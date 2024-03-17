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社評

社評：人工智能歐首立法 規範AI須全球合作

【明報社評】全球首部人工智能（AI）監管法律上周三獲歐洲議會通過，對AI監管具有里程碑意義。該法案旨在推動歐盟建立AI統一規範，對生成式AI等一些新型工具，亦作出規範監管，同時試圖搶佔AI標準和規則的制高點，為西方世界乃至全球規範AI定下基調。不過，世界上首份全面規範AI的法律誕生在歐洲，而非現時AI發展相對領先的美國或中國，其後續作用引人質疑。從立法過程與法案內容看，欠缺廣泛的國際磋商，對AI不應用於軍事用途這一人類共識亦未有涉及，法案帶有根深柢固的意識形態色彩，其對未來AI的安全與發展能有多大促進作用，尚有待觀察。

歐盟27國早在去年12月，已就《AI法案》(The AI Act）達成政治共識，上周三，這一法案以523票贊成、46票反對、49票棄權順利通過，預計在5月底本屆歐洲議會任期結束時生效。通過最後審查並獲歐洲理事會批准後，各項條文將於2025年起分步實施。

AI技術分四類區別對待

防範傳播選舉虛假信息

2023年以來，ChatGPT的面世，掀起AI領域的技術巨浪，隨着AI在各個行業和生活領域的廣泛應用，其潛在負面影響和倫理問題亦隨之浮現。AI無所不曉，成為萬能助手，但深偽技術令人難辨真假，又成為作惡工具。Google的聊天機械人Gemini因生成一些被視為「有偏見」的文本和圖像，備受爭議；Adobe的生成式AI工具Firefly亦被指存在不準確的種族描述。

根據披露的文本，法例將AI技術依危害程度分為4類，其中「不可接受類」 （Unacceptable AI）會被完全禁止，包括大規模監視系統、社會信用評分、基於敏感特徵的生物識別分類系統、從互聯網或閉路電視錄影中隨機擷取面部圖像以創建數據庫等；「高風險類」（High-risk AI）將受嚴格監管，包括醫療診斷、信用評估、執法、自動駕駛等應用；「有限風險類」（Limited-risk AI）則需符合特定透明度要求，例如聊天機械人等；而視頻遊戲、垃圾郵件過濾器等一般AI應用被視為「最小風險」（Minimal-risk AI），毋須特別監管。

法案還對如ChatGPT等生成式AI工具首度作出限制，旨在管理這類技術對信息傳播、版權和潛在錯誤信息的影響。對執法的豁免中，法案規定，實施遠程生物特徵識別時，必須滿足時地範圍受限、事先獲司法行政授權等條件。此外，一些「深度偽造」的內容，須標明人造或人工處理的圖像、音頻或視頻內容。對於違例公司，最高可處以全球營業額7%或3500萬歐元（近3億港元）的罰款。

法案通過翌日，歐盟就啓動了一項針對大型科技公司使用生成式AI的調查，主要針對Meta、微軟、Snap和X等公司，官方明言，擔心在今年夏天歐洲議會選舉前夕，生成式AI可能會引發混亂，要求在線平台報告採取哪些措施防止AI傳播選舉虛假信息，問題須在4月5日前答覆。可見西方對立法執法為政治服務，從來不加掩飾。而Google上周二已宣布，將限制Gemini對美國、印度大選相關問題的回覆。

歐洲議會的AI法案，亦有來自不同方面的批評和擔憂。一些科技公司認為法案的規定過於嚴苛，或會限制技術發展和創新，數碼監管機構和一些民間組織則認為規定仍不夠強硬，無法應對AI發展可能帶來的各種風險和挑戰，還有NGO擔心大型科技公司在立法過程中施加了過大影響力。但真正的問題是，與美國、中國相比，歐洲的數碼科技產業有限，令歐盟在技術主權和引領AI的雄心壯志面臨障礙。一些歐盟國家特別是擁有較多AI公司的德、法兩國，曾經主張AI業界自我監管，而非政府主導設限，恐怕過度嚴苛的監管設置障礙，令歐洲在競爭激烈的AI技術上更難趕上美國和中國公司。有意見擔憂，AI技術日新月異，此法案各條款落地需時，很可能在落實之日已經過時，而若美國、中國不跟隨該法案，最終只會使歐盟的AI技術更加落伍。

《AI法案》的制定緣起於2018年歐盟《AI戰略》，延續了歐盟新一代數碼立法「風險導向」的監管思路，以歐盟的人權、民主、自由和法治等傳統價值觀為基礎底色，主要憑藉歐盟的經濟體量和軟實力，認定大型AI公司不可能放棄近4.5億人口的歐盟市場，「歐式模板」在AI國際治理生態中能夠成為重要的規則參照，產生顯著「溢出效應」，從而深刻影響未來的AI全球治理生態。

落後中美引領能力成疑

缺乏合作恐再小院高牆

美國等西方國家在全球治理規則制定上一直希望佔據主導地位，在AI治理領域亦不例外。而未來的AI全球治理需要廣泛的國際合作，這需要跳出意識形態與地緣政治的窠臼。一旦AI系統不受人類控制，就不再是國家之間的衝突，而是矽基生物（Silicon-based life）之間的對抗，其後果不堪設想。在這方面，全人類的利益一致，禁止AI在軍事領域的應用，亦應是一致方向。遺憾的是，歐盟在今次AI立法過程中，只與美、英、日、加等國磋商互動，令人憂心未來的AI治理會否再出現「小院高牆」的分割局面。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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