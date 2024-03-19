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社評

社評：紅山半島僭建未拆 加緊執法不容拖拉

【明報社評】港島豪宅紅山半島去年9月山泥傾瀉，暴露獨立屋僭建猖獗，事後屋宇署和地政總署高調巡查，先後向數十間涉事獨立屋發出清拆令。半年轉眼過去，大部分僭建物尚未移除，部分甚至連搭棚施工的迹象也未有。打擊離譜僭建，不能光說不練。紅山半島獨立屋僭建個案，不少都涉及非法挖掘地庫，地基安全惹人關注，雨季風季快將來臨，政府必須加緊執法，不容業主拖得就拖。現行法例對僭建罰則太輕，紅山半島事件曝光後，當局主動提到希望因應僭建嚴重程度，引入不同層次罰則，加強檢控。期待當局可以定下具體時間表，早日提出修例建議。

雷厲風行巡查

更須從嚴執法

低密度豪宅獨立屋僭建問題存在多時，有地產業人士表示，部分獨立屋地下僭建情况，可以相當誇張，隨時等同於地下多建一間面積相同的單位，意味一間2000平方呎的豪宅，實際面積可能接近4000平方呎，業主毋須為僭建樓面繳納分毫差餉，形同詐騙。問題是這些獨立屋位置一般較為隱蔽，地下僭建物不易為人發現，高空勘察根本不起作用。當局執法不力，無論屋主還是負責僭建工程的承辦商也守口如瓶，外界甚少機會窺見這些業界口中的「公開秘密」，然而去年9月一場世紀黑雨，卻把僭建真相清楚暴露於公眾面前。

紅山半島山泥傾瀉，揭露有獨立屋僭建地庫及霸佔官地，甚至非法拆除政府斜坡擋土牆，公眾為之嘩然。事後屋宇署和地政總署聚焦巡查臨海一帶獨立屋，去年12月底公布有29間屋同時涉及僭建和佔用官地，另有40間涉及僭建、1間涉及佔地。本報翻查官方資料，發現屋宇署先後於去年9月22日、12月6日及今年1月24日，合共向72間屋發出清拆令，包括位於山泥傾瀉範圍的4間獨立屋。清拆令內容顯示，有32間獨立屋涉及僭建樓層，絕大部分屬地下僭建，其中兩間屋僭建了兩層地庫。另外，亦有獨立屋在多個樓層加建搭建物。本報綜合不同資料，發現紅山半島有獨立屋僭建3層高的搭建物，而違規最多的一間獨立屋，合共有16項違規問題。

紅山半島僭建實際情况，比之前想像更離譜，不僅建築物有沉降風險，更有可能破壞原有去水系統和擋土牆結構穩定。冬去春來，夏天雨季風季很快又來臨，若不盡快移除僭建物並採取加固措施，無人可排除山泥傾瀉事故不會再發生。根據屋宇署發出的文件，各獨立屋須於清拆令發出日期起計30至90天內展開工程，並於60至150天內完成工程，其中4間屋去年9月22日被頒下僭建物清拆令，完成清拆工程的期限，上月中旬已屆滿，可是根據記者近日觀察分析，部分僭建物仍然存在，有涉事獨立屋連搭棚施工的迹象也未見。屋宇署清拆令有否得到認真遵從，令人懷疑。政府有必要雷厲風行跟進，不容業主以「拖字訣」應對。

全港私人樓宇超過4萬幢，屋宇署等部門人手有限，逐一登門巡查有否僭建物，現實並不可行，採取「風險為本」策略，先處理公眾安全風險高的僭建物，本身無可厚非，問題在於辨識安全風險是否到位、具體執管會否趨易避難「打蒼蠅不打老虎」。獨立屋僭建猖獗，紅山半島相信僅屬冰山一角， 當局必須從嚴執法，以儆效尤，否則只會向僭建者釋出錯誤信息，令人覺得當局過去半年加強巡查，不過是做做樣子走過場。另外，政府也須盡快開展修例工作，就嚴重僭建個案，加強檢控及加重罰則。

現時政府打擊嚴重僭建的措施軟弱無力，罰則也太輕。紅山半島僭建問題曝光後，政府除了派員跟進紅山半島情况，也針對屯門蟠龍半島沿海獨立屋展開巡查。當局表示，過去曾向該屋苑的獨立屋發出清拆令，但航拍照片發現屋苑仍有獨立屋涉嫌僭建和非法佔用官地，所以採取行動。屋宇署票控蟠龍半島多名獨立屋業主，今年初，一名被告向法庭承認沒有遵從清拆令，案情顯示屋宇署2012年已發現涉事洋房僭建了兩層搭建物，翌年發出清拆令，要求60天內拆除。被告提出上訴，一拖就是5年，雖然2018年初上訴終被駁回，但直至2023年，僭建物仍然存在。事情前後拖了十載，被告視清拆令如無物，結果僅判罰約3.5萬元。這宗案件充分說明了屋宇署執法之不嚴，以及現行法例之不足。

修例打擊嚴重僭建

政府不能光說不練

根據現行法例，業主不遵從清拆令又無合理辯解，屋宇署可提出檢控，一經定罪，最高罰款20萬元及監禁1年，罪行持續的每1天，可另處罰款2萬元，惟現實是鮮有違規業主遭重罰。去年11月，發展局長甯漢豪在立法會談及僭建問題，提到現行法例下，業主若不遵從清拆令，不論僭建物大小，罰則都一樣，希望日後檢視《建築物條例》時，引入不同層次的罰則，以反映不同個案的嚴重程度；另外，現時業主遵從清拆令後往往得免檢控，甯漢豪認為部分個案不應完成清拆便了事，需要研究加強檢控。當局打擊僭建，除了考慮公眾安全風險，亦應考慮違規情節嚴重程度，期望當局說到做到，盡快修訂《建築物條例》，重罰嚴重僭建個案，不容違規業主拖拖拉拉，逃避法律責任。

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