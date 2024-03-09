社評：23條立法「開快車」 定義細化盼減疑慮

早日立法免夜長夢多

重罪重罰屬意料之內

政府「開快車」推動23條立法，外界原先預料全國「兩會」本月中完結後，當局才會正式公布法例草案，交予立法會審議，未料兩會剛開始不久，身在北京的議員和官員便紛紛提早返港，行政會議周四召開特別會議，通過條例草案，翌日政府即刊憲公布草案內容，並由立法會加開特別會議首讀及二讀。如此迅速的處理，過去甚為罕見。觀乎當局的做法，23條立法有機會1個月內完成，不用等到夏天。

《基本法》23條立法是特區憲制責任，涵蓋的5類罪行，涉及叛國、煽動叛亂和間諜活動等行為，拖了27年仍未完成立法，成為國家安全缺口。隨着大國鬥爭愈演愈烈，特區本來就有必要盡快完成23條立法；最近美英官員高調反對特區23條立法，不排除之後有更多政治操作，特區早日完成立法，也可避免夜長夢多。

政府早前提出的立法諮詢文件，未有提及具體刑期。昨天草案出爐，各項罪行刑罰首度曝光。草案提出，叛亂、叛國一經定罪，可判終身監禁；公開表明意圖犯叛國罪，可判監14年；煽動意圖罪可判監7年，若涉及勾結外國或境外勢力，可加刑至判監10年等。國家秘密罪除了涵蓋國防和外交外事秘密，經濟、科技、社會發展秘密等也包括在內，非法管有、獲取及披露這些秘密，最高可判囚3至10年，若當事人是明知故犯，刑罰會較重。境外干預罪方面，若任何人參與境外勢力策劃的活動，或受其控制、指使、資助或合作，並用不當手段，意圖干預或影響國家、特區政府、立法會或法庭執行職能、影響選舉等事務，最高可囚14年。

法例草案列出的罪行刑期，無疑相當重，但環顧其他國家做法，叛國叛亂罪成可囚終身甚至死刑，亦非罕見，例如新加坡的法例便規定，叛國罪、顛覆罪最高可判死刑。維護國家安全與保障個人權利，兩者需要適度平衡，不能偏廢。萬一有人明顯以身試法，危害國家安全，固然沒理由姑息從寬，然而一些極端的主張，也沒理由採納。公眾諮詢期間，有個別人士主張立法禁用某些社交媒體，又或將「公職人員」定義過度延伸，連資助學校教師、受政府資助機構的員工也包括在內，明顯過了火位，當局未有採納是意料中事。目前社會確實存在「寧左勿右」的氛圍，各方必須多加警惕，更不能被牽着走。

公眾諮詢期間，外界有幾點主要關切，一是國家秘密罪引入「公眾利益」作為抗辯理由，二是新罪名新概念的定義，三是被捕者羈押安排。法例草案對此有作出回應，例如國家秘密罪加入了一些豁免條款，包括被告不知情、有將秘密交予警方等，同時也列出了可披露的「指明範圍」，包括揭露嚴重影響特區政府依法執行職能、嚴重威脅公共安全及健康的事，但適用與否還得看當事人「有否採取替代可行方案」等。

境外干預罪方面，「境外勢力」定義包括外國政府、境外政黨、追求政治目的之境外組織及國際組織，以及這些境外勢力的關聯實體或個人，但控方必須舉證被告有意圖配合境外勢力（例如就相關事宜作溝通），並有採取「不當手段」，例如明知而對任何人作出關鍵失實陳述，意圖干預國家及特區政府執行職能等；因應「發布虛假或具誤導性的事實陳述」，草案也有就「具誤導性」和「事實陳述」等關鍵字眼，作出較為明確的定義。羈留方面，當局參考了英國做法，草案列明若有合理理由，例如警方需要時間調查罪行，可向法庭申請延長羈留期限兩次，每次各為7天。

條文無法窮盡各種場景

堅持司法獨立可增信心

草案將一些關鍵字眼定義清晰化，也突出了法庭在延長羈留期等問題上的把關作用。當然，香港是多元社會，對於草案內容一定會有不同意見，各種疑慮也不會一下子消失，例如有教會人士關注，教徒告解內容原則上要保密，萬一涉及國安，不知怎麼辦。另外，「國家秘密」涵蓋經濟科技及社會秘密，部分外商仍有顧慮，亦不足為奇。不過話說回來，外國政府利用不知情商人去刺探情報，也是常有之事。加拿大商人邁克爾因從事間諜活動被中國拘押近3年，最近他向加國政府索償，指斥外交官康明凱在他不知情下，與加拿大政府及五眼聯盟分享關於朝鮮的情報，即屬一例。無論如何，23條立法條文寫得再仔細，也不可能窮盡各種可能場景，必須看法庭怎樣處理。香港奉行普通法，法庭判案理據一清二楚，只要司法獨立和法治繼續得到彰顯，相信可以逐步增強外界的信心。

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