社評：兩老競爭投票率堪憂 大選年考驗中美關係

黑利（Nikki Haley）上周三宣布退選，許多美國人原本希望避免的拜登、特朗普對決已成定局，兩人馬上又開始一場爭奪中間選民的激烈大戰。儘管據稱有三成共和黨選民（約1100萬人）不喜歡特朗普，特朗普在城市近郊和大學校區初選得票確少於黑利；儘管阿拉伯裔選民不滿拜登政府偏袒以色列，在密歇根州，13%民主黨初選選民（逾10萬名）投下「未承諾」（uncommitted）票，明尼蘇達州的「未承諾」票則逾4.5萬張，佔近兩成，但專家分析，共和黨選民轉投拜登的可能性不高，同樣，對拜登中東政策不滿的民主黨選民，更不可能把票投給更親以色列的特朗普。正如美國傳媒所言，美國選民從未試過要在兩名如此年長又不受歡迎的候選人之間被迫作出選擇；預料今年11月的總統選舉，將遠低於4年前破120年紀錄的66.6%高投票率。

拜登民調落後特朗普

國情咨文變競選宣言

今年以來進行的各項全美民調中，多數結果都顯示特朗普贏面較大。親民主黨的《紐約時報》在登記選民調查中顯示，特朗普以48%比43%的優勢領先拜登5個百分點，這是自特朗普2015年首次參選總統以來，在該報民調中取得的最大領先優勢。而蓋洛普（Gallup）一項民調顯示，拜登的支持率跌至38%。

所以，上周四拜登發表的任內最後一份國情咨文，儼如一次競選宣言。或為回擊有關他年老體衰的質疑，拜登在一個多小時裏全程用近乎喊叫的方式發表激烈言論，還脫稿與台下共和黨議員激辯。雖然未點特朗普之名，卻以稱呼「我的前任」來抨擊這個對手。

拜登在國情咨文中重申，「希望與中國競爭，而不是衝突」，堅決反對中國的「不公平經濟行為」，「為台灣海峽的和平與穩定會挺身而出」。他還表示，會確保美國最先進的技術不能用於製造中國武器，云云。綜觀全文，談及中國部分不多，且擺在相對較後位置。與去年相較，未點中國領導人之名，但亦未提在符合美方利益的領域與中國合作。拜登的主要矛頭還是特朗普，包括指摘對方對中國強硬只在口頭上，卻沒有行動。這一點正反映美國大選中，對華強硬成為政治攻擊的有力武器。

上周四，美國衆議院能源和商務委員會表決批准法案，限中國公司「字節跳動「（ByteDance）在165日內「剝離」（divest）短片程式TikTok，否則TikTok將在美國被禁用，意味它將在各大應用平台下架。雖然這並非TikTok在美首次面臨打壓，卻是最接近滅頂之災的一次。該項法案上周二才由衆議院美中戰略競爭特設委員會公布，僅隔兩天，能源和商務委員會就以50:0全票通過。據報道，衆議院最快明日就將對該法案審議並快速投票表決，立法過程可謂神速。而剛剛在TikTok開設帳戶以爭取年輕選票的拜登，表明只要該法案通過，他會立即簽署。

國會打壓TikTok藥明

欲加之罪已匪夷所思

有人將美國打壓TikTok與Google、Facebook、YouTube在中國被禁相提並論。但上述在內地被禁的互聯網公司，既不願接受中國政府審核監管，亦不肯將中國市場伺服器放在內地。而TikTok不但接受美國政府監管，還把所有美國客戶資料交給美資甲骨文公司（Oracle）伺服器託管，連母公司字節跳動都無法登入，仍面臨被禁，可見美國打壓中國企業可以去到幾盡。

另外，美國參議院國土安全和政府事務委員會上周三投票通過「禁止外國獲取美國基因信息法案」，禁止聯邦機構與華大基因（BGI）、藥明康德（WuXi Apptec）及其旗下公司交易，並阻止美國政府與使用其設備或服務的公司簽訂合約，令藥明系股價大跌。

在眾議院美中戰略競爭特設委員會的聽證會上，共和黨籍的主席加拉格爾（Mike Gallagher）危言聳聽地指摘，中國將使用先進的生物技術，如強制採集DNA、基因監控、為解放軍士兵進行基因強化。美國傳媒去年還言之鑿鑿地指稱，華大基因利用疫情檢測在全球20多國建立了蒐集基因數據的「火眼實驗室」（Fire-Eye）。該委員會首席民主黨議員克里希納莫提（Raja Krishnamoorthi）煞有介事地呼籲，「美國需要劃定界限，確保生物技術創新反映美國的價值觀……中共不應被允許將其價值觀強加於人類的基因結構上」。其言論的荒誕不經，令人咋舌。

這類言論在美國大選年頻頻出現，反映外長王毅所言，美國對華打壓「欲加之罪已經到了匪夷所思的程度」，並非誇張。中方除嗤之以鼻之外，還應高度重視，對今年中美關係面臨的考驗，早做因應。

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