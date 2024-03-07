社評：國家發展新質生產力 香港須參與把握機會

新質生產力掀變革

重塑國家發展動能

去年9月，國家主席習近平在黑龍江考察調研期間，首次提到新質生產力，之後在不同場合多次強調。今次政府工作報告，發展新質生產力不僅首度寫入其中，更成為今年政府十大工作任務之首，充分突顯中央重視程度。

內地奉行社會主義制度，官方有其一套獨特話語理論框架，很多概念和說法，都不易為外界了解，甚至被當成是政治宣傳口號，其實這些概念每每都有具體內涵，並由內地專家智囊反覆討論提煉。香港要融入國家發展大局，發揮聯通世界的作用，未來必須兼善國家與西方兩套不同論述。新質生產力中的「新質」，乃是相對於傳統而言，至於「生產力」則要放在內地理論框架去理解。生產力與生產關係是馬克思主義重要概念，兩者互為影響又互相適應。生產力的革新突破，可導致生產關係的改變，塑造全新的社會面貌，以及人們的生活方式。正如工業革命大幅提升生產力，為傳統農業社會帶來翻天覆地的轉變，發展新質生產力，也將帶來各方各面的革新。換言之，這是一個複雜的系統工程，而不僅是一套產業政策。

內地改革開放，經濟長期高速增長，主要是靠引入、消化和改良來自發達國家的技術提升生產力，這亦是新興國家發展必由之路，然而隨着國家發展進入新階段，這種「後發優勢」近年正不斷減弱，之前的技術進步和生產力提升潛能已接近耗盡，傳統發展動能漸漸無以為繼，發達國家也開始全面設防，不讓中國接觸他們的最先進技術。這意味中國要靠自主創新，開拓前沿技術和產業，發展新質生產力，擺脫傳統經濟增長方式和發展生產力的方法，重塑國家發展動能。

發展新質生產力，不等於忽視或放棄傳統產業，而是要借助新質生產力，帶動經濟全方位發展。工作報告提到，加快形成新質生產力，須致力強化基礎研究佈局、提升科技創新能力，一邊積極培育發展新興產業和未來產業，一邊加快傳統產業轉型發展和優化升級。新質生產力雖是一個廣泛的概念，但並非虛無縹緲，具體而言，它就是一些能為各行各業以至民眾日常生活帶來重大變革的前沿技術，人工智能、新能源、6G通訊、量子技術等，都是一些例子。它們可以為很多傳統產業的營運，帶來根本的變革，也可以帶動各種新興產業和未來產業的出現，提供嶄新服務和應用體驗，生成式人工智能過去一年多風靡全球，正是最佳見證。

今年政府工作報告，首度寫入「人工智能+」這概念，又強調要促進數字技術與實體經濟深度融合，適度「超前佈局」建設數字基礎設施，反映中央決心要加快數字技術產業化，以及產業發展數字化。新興產業方面，商業航天、低空經濟（即各種與有人及無人駕駛飛行器應用有關的經濟活動），是工作報告點名提及的例子，發展潛力無限。另外，量子技術雖然仍未能普及應用於日常生活，但幾可肯定會是未來重要產業，研發工作顯然也要加快推進。

美國西方近年一再恃着一些科技領域上的優勢，不斷使出各種「卡脖子」招數，阻礙中國發展。但新質生產力既然是「新」，國家若能爭取先機，及早大力推動研發和應用，確有機會「彎道超車」，當年5G技術發展是一個例子。當然，發展新質生產力，需要投入大量人力物力，搞起來要有策略、看條件、講分工，全國各地齊齊「大幹快上」，風險太大，很易出事。兩會期間，習近平參加了江蘇代表團審議時便特別提到，發展新質生產力要因地制宜，先立後破，循序漸進，避免一哄而上，造成資源浪費和新的過剩產能。另外，發展新質生產力，也不能閉門造車，必須致力打入國際市場，盡量參與競爭。

香港有能力參與

特區政府須思考

國家發展新質生產力，可以為香港以至整個大灣區，帶來更多發展機遇，畢竟香港與國際高度接軌，科研水平也高，深圳、廣州等地在科研產業化方面也相當成功。香港融入國家發展大局，特區當局必須先深入了解內地的想法，從政策層面多加推動。低空經濟是新興產業發展重點，去年底，深圳當局推出了《低空經濟產業促進條例》，全國也有20多個省將發展低空經濟，寫入政府工作報告。反觀香港，早前有立法會議員就低空經濟發展提問，觀乎運輸局長的答覆，看不到不同政策局和部門之間有緊密協調，更遑論統籌發展，局長只是簡單提及現時小型無人機在香港的一些應用，強調的是「風險為本規管」，這樣的思維，很難促進低空經濟和相關產業在香港發展。

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