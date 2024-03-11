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社評

社評：橫琴封關有利澳門多元發展 香港應借鑑一國兩制新試驗

【明報社評】珠海市橫琴島本月1日開始封關，「境內關外」關稅規定幾乎與在澳門境內看齊，前往橫琴旅客購物價值8000元人民幣出關可享免稅優惠。這個措施意義非凡，中央提出要求澳門產業多元化，多年來澳門由於地理面積狹小以及人才、資金流動的限制無法實現的情况可以由此改觀，融入大灣區順理成章，更大的意義在於，為「一國兩制」實踐增添新的元素，香港可以借鑑這個安排，設計新的發展增長點。

澳門關稅界線向珠海橫琴前移

物理空間擴大產業多元化可期

橫琴島毗鄰澳門，面積106平方公里（約相當於香港面積十分之一），中央政府宣布從2021年9月17日開始，在該島成立「珠海澳門深度合作區」，首先執行的是由廣東省和澳門特區「共管」，即雙方各派官員任管委會要職。在此期間，為「深合區」注入具體內容，通過中央財稅、金融及海關等部門擬定法律與規定，現今正式「封關」運作。

「封關」指的是海關設置「一線」關口，上島車輛只要提前在網上登記備案即可自由通行，旅客則毋須登記，海關人員會對進出7個通道的車輛抽檢，否則可以離開一線返回二線時「直行直過」。用通俗的語言來形容就是，「一線基本放開、二線嚴格管住、區內實現自由」。

放開的範圍包括，在一線內的政府行政機關、社福機構諸如養老院、醫院等，進口設備可以完全免稅，生產企業產品若出口國外，進口原材料也可免徵關稅，若產值三成以上在區內進行，經二線到內地也可免徵進口稅，其餘則要保稅放行。

普通旅客毋須特別證件，可進出這個仍然是珠海境內的特殊關稅區購物，返回二線可以享受8000元購物免稅額，但銷售企業仍需要按內地其他企業一樣，繳交增值稅和消費稅。所以橫琴這個地方從此變成「境內關外」。而這個特別的關稅安排，實際上是將澳門的海關界線往珠海橫琴前移，這個措施不但影響關稅徵收，過去從澳門入關不能攜帶水果等內地海關禁止的物品，今後亦將放開，在橫琴居住的7000多名澳門居民，還可以抱着寵物往來兩地。

澳門原來的面積只有33平方公里，現在關稅區的面積增加了100多平方公里，不但擴大了居民便捷往來的面積，經濟發展的面積與範圍也可以得以擴大。澳門經濟結構過分依賴博彩業，中央一直要求澳門多元化發展，但受到土地、人才與資金的限制而毫無進展，而今中央賦予關稅和人員便捷往來的特別安排，一切皆有可能。

投資在橫琴的企業除可享受關稅優惠，資金也可以跨境進出，基金和資產管理公司已經在摩拳擦掌，生產企業設置在橫琴，工人以至科研人才在橫琴工作與生活的成本大幅下降。內地讓出一小塊地方和關稅收入，雖然並非與澳門完全的一體化，還會對規定範圍外的商品與產品徵收關稅，但可造就澳門產業多元化發展，無疑是「一國兩制」實踐的新篇章，澳門融入國家發展大局，也多了一個「實實在在」的切入點。

中央出手促成港澳融入灣區

香港商界未見積極原因待考

這個影響深遠的「試驗區」，已經引起周邊城市抓住商機，深圳機場已經開通往來橫琴的渡輪航線，吸引在橫琴購物的旅客直接前往深圳機場轉乘航班到內地城市。相信其他獨具慧眼的商家也會陸續有來。

同樣面對需要產業多元化的香港，也受制於土地供應不足、人員與資金往來便捷的限制。香港的人大代表在本屆兩會上提出建議，提高內地旅客來港購物返回內地的免稅額，但這只是「小打小鬧」的微調。其實，特區政府早在10多年前已經向中央提出，在廣州南沙設置一塊「飛地」，享受關稅與資金往來的優惠安排，但消息曝光後，有關建議受到當時的政治環境影響而被「腰斬」，從此不再被提起。

中央發改委在去年底同時發布兩個與港澳有關的文件，一是本月1日封關執行的《橫琴規劃》，另一個是面對香港的《前海總規》，共同點在於擴大港澳的物理與產業發展空間，在內地劃出一塊地方，加速跟港澳對接，不同的地方在於澳門對珠海橫琴有部分「管治權限」，香港對深圳前海沒有此類安排。即使橫琴與前海的做法有所不同，但並不妨礙香港與前海深度合作，一些妨礙合作的問題，諸如數據或者生物樣本的跨境流通問題已經逐步解決，特區政府應該着力研究，香港商界對於在大灣區投資毫不積極的原因，對症下藥，促成粵港兩地商界加快合作。

橫琴封關享受特別的關稅安排，是中央協調多個部門制定具體政策與措施的產物，足見加速大灣區融合必須要由中央出手才能事半功倍。相信香港特區政府提出類似的要求，只要有利於香港長遠發展的政策，中央同樣也會「該出手時自會出手」，關鍵是香港官商上下能夠認識到融入大灣區對香港的有利條件，抓住機遇，勇往直前。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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