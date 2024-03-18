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社評

社評：突發事件管理採訪失誤事小 處理輿論監督不得其法事大

【明報社評】河北省三河市上周發生爆炸案，釀成7人死亡，27人受傷。央視記者在現場採訪遭到警察與工作人員強行驅趕，有關短片在網上流傳，全國嘩然。事後該地方政府發表聲明，對採用「簡單粗暴」方法處理表示道歉，並對工作中的不足表示「深感自責」。事件暫且平息，但引發的討論不絕，對於民眾如何獲得準確全面的消息，作為判斷意見的根據，以及媒體監督政府的功能是否能夠獲得足夠保障，仍然莫衷一是。

推搡記者驅離現場手法粗暴

道歉聲明避重就輕難息民憤

毗鄰北京的廊坊三河市發生燃氣泄漏爆炸案，多家媒體記者迅速趕赴採訪報道，卻遭到在場警察和工作人員推搡驅離。事後三河市政府的聲明表示，原因是由於救援人員發現，「事故現場仍然存在泄漏風險，建議所有非救援人員全部撤離到警戒線以外」。這樣的解釋是合情合理的。而「由於一線工作人員溝通能力不強，方式方法粗暴簡單。引發了記者朋友的誤解和輿論的質疑，產生了不良社會影響」，僅此而已。這樣的澄清，則有避重就輕的問題。

突發事件的現場處理，合理的做法是拉起警戒線，將非救援人員隔離，以免妨礙救援人員救死扶傷和防止次生意外的發生。而這次事件的警戒線已經在500米以外，是否合理範圍，本已成疑。若然確實是因為臨時發現，危險元素擴大，延伸警戒範圍，記者也應該配合。由於記者之後的報道戛然而止，現場是否確實泄漏天然氣進一步擴散，則無從得知，三河市政府的解釋是否合理，也無從判斷。

內地地方政府粗暴對待記者，不回應現場記者的提問，只在事後發表「官方通報」，簡單交代事發經過和處置結果，這種處理手法不時發生。這次罕有的情况是，中國記協在第一時間在網上發表聲明《正當採訪是記者的權利》。該聲明明確表示，發生重大安全事故，民眾都在期盼了解更多信息，記者的專業採訪，可以回應民眾關切，制止謠言傳播，記者的專業採訪並非添亂，而且網絡信息易滋生謠言，質疑「一紙通稿真能代替現場報道嗎？」

記協的聲明呼籲，「要為記者採訪提供便利，不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。其實，對於如何處置這樣的訴求，各級政府並非「視若無睹」，過去也曾禮聘大學教授給官員傳授危機處置的公關方法，若能得到教科書式的真傳，制定好預案，往往能夠趨吉避凶。而小地方的官員未必訓練有素，也是實情，但問題不在於政府官員不懂得處理，也並非在於訓練不足。

中國記協的三連問，還引發民眾在網上繼續衍生更多的「三問」。焦點集中追問記者採訪與政府應對突發事件是否必然矛盾，政府面對媒體和公眾的訴求應當如何處置，究竟應該在等待處理「圓滿結束」後才通報，還是要顧及網絡社會對信息時效性的需求。

政府官員的邏輯很簡單，凡事按政府的角度出發，處置安全事故的第一責任是救援和防止傷害擴大，在「壓倒一切」的責任面前，任何其他事情都要讓路和押後。而不去考慮其他的利益相關方對準確全面信息的訴求，而能夠滿足民眾這方面訴求的是公正客觀報道的記者，及時傳遞信息，制止可能造成公眾恐慌的謠言傳播，或者對政府的不合理指摘。政府官員有責任協助記者獲得相關的信息，以最快的速度盡量提供愈多愈好的信息。

疫情期間封城造成民怨沸騰

尊重知情權是最好處置手法

三年疫情，政府應該懂得汲取教訓，武漢封城，民眾如何就診，如何獲得食物，如何避免感染，都要依靠媒體及時傳遞正確的消息。上海和廣州封城，由於民眾未能及時得到準確信息，導致抗拒配合隔離措施，造成民怨沸騰和未能有效減低病毒傳播速度，記憶猶新。謠言和不正確信息流傳，在現今的網絡世界，是禁無可禁，謠言與正確信息都在搶時間、搶地盤。疫情過去時間不長，政府官員怎麼這麼快就「好了瘡疤忘了痛」。

這次河北三河市阻撓記者正當採訪事件，中國記協呼籲「記者如實報道現場情况，冷靜專業客觀進行報道，遵守新聞倫理規範，能最大程度緩解公眾焦慮、保障人民群眾的知情權」。這種苦口婆心的勸誡，三河市官員立即順應民意，發表道歉聲明，目的只是為了將洶湧的民情「降溫」，今後是否依然故我，或者其他地方的政府官員是否也會依樣畫葫蘆，學會「息事寧人」的招數，而不是認真地思考，記者及時傳遞準確信息其實是在協助政府處置突發事件，民眾的知情權是不能被忽視的正當訴求。

中國是單一制國家，所有的權力來自政府，何時放權以及放權多寡，完全取決於政府的態度。接受輿論監督，並非一紙空文或者流於口號，輿論監督用法得宜，不但可以妥善處理社會事件，也是跟民眾共建和諧社會的要素。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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