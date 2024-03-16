社評：美國強盜邏輯搶TikTok 北京須做好反制準備

眾院通過封殺法案

真正意圖欲逼賤賣

美國脅迫TikTok「不賣就禁」的戲碼，4年前的大選年曾經上演過一次；4年後，續集又再上演，並由國會領銜主演。有別於上一次，今次眾議院出手，來得比較突然，事前沒有經過輿論造勢，頗有殺TikTok一個措手不及之意。本月5日，19名眾議員提出一項跨黨派法案，以保護美國人「免受外國對手控制應用程式侵害」之名，要求字節跳動半年內剝離對TikTok的控制權，實際就是出售TikTok，否則美國手機應用程式商店必須將TikTok下架。法案在不足10天內，先獲眾議院能源和商務委員會一致通過，接着再於本周在眾議院大比數過關。總統拜登表明，倘若參眾兩院皆通過，他會簽署法案。

近年美國常指控其他國家借社交媒體，進行政治干預滲透。TikTok源於中國，成為了它的「原罪」，美國一些政客無憑無據，卻揚言TikTok是北京當局影響美國輿論的潛在工具，儘管諷刺的是，路透社本周才揭露，白宮2019年曾授權中情局在東南亞和非洲等地，透過虛假網上身分等方法，散播有損中國形象的負面報道。有人將美國打壓TikTok，跟Google、facebook、YouTube在中國被禁相提並論，然而這3間在內地被禁的互聯網公司，既不願接受中國政府審核監管，亦不肯將中國市場伺服器放在內地。相比之下，TikTok為了回應美國政客所謂的「國安疑慮」，這幾年已作出大量讓步。TikTok不僅同意接受美國政府監管，還把所有美國客戶資料交給美國甲骨文公司伺服器託管，連母公司字節跳動都無法登入，未料依然面臨封禁威脅。

TikTok在全美有1.7 億用戶，真的全面封禁，必然惹來用戶反彈。美聯社上月一項民調顯示，只有31%受訪美國成人支持全國禁制TikTok，反對者則有35%，而在每日至少使用TikTok一次的美國用戶中，反對全面封禁者更高達73%。TikTok日前便向全美用戶推送一則開屏彈窗，號召他們給所在地區國會議員打電話反對法案，大打「民意牌」；美國政客則試圖將焦點，放在「一個美國主流媒體平台不應該由中國控制」。

今年是美國大選年，白宮和國會政客未必敢得罪大量選民，比起全面封殺TikTok，脅迫字節跳動向美方賤賣TikTok，才是法案最大目的。美國前財長姆努欽便聲稱，TikTok「應該」歸美國企業所有，又透露正組建投資財團，計劃提出收購，形容「這是一宗很好的生意」。司馬昭之心路人皆見，北京當然清楚美方在耍什麼把戲。商務部、外交部相繼發聲，批評美方由始至終沒找到TikTok威脅美國國安的證據，卻要動用國家力量打壓他國優秀企業，「看到好東西就要據為己有，完全是強盜邏輯」。

美國霸凌日法有前科

中美關係恐再趨緊張

美國常以「世界警察」自居，然而說到最後還是自身利益至上，所謂「規則秩序」隨時可以拋諸腦後，今次脅迫TikTok出售，不過是又一次顯露「國際強盜」的獠牙。美國霸凌他國企業，並不是新鮮事，技術不如別人、生意不及別人，就設法巧取豪奪。1980年代初，東芝是全球半導體領頭羊，風頭蓋過英特爾等美國晶片商，「日本第一」觸動美國神經，華府政客不斷向東芝和日本政府施壓，制裁、關稅、閉廠、巨額罰款等手段層出不窮，千方百計取得東芝的技術。最終東芝優勢不再，逐步走向沒落。法國阿爾斯通是另一受害者，這家主要從事電力和交通設備的企業，業務一度遍及60多國，在能源和工業設備等領域都很強，然而跟東芝一樣，遭美國以反貪污等名目不斷打壓，最終更被美國通用電氣收購了其核心業務，形同被肢解。

TikTok的成功，關鍵在於其演算法，技術優勢當然不能拱手讓給別人。2020年，國家商務部、科技部發布禁止出口技術新目錄，增加了「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」，實際上等於禁止字節跳動出售TikTok的核心技術，就算字節跳動真的想出售TikTok，也必須得到中國政府同意。商務部近日談及TikTok一事，重申中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益，特別提到「相關方應嚴格遵守中國法規」。中方已有法律工具阻止美方巧取豪奪，若拜登政府和國會政客執意為之，中美關係有可能再趨緊張。

眾議院通過「不賣就禁」法案，皮球已交到參議院手上。彭博社稱，部分參議員不願在大選年倉卒行事，一拖可能就是幾個月。另外，前總統特朗普的態度也惹來關注。4年前，特朗普帶頭脅迫TikTok，近日他卻變相為TikTok說話，強調趕走TikTok只會令facebook及朱克伯格得益，facebook才是「真正的人民公敵」；特朗普身邊多名重磅支持者，也反對封殺TikTok。特朗普是機會主義者，當下對TikTok口風有變，不排除只是為了討好年輕選民，一旦他當選上台，會否又再變臉，誰也說不準；參議院這一刻不急於處理「不賣就禁」法案，也不等於稍後不會跟進。北京必須向拜登政府發出明確信號，一邊警告美方霸凌TikTok將令兩國關係再度惡化，一邊做好反制準備，不能讓美方予取予攜，掠奪TikTok。

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