不少傳統產業都在推動升級轉型，力爭躋身價值鏈上游。與此同時，地緣政治緊張下，內地一些企業亦將部分中下游生產工序外移，希望規避美國針對中國產品的高關稅。這兩股趨勢，都在促使內地生產商產業鏈向海外延伸。今年《財政預算案》提出將香港建構成為「跨國供應鏈管理中心」， 為企業提供貿易融資、供應鏈管理等一站式服務，希望吸引內地企業來港，設立管理離岸貿易的區域總部，期望當局可以加緊推出措施，捉緊眼前這一機遇，發揮香港所長，貢獻國家所需。

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