社評：美國強盜邏輯搶TikTok 北京須做好反制準備

【明報社評】美國眾議院通過法案，威脅禁制短片分享應用程式TikTok，除非中國母公司字節跳動同意剝離TikTok在美國的業務，簡言之就是逼字節跳動將TikTok賣給美國企業。這是赤裸裸的霸凌行為，華府政客所搬出的「國家安全」理由，不過是為巧取豪奪找藉口，令人不期然聯想到當年美國對法國阿爾斯通和日本東芝所採取的伎倆。「世界警察」再次露出了「國際強盜」的面目，字節跳動和TikTok必須據理力爭，北京更要因應事態發展，做好反制準備。
眾院通過封殺法案
真正意圖欲逼賤賣
美國脅迫TikTok「不賣就禁」的戲碼，4年前的大選年曾經上演過一次；4年後，續集又再上演，並由國會領銜主演。有別於上一次，今次眾議院出手，來得比較突然，事前沒有經過輿論造勢，頗有殺TikTok一個措手不及之意。本月5日，19名眾議員提出一項跨黨派法案，以保護美國人「免受外國對手控制應用程式侵害」之名，要求字節跳動半年內剝離對TikTok的控制權，實際就是出售TikTok，否則美國手機應用程式商店必須將TikTok下架。法案在不足10天內，先獲眾議院能源和商務委員會一致通過，接着再於本周在眾議院大比數過關。總統拜登表明，倘若參眾兩院皆通過，他會簽署法案。
近年美國常指控其他國家借社交媒體，進行政治干預滲透。TikTok源於中國，成為了它的「原罪」，美國一些政客無憑無據，卻揚言TikTok是北京當局影響美國輿論的潛在工具，儘管諷刺的是，路透社本周才揭露，白宮2019年曾授權中情局在東南亞和非洲等地，透過虛假網上身分等方法，散播有損中國形象的負面報道。有人將美國打壓TikTok，跟Google、facebook、YouTube在中國被禁相提並論，然而這3間在內地被禁的互聯網公司，既不願接受中國政府審核監管，亦不肯將中國市場伺服器放在內地。相比之下，TikTok為了回應美國政客所謂的「國安疑慮」，這幾年已作出大量讓步。TikTok不僅同意接受美國政府監管，還把所有美國客戶資料交給美國甲骨文公司伺服器託管，連母公司字節跳動都無法登入，未料依然面臨封禁威脅。
TikTok在全美有1.7 億用戶，真的全面封禁，必然惹來用戶反彈。美聯社上月一項民調顯示，只有31%受訪美國成人支持全國禁制TikTok，反對者則有35%，而在每日至少使用TikTok一次的美國用戶中，反對全面封禁者更高達73%。TikTok日前便向全美用戶推送一則開屏彈窗，號召他們給所在地區國會議員打電話反對法案，大打「民意牌」；美國政客則試圖將焦點，放在「一個美國主流媒體平台不應該由中國控制」。
今年是美國大選年，白宮和國會政客未必敢得罪大量選民，比起全面封殺TikTok，脅迫字節跳動向美方賤賣TikTok，才是法案最大目的。美國前財長姆努欽便聲稱，TikTok「應該」歸美國企業所有，又透露正組建投資財團，計劃提出收購，形容「這是一宗很好的生意」。司馬昭之心路人皆見，北京當然清楚美方在耍什麼把戲。商務部、外交部相繼發聲，批評美方由始至終沒找到TikTok威脅美國國安的證據，卻要動用國家力量打壓他國優秀企業，「看到好東西就要據為己有，完全是強盜邏輯」。
美國霸凌日法有前科
中美關係恐再趨緊張
美國常以「世界警察」自居，然而說到最後還是自身利益至上，所謂「規則秩序」隨時可以拋諸腦後，今次脅迫TikTok出售，不過是又一次顯露「國際強盜」的獠牙。美國霸凌他國企業，並不是新鮮事，技術不如別人、生意不及別人，就設法巧取豪奪。1980年代初，東芝是全球半導體領頭羊，風頭蓋過英特爾等美國晶片商，「日本第一」觸動美國神經，華府政客不斷向東芝和日本政府施壓，制裁、關稅、閉廠、巨額罰款等手段層出不窮，千方百計取得東芝的技術。最終東芝優勢不再，逐步走向沒落。法國阿爾斯通是另一受害者，這家主要從事電力和交通設備的企業，業務一度遍及60多國，在能源和工業設備等領域都很強，然而跟東芝一樣，遭美國以反貪污等名目不斷打壓，最終更被美國通用電氣收購了其核心業務，形同被肢解。
TikTok的成功，關鍵在於其演算法，技術優勢當然不能拱手讓給別人。2020年，國家商務部、科技部發布禁止出口技術新目錄，增加了「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」，實際上等於禁止字節跳動出售TikTok的核心技術，就算字節跳動真的想出售TikTok，也必須得到中國政府同意。商務部近日談及TikTok一事，重申中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益，特別提到「相關方應嚴格遵守中國法規」。中方已有法律工具阻止美方巧取豪奪，若拜登政府和國會政客執意為之，中美關係有可能再趨緊張。
眾議院通過「不賣就禁」法案，皮球已交到參議院手上。彭博社稱，部分參議員不願在大選年倉卒行事，一拖可能就是幾個月。另外，前總統特朗普的態度也惹來關注。4年前，特朗普帶頭脅迫TikTok，近日他卻變相為TikTok說話，強調趕走TikTok只會令facebook及朱克伯格得益，facebook才是「真正的人民公敵」；特朗普身邊多名重磅支持者，也反對封殺TikTok。特朗普是機會主義者，當下對TikTok口風有變，不排除只是為了討好年輕選民，一旦他當選上台，會否又再變臉，誰也說不準；參議院這一刻不急於處理「不賣就禁」法案，也不等於稍後不會跟進。北京必須向拜登政府發出明確信號，一邊警告美方霸凌TikTok將令兩國關係再度惡化，一邊做好反制準備，不能讓美方予取予攜，掠奪TikTok。