社評：23條立法香港翻新頁 維護社會多元拼經濟

立法延宕近27年

特區履行憲制責任

《基本法》23條訂明，特區必須就叛國、叛亂等危害國安罪行自行立法。2003年，特區政府推動23條立法無果，之後20年，當局一直未再處理有關問題，其間香港政治環境也出現了重大變化，議會內政治鬥爭愈演愈烈，議會外街頭鬥爭也變得激進化，先有2014年佔領運動，後有 2019年反修例風暴，「港獨」浮上水面，社會動盪與暴力，正面衝擊國家安全。2020年中央制定《港區國安法》，處理了部分問題，惟並未涵蓋叛國、間諜等罪行，無法取代23條立法；面對世界百年不遇變局，香港更要盡快堵塞國安缺口。隨着中央落實「愛國者治港」，香港政治生態出現了根本變化，特區政府也決定重推23條立法。

有別於上次推動立法，當局今次立法可謂推進神速，由1月底公眾諮詢展開，到本月8日條例草案交付立法會首讀二讀，只花了個多月時間，而立法會跑畢所有立法程序，昨天三讀通過條例，歷時也不過是12天，然而換個角度看，特區23條立法，等了近27年才完成憲制責任，其實已是拖得太久。立法會全票通過條例草案後，全國人大常委會法工委負責人及國務院港澳辦公室分別開腔，充分肯定特區落實維護國安憲制責任，認為有助香港築牢安全根基、加快由治及興。在香港，行政長官李家超表示，23條立法完成後，一國兩制更加根深葉茂，香港的優勢和好處會更明顯，安全和穩定的環境，有助香港更吸引企業和投資。

香港法治根基深厚，又有背靠國家、聯通世界的優勢，未來仍大有可為，沒必要過度悲觀，惟過去10多年香港發展陷入瓶頸，多方面都停滯不前，面臨區內其他競爭對手挑戰甚至超前，也是不爭事實。政治鬥爭激烈、固化利益藩籬、官僚保守因循，都是窒礙香港發展的因素，社會深層次矛盾不斷惡化，成為了政治不穩定的根源。現在香港已進入新時期，政治回復穩定，國家安全缺口亦已填補，特區政府應抓緊時間，發展經濟改善民生，化解社會深層次矛盾，實現「由治及興」的願景，令香港可以長治久安。對中央而言，香港作為國際金融中心和高度國際化的城市，對於國家推動高質量發展，可以發揮重要作用，倘若香港重拾「經濟城市」本色，專注於發展，對國家也是好事。

回應外界關切

釋除外商疑慮

當然，世界百年不遇變局，美國伙同盟友千方百計遏阻中國發展，不排除華府會就23條立法做文章，展開新一輪操作，向香港施壓；黎智英案和初選案今年稍後將陸續裁決，美國更多政治攻勢，相信還在後頭。凡此種種，對於香港拼經濟謀發展，確有可能造成一些妨礙，然而當局不能因此亂了重拾「經濟城市」定位的腳步。反華外部勢力要將香港描繪成為一個與內地無異的城市，事事政治掛帥、國安掛帥，藉以嚇窒外資外商。正因如此，特區當局必須致力維護香港多元開放獨特性，莫讓寧左勿右、捕風捉影的氛圍在社會持續蔓延擴散。

過去兩個月，特區就23條立法，多次與外國商會溝通，然而《維護國家安全條例》畢竟是新法例，近年西方對香港印象轉差，部分外資和海外非政府機構對新例或有疑慮，這不應跟外部勢力政治操作混為一談；部分市民不了解新例條文，存在各種各樣的疑問，亦可理解。即使23條立法已完成，政府仍有責任多作解說，回應外界關切。

曾在政府擔任局長多年的馬時亨，最近接受本報專訪，提到美國近年對香港確不太友善，但香港作為國際城市，不可與外界斷絕聯繫，23條完成立法之後，本港商界和民間力量可以多些組團訪問西方，解釋新法例不是洪水猛獸。這是其中一個可行做法。另外，特區政府也可以用實際行動證明，當局樂意包容不同意見，各項維護國安法律工具用得審慎精準，也有助消除外界的疑慮。香港再上路，特區當局愈能凝聚人心，團結不同力量，愈有利於拼經濟謀發展。

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