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社評

社評：重振流行文化軟實力 港劇港片迎來新機遇

【明報社評】香港影視娛樂博覽本周揭幕，阿里巴巴旗下「大文娛」宣布，聯合本港多間影視公司，發起「港藝振興計劃」，未來5年將在港劇、港片、演出和青年人才培養4個領域，投入至少50億元。香港電影電視劇曾經風靡全球華人社會，昔日風光不再，原因不一而足，資金問題無疑是其中之一。港藝振興計劃可以為本港文化娛樂產業，帶來更多資金和開拓市場的機會；對內地方面而言，港劇港片無論在品牌還是接軌海外市場方面，仍有獨特優勢，若能善加運用，有助內地業界「走向全球」。香港融入國家發展，港藝振興計劃是兩地業界一次深度合作嘗試，也是香港重振流行文化軟實力的一次機會。

投資50億「振興港藝」

內地香港深度合作

香港影視娛樂博覽是特區政府 「藝術三月2024」重點活動之一，其中的香港國際影視展，吸引了近30個國家及地區逾750家參展商，當中不乏內地行業巨擘，包括首次參展的阿里巴巴文化娛樂集團，以及嗶哩嗶哩等。2016年，阿里巴巴為推動文娛戰略一體化，成立了大文娛板塊，集團旗下所有與影音娛樂相關的業務，例如阿里影業、優酷土豆視頻等，全都包羅其中。阿里大文娛高層趁着今次訪港，公布多項參與本港文化娛樂產業發展的大計，當中又以港藝振興計劃最矚目。

根據港藝振興計劃，阿里大文娛未來5年將投資至少50億元，支持香港文化娛樂業發展，本地合作伙伴包括電視廣播（TVB）、安樂影片、笨小孩影業、東方影業、英皇電影等。大文娛旗下串流平台優酷，將與本港電視台及多間電影公司合作，包括推出「合拍劇」；阿里影業則宣布在香港設第二總部，正式成為香港影視娛樂業一分子，同時又公布了一批引入內地院線上映的港產片名單。另外，阿里方面又表示，將與本港浸會大學合作，提供獎學金，希望5年內培養出20名優秀青年電影人才。

阿里大文娛投資香港文化娛樂產業，當然有其商業盤算，然而計劃顯然也得到中央背書，國家電影局、國家廣電總局港澳辦公室代表等，都有出席大文娛的發布會。特區官員亦提到，文體旅局轄下的「創意香港」，過去一年多與阿里大文娛有緊密交流，積極推動合作空間。香港融入國家發展大局，要義在於發揮香港所長，貢獻國家所需，促進自身發展。港藝振興計劃作為香港與內地文化娛樂產業一次深度合作，其實也可以放在這一框架去思考。

兩岸三地在政治、社會、人心等方面，雖然存在各種各樣的隔閡，然而影視流行文化，卻有能力跨越這些樊籬和障礙。曾幾何時，香港劇集和影片紅遍兩岸三地，全球有華人的地方，就有人看港劇港片，過去10多年風光不再，資金和人才問題顯然都是致命傷，而兩者又互為影響。文化娛樂產業全球化，觀眾安坐家中，透過串流平台，隨時都可欣賞到大量高質素影片劇集。雖然小本製作也可出佳品，砸錢也不保證成功，但財力匱乏拍不了大製作，局限了創作空間和想像，也是事實。

韓劇韓片近年在全球屢創佳績，成功的背後，牽涉大量時間和金錢的投入，以及成功將韓國文化特色與國際市場口味相結合。有了龐大的市場，資金自然源源不絕湧入；製作單位「水頭充足」，可以養活更多人才，演員編劇導演也毋須為了生計，忍受粗製濫造，可以多花心思創作精品。反觀香港所面對的，卻是市場萎縮-資金不足-養不了人才的惡性循環。今次大文娛重金投資港劇港片，唯盼可以成為轉捩點，令本港影視產業得以逐步擺脫這一惡性循環。

當然，阿里大文娛在商言商，不會白白花錢為香港。對內地觀眾而言，港劇港片這個品牌，始終具有其獨特性和吸引力。大文娛高層提到，旗下串流平台優酷11年前開始與TVB合作，耕耘港劇「賽道」多年，去年底雙方攜手首度推出合拍劇《新聞女王》，打破了平台的港劇播放紀錄，女用戶和「00後」用戶增幅顯著，反映港劇可以吸引內地年輕一代追看，大文娛方面甚至視之為兩地合拍「新港劇」的成功範例。另外，投資港劇港片，為內地串流平台提供話題作品，也可幫助內地業界「走出去」，進軍海外市場。

內地進軍海外市場

「新港劇」須發揮港味

內地影視產業雖然發展蓬勃，卻有未能走出家門之嘆，電影《流浪地球2》在海外市場算是有所突破，但累計海外票房也不過是千多萬美元。目前全球影視串流平台以Netflix為代表，近年它的一個成功之處，正是成功伙拍韓國影視界，重金投資製作電影劇集，確保不斷有出色的獨家新作上架。大文娛高層談及「新港劇」的願景，提到「新港劇」既要守住「港味美學」，同時也要以「變」的精神，精準洞察當下觀眾口味，在藝術表達敘事上尋求突破，從「給香港觀眾看的港劇」發展到「給華語觀眾看的港劇」。內地業界不甘囿於本地市場，借鑑Netflix模式經驗，似乎正是大文娛的想法。

香港影視產業接軌國際，既有非常成熟的國際影視發行網絡，對海外觀眾口味和價值觀也相當理解，可以給內地進軍國際市場幫上一把。《新聞女王》在內地的成功，還有香港導演王家衛拍攝的陸劇《繁花》在全球華人社會所掀起的迴響，相信都增加了內地業界對「港味」的信心。重振港劇港片的機遇就在眼前，香港需要好好把握。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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