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社評

社評：把握低空經濟機遇 政府須棄保守思維

【明報社評】香港融入國家發展，必須了解國家政策。國務院政府工作報告提出發展新質生產力，點名提到要積極打造「低空經濟」等新增長引擎，香港當然不能做旁觀者。低空經濟泛指以各種有人駕駛和無人駕駛飛行器所帶動的經濟活動，由新型空中的士到無人機全方位應用，全都包含其中，內地和不少國家都在積極推動，發展潛力無可限量。反觀香港，特區當局明顯缺乏準備，遑論超前佈局。官員基本上只是以安全規管角度考慮問題，而不是怎樣引導發展。內地發展低空經濟，大灣區將是重點區域，深圳已經遠遠走在前頭，特區當局必須改變官僚保守思維，思考如何對接和參與。

內地無人機產業領先

空中的士謀彎道超車

低空經濟針對垂直離地1000米（最多可延伸至3000米）的低空空域，以各種有人和無人駕駛飛行器，帶動各類經濟活動和服務。嚴格來說，低空經濟並不是全新概念。在美國，私人小型飛機的飛行高度，一般都是離地數千米，不會高過雲層，可歸類為低空域活動。目前全美私人小型飛機超過20萬架，主要服務於個人興趣或偏遠地區出行需求。中國在這方面只能算是初哥，不過航空科技的革新，特別是無人機產業的崛起，以及電動垂直升降「飛天車」（eVTOL）的出現，卻為內地低空經濟活動，開拓了全新發展空間和「彎道超車」的機會。

內地無人機產業處於世界領先水平，截至去年底，內地無人機運營企業合計近2萬家、無人機生產廠家達到2200家，在「無人機技術＋應用場景」的深度融合中，由低空物流、農林環保、專業拍攝、餐飲外賣、創意表演，以至城市治理、應急救援等，各式各樣的應用，可謂層出不窮，在在顯示發展低空經濟的機遇正逐漸被打開。未來無人機的用途，只會更加廣泛。至於飛天車的發展，則有可能為城內和城際交通，帶來重大變革。

「飛天車」在數十年前還是科幻片橋段，但現已逐步化為現實。它的優點是可以像直升機般垂直升降，毋須傳統機場和跑道，升空後則可以像小型飛機般，在低空域高速巡航，電動環保之餘，又可設定無人駕駛，比汽車快捷，又比直升機便宜，適合用來發展「空中的士」 行業。目前美英日本等國都在致力研發「飛天車」，以及部署所需軟硬件配套。中國在這方面也走得很快很前，毗鄰香港的深圳更屬表表者。

去年12月，深圳出台《低空經濟產業促進條例》及相關政策文件，方向之一是推動飛天車產業發展，包括支持核心零部件研發、適航證件審批、商業航線開通營運，以及建設新型基礎設施等。上月底，深圳「盛世龍」飛天車完成跨城首飛，由深圳蛇口郵輪母港抵達珠海九洲港，只需20分鐘，遠比2.5至3小時地面車程為短，這也是全球首條跨海跨城飛天車航線的首次公開飛行演示，公司方面估計，日後規模化運營後，單程收費約為每人200至300元人民幣，談不上很便宜，但也說不上很貴，此外，這些空中的士在旅遊觀光等方面也可派上用場。

當然，飛天車、空中的士要邁向市場化，還有很多問題要克服，例如空域管理、安全信心等。香港科技大學校董會主席、美國國家工程院外籍院士沈向洋表示，發展低空經濟，務須釋除人們對安全和噪音等問題的疑慮。他認為，民航安全性一直高於汽車；與傳統飛機相比，無人駕駛電動飛天車，其實更容易達到商用客機的安全標準，噪音控制表現亦佳，假以時日可望成為規模龐大的產業，發展速度甚至有可能快過無人駕駛汽車。投行大摩的報告也估計，全球「飛天車」市場在2040年可達到1萬億美元的規模。

特區須訂通盤策略

引導發展對接內地

發展低空經濟，除了匯聚人才、創新技術，更須強化政策法規、擴大空域開放，提升空域管理水平，這樣才能促進更多低空飛行應用場景的出現。去年中央先後推出多份政策文件，一邊規範低空航空器飛行安全管理，一邊為相關產業發展拆牆鬆綁。反觀香港，特區當局顯然缺乏這方面的準備。運輸局長上月書面答覆立法會議員有關低空經濟提問，充分暴露了問題所在。

運輸局長表示，答覆是諮詢了商經局、文體局、發展局、環境局、創科局、保安局及民航處等政策局及部門後，綜合作出。有關說法本身已反映，特區政府對於發展低空經濟，既無通盤策略，也缺乏統籌，不同部門各自為政。局長強調，小型無人機在港應用範疇愈益廣泛，惟談到物流業、旅遊業等方面的應用時，當局的說法卻離不開「密切留意」，看不到有何引導發展的大計。局長提到《小型無人機令》，首先強調的是「以風險為本模式」規管小型無人機操作。

發展新質生產力，需要「因地制宜」。香港市區人煙稠密，高樓林立，飛行器低空作業，不排除部分市民擔心安全和私隱問題，政府當然要做好規管，釋除疑慮；與此同時，當局也要放遠目光，超前佈局。科技發展一日千里，坐看別人發展，等到龐大產業形成，才去思考如何迎上潮流大勢，結果永遠只能追落後。融入國家發展大局，不能空口講白話。大灣區勢將成為內地低空經濟的要塞，香港不能只作壁上觀。特區政府需要從頂層設計入手，制訂低空經濟發展策略，更要積極跟內地方面接觸，思考如何對接。當局可以考慮將北部都會區作為試點，為低空飛行器作業拆牆鬆綁，包括日後為內地空中的士提供落腳點。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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