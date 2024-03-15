社評：塑造「長者友善」消費環境 通盤策略推動銀髮經濟

照顧長者需要

銀行未夠貼心

香港長者人口持續急增，根據統計處資料，65歲或以上長者佔總人口比例，由2016年的17%，升至去年的21%，到了2036年，更將超過三成，平均每3人便有一位長者。以往長者常被視為消費保守的群體，然而消委會數年前發表的《長者友善消費環境》研究報告指出，不少長者即使已經退休，但在消費市場上仍然活躍，他們不僅有穩定的經濟基礎，亦願意在娛樂和社交活動上消費。有國際調查更指出，香港老齡人口的消費能力，位居全球前列，銀髮經濟發展潛力相當大，問題反而是市場未能緊貼年長消費者需要，未有為他們提供貼心服務。

長者要消費，日常自然要理財。銀行服務是否方便貼身，對長者非常重要。消委會最新調查所探討的正是這一問題。現今長者教育水平，整體而言並不低，惟隨着年齡增長，長者身體機能無可避免下降，記憶力和學習新事物的能力，亦難免不及年輕時。另一邊廂，金融科技發展一日千里，銀行服務網上化、數碼化、流動化，乃是大趨勢，數碼鴻溝容易成為長者使用銀行服務的障礙。

根據統計處數據，本港長者12個月內曾使用互聯網的比率，近兩年顯著上升，但調查顯示他們上網，主要目的是資訊查詢及社交通訊，使用網上理財或繳費等服務者，比率只得兩成左右，反映長者使用智能手機上網普及，不代表他們有能力使用數碼理財服務。銀行在商言商，一邊積極推廣網上理財，一邊減少分行和櫃員機節省開支，做法可以理解，但對一些不懂網上理財的長者來說，的確多有不便。消委會報告提到「普及金融」這概念，也就是要維護社會不同群體公平使用銀行服務的權利。隨着長者愈來愈多，銀行業有必要多些照顧他們的需要，肩負起社會責任，不能只從成本效益或「貴客優勢」等商業角度考慮問題。

觀乎消委會說法，本港銀行業雖有採取一些「長者友善」措施，惟不少地方尚待改進。舉例說，部分長者覺得網上理財有門檻，無紙作業也不夠「實在」，寧願親身到銀行，也希望有「紅簿仔」（存摺）或紙本月結單等實物以便翻查。雖然現在不少銀行都有輪籌取票系統，長者得免長時間站立排隊之苦，但設有長者優先櫃位的銀行並不多。近年不少銀行不再提供存摺予一般新客戶，郵寄紙本月結單也往往額外收費。儘管消委會今次調查的銀行，原則上都有為長者提供存摺及免費郵寄月結單，但並非所有戶口類型都能選用存摺服務；個別銀行更訂明，只為現有客戶提供存摺服務，新開戶長者一樣無「簿仔」，只能選收月結單。另外，消委會表示，外國一些銀行會讓客戶選擇特大字體月結單，但今次調查的本地銀行，無一為長者客戶提供同類服務。

改善長者消費體驗

政府商界須更努力

近年本港陸續有銀行提供簡易提款卡服務，有需要人士申請相關服務後，每次使用櫃員機時會自動顯示簡化界面，屏幕指示也會以較大字體及圖像顯示，務求簡單易用。這對長者客戶當然是好事。有關做法其實同樣適用於手機流動理財，應用門檻降低了，有利於鼓勵更多長者學習使用，惟現時只得少數銀行有簡易版手機流動理財。電話理財方面，消委會調查發現，大部分長者認為錄音目錄過於冗長，步驟繁複，有時需要多次重複目錄，才能找到合適服務。凡此種種，都突顯銀行業界服務長者仍嫌不夠體貼。設立長者電話服務專線、多推簡易版提款理財服務，以及在長者較多的地區分行，增設座位及長者優先櫃位，都是好的倡議，業界應該認真考慮。

發展銀髮經濟，政府商界必須致力打造「長者友善」消費環境，惟目前本港市場針對長者的友善措施，其實相當零碎，多屬行業自願性質，並未形成全面的政策體系，不少長者消費時都遇過不快經驗，覺得不受尊重，甚或被引導購買不合用的貴價商品。消委會數年前所做的調查顯示，本港市場未能照顧年長消費者需要，七成受訪長者認為沒有足夠合適的產品服務可供選擇，10個經常光顧的行業中，像銀行般有過半受訪長者感滿意者，其實是少數；保險、旅遊及長者家居設計的滿意度，甚至不足三成。政府發展銀髮經濟，需要制訂通盤策略，借鑑外地成功經驗，商界也要採取更多「長者友善」措施，改善長者消費體驗。

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