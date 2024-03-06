社評：內地經濟增長目標進取 擴大內需穩外資成要務

經濟轉型陣痛難免

認清困難機遇並存

李強形容去年GDP增長5.2%，成績得來不易，今年國家發展面臨的環境，仍是戰略機遇和風險挑戰並存，有利條件強於不利因素，當局會堅持穩中求進，鞏固及增強經濟回升向好趨勢，保持社會穩定。經濟增長目標，是每年政府工作報告其中一個重要焦點。李強表示，今年目標是GDP增長5%左右，與去年相若，不僅比市場預期高，也高於不少大行和國際機構預測，例如世界銀行便估計今年中國經濟增長速度不及去年，只有4.6%。

每個國家任何時候都有各種各樣的經濟問題和挑戰，然而有問題不等於有危機。李強首份政府工作報告，花了不少篇幅交代國家經濟面臨的困難和挑戰，例如外部環境複雜嚴峻，不確定性上升；有效需求不足，經濟持續回升向好的基礎還不夠穩固；政府工作存在不足，形式主義、官僚主義現象仍較突出等。與此同時，當局也強調要堅持高質量發展，標本兼治化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，維持經濟金融大局穩定。環球經濟整體疲弱，國家如能實現全年5%增長，已是相當可觀，倘若考慮到今年沒有「低基數效應」，要達到此目標，難度更必定比去年為高。政府工作報告訂下如此進取的目標，反映當局對發展前景相當有信心。香港經濟與內地緊扣相連，內地今年經濟增長若能達到5%，香港也可望受惠。

過去一年，美國經濟持續增長，通脹逐步受控，相比之下，中國經濟增長放緩，房地產進入調整期，內需動力不足，甚至出現通縮壓力。西方主導國際話語權，「中國崛起見頂論」應運而生，認為中國發展模式已到了瓶頸，北京面對美國西方遏制，現在更強調意識形態和國家安全，而不是經濟建設，經濟下行是中長期必然趨勢，云云。內地提出另一套論述，強調當前中國經濟雖然面對不少問題，但經濟回升、長遠向好態勢並未改變，發展前景仍然光明。

大國鬥爭激烈，各國愈益強調國家安全，可不是中國獨有，西方貿易保護主義和去全球化趨勢，本身就攙雜大量政治成分，光拿中國說事，本身就大有問題。當然，去年內地復蘇不及預期，也是不爭事實。雖然國家宏觀數據尚算可以，但民眾微觀感受卻不太好，年輕人就業難，地方公務員要減薪。人行數據顯示，截至去年底，全國家庭儲蓄總額再創紀錄新高，反映民眾對花錢消費愈趨謹慎。另外，地緣政治和息口走勢也影響了資金流向。早前有外媒引述國家外管局數據，指去年流入中國的新增外商直接投資，是1993年以來最低，按年大跌八成，然而不可不提的是，去年第四季淨流入規模較上季明顯提升，規模更是近兩年高位。大摩一份新報告更提到，內地股市結束了外資連續6個月流出的局面。

財政政策力度再加大

高質量發展堅持開放

中國躋身中等收入國家行列，近年開始由高速增長時期，轉向高質量發展階段，力爭成為發達工業國。經濟轉型過程，陣痛在所難免，整治內房不可持續的發展模式，正是一例。與此同時，中國產品的製造競爭優勢依然穩固，整體出口所佔的國際市場份額，仍保持在14%左右的較高水平，電動車、鋰電池和太陽能電池在內的「新三樣」產品，去年合計出口首次突破萬億元大關，同比增長近三成。轉型中的中國經濟，就如「半杯水」，認清困難與機遇並存，就不會盲目樂觀又或盲目悲觀。

目前內房需求仍然疲弱，但國家經濟轉型，農村人口持續移入城市，乃是長期大趨勢，內房發展模式重回健康正軌，需求料可逐步恢復；刺激內需方面，中央早前提出要引導新一輪大規模設備更新，以及鼓勵汽車等耐用消費品以舊換新，實現高質量替換。政府工作報告強調，將繼續實施積極的財政政策，以及穩健的貨幣政策，將目標赤字率訂為3%，同時由今年開始，連續幾年發行超長期特別國債，用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。

特別國債通常不計入當年財政赤字，考慮到地方政府債務高企，由中央加大財政政策力度，配合國家發展戰略，推動高質量發展，對經濟應有一定支持作用，同時亦可避免加重地方財政壓力。加強吸引外資，重拾投資市場信心，是國家眼前要務之一。李強早前也提到，穩外資為今年工作重要發力點。政府工作報告提到，將繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電訊、醫療等服務業市場准入。推動高質量發展，必須堅持對外開放。國家面對西方反華政客和輿論唱衰，更要加倍努力吸引外資。期待當局稍後有更多強而有力的措施，提振投資者信心。

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