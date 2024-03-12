社評：社福機構無奈減撥款 共渡時艱政府應減薪

社會服務不足仍多

削撥款避免一刀切

特區政府自2019/20起的5個財政年度，有4個錄得赤字。新一份預算案預料，2023/24年度財赤高達1016億元，下年度赤字可收窄至481億元，但如果不計發債「收入」，下年度政府收支缺口，同樣超過千億元，預料要到2027/28年度，政府才能恢復盈餘，這還得視乎本港經濟表現，能否一如當局預測般理想。即使當局堅稱，現時並未出現結構性赤字，但未來數年政府財政緊絀，乃是不爭事實，政府為了開源節流，提出「財政整合計劃」，措施之一是推行資源效率優化計劃，2024/25起3個年度，各部門都要削減1%經常開支。財政司長強調，騰出的資源將在內部重新調配，以便提供新的公共服務或改善現有服務，預計未來5個財政年度，經營開支增長將由平均每年增加約7%，放緩至2.2%，即低於同期本地生產總值名義增長預測。

全港目前有177間社福機構接受社署津助，政府各部門未來3年須削減經常開支，社署也減少對社福機構的撥款。政府上周公布削減撥款方案，119間新年度獲撥款項少於5000萬元的機構不受影響，至於其餘58間每年撥款多於5000萬元的機構，則要在2025/26起兩個年度先後削減2%及3%撥款。當局表示，社署將承擔起非政府機構首年度（2024/25年度）所要削減的1%款項。勞福局長孫玉菡形容這是「思前想後」得出的安排，原則是盡量幫助中小型社福機構。

香港長期強調「小政府大市場」，社福發展滯後，很多社會服務也不到位。回歸初期，政府一年社福經常開支不足200億元，及至最近10多年，情况開始有所改善，上兩屆政府在社福方面的投入顯著增加，社福經常開支逐年遞增至超過1200億元，超越醫療及教育支出，成為目前政府社會開支最大板塊，相當於總經常開支兩成許。有人認為社福開支急增，是時候縮減規模，然而近年社會一再發生倫常慘劇，以老護老、以老護殘、精神病康復者支援等問題備受關注，正正說明人口老化下，不少社會服務仍須進一步加強；綜援、長生津等民生福利開支，事關基本社會保障，更不能亂動亂砍。

當然，政府開支始終要「睇餸食飯」。當下香港經濟陷困，政府財政緊絀，各方共渡時艱，節流無可避免，最重要是定好優次，公平分擔，避免嚴重影響民生。削減社福機構撥款雖然無奈，但也不是完全沒有空間。不同社福機構規模不一，服務重點也不一樣。大型社福機構的籌款能力一般較強，儲備也較多，反觀小型社福機構財力有限，服務也往往較為專門，倘若政府一刀切削減撥款，不僅打擊小型社福機構，也可能影響到依賴其服務的市民。今次政府提出的「兩級制」削減資助方案，以5000萬元劃界，避免一刀切，不失為折衷做法。可以想像，必然有人關注，一些撥款額剛好超過5000萬元、但財力並不雄厚的中型社福機構，會否面臨較大壓力，不過話說回來，除非完全不削減資助，否則當局總得劃一條適中合理的界線。

大型社福機構財力雖然較佳，但政府資助削減，難免也要節流。有受資助機構提到，短期可以靠環保節約，減少「燈油火蠟」等開支，但也不排除部分機構可能要減人手、減工資，可能影響到服務市民的質量，當局有必要密切留意情况；有意見認為，倘若數年後政府財政改善，部分扣減了的資助，可以重新「補發」給相關社福機構。有關建議值得當局認真考慮。

政府節流必須多管齊下，不應予人厚此薄彼之感。政府一年花在薪酬方面的開支，接近1500億元，佔政府經營開支超過兩成。若說社福開支近10年顯著增加，公務員編制擴張同樣顯著，由16萬的低位，回升至19.7萬，直逼本世紀初的歷史高位。當年特區政府同樣面臨財困，為了解決財赤，當局不僅削減公務員編制一成，還要公務員減薪。雖然有關決定惹來公務員反彈，但確實有助公共財政回復健康，終審法院亦裁定有關做法不違《基本法》。現在政府再陷財困，既然當局認為社福開支可以彈性削減，公務員、問責高官和議員減薪問題，一樣可以本着彈性原則處理。

高官議員減薪非禁區

公務員「瘦身」看決心

當局表示，調整公務員薪酬需要顧及士氣，又稱公務員及問責官員薪酬影響私人市場，不希望政府舉措為「打工仔」帶來負面影響，云云，然而就像削減社福機構資助，當局一樣可考慮以不搞一刀切的方式，處理官員薪酬問題，大原則是不搞肥上瘦下、避免影響服務市民。目前政府內不少職位的薪金水平，都比私人市場類似的崗位高出一截，薪酬調整分寸拿揑得好，也不一定對私人市場構成重大衝擊。公務員「瘦身」、高官議員減薪，並非不能碰的課題，問題只是當局有沒有政治決心。

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