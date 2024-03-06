明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：內地經濟增長目標進取 擴大內需穩外資成要務

【明報社評】國務院總理李強發表任內首份政府工作報告，今年經濟增長目標定於5%左右，政府將着力擴大內需，加快發展「新質生產力」。國家推動高質量發展，經濟升級轉型，面對諸多挑戰，陣痛無可避免，再加上外部環境複雜、大國博弈激烈，要實現5%的經濟增長，殊不容易，然而當局若無信心，相信也不會訂下如此進取的目標。政府工作報告提到，財政政策將適度加力，包括今年先發行1萬億元（人民幣，下同）超長期特別國債，料可發揮支持經濟發展的作用，同時也可減輕地方財政壓力。穩外資是今年經濟工作重點，當局需要加快對外開放腳步，致力提振投資信心。

經濟轉型陣痛難免

認清困難機遇並存

李強形容去年GDP增長5.2%，成績得來不易，今年國家發展面臨的環境，仍是戰略機遇和風險挑戰並存，有利條件強於不利因素，當局會堅持穩中求進，鞏固及增強經濟回升向好趨勢，保持社會穩定。經濟增長目標，是每年政府工作報告其中一個重要焦點。李強表示，今年目標是GDP增長5%左右，與去年相若，不僅比市場預期高，也高於不少大行和國際機構預測，例如世界銀行便估計今年中國經濟增長速度不及去年，只有4.6%。

每個國家任何時候都有各種各樣的經濟問題和挑戰，然而有問題不等於有危機。李強首份政府工作報告，花了不少篇幅交代國家經濟面臨的困難和挑戰，例如外部環境複雜嚴峻，不確定性上升；有效需求不足，經濟持續回升向好的基礎還不夠穩固；政府工作存在不足，形式主義、官僚主義現象仍較突出等。與此同時，當局也強調要堅持高質量發展，標本兼治化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，維持經濟金融大局穩定。環球經濟整體疲弱，國家如能實現全年5%增長，已是相當可觀，倘若考慮到今年沒有「低基數效應」，要達到此目標，難度更必定比去年為高。政府工作報告訂下如此進取的目標，反映當局對發展前景相當有信心。香港經濟與內地緊扣相連，內地今年經濟增長若能達到5%，香港也可望受惠。

過去一年，美國經濟持續增長，通脹逐步受控，相比之下，中國經濟增長放緩，房地產進入調整期，內需動力不足，甚至出現通縮壓力。西方主導國際話語權，「中國崛起見頂論」應運而生，認為中國發展模式已到了瓶頸，北京面對美國西方遏制，現在更強調意識形態和國家安全，而不是經濟建設，經濟下行是中長期必然趨勢，云云。內地提出另一套論述，強調當前中國經濟雖然面對不少問題，但經濟回升、長遠向好態勢並未改變，發展前景仍然光明。

大國鬥爭激烈，各國愈益強調國家安全，可不是中國獨有，西方貿易保護主義和去全球化趨勢，本身就攙雜大量政治成分，光拿中國說事，本身就大有問題。當然，去年內地復蘇不及預期，也是不爭事實。雖然國家宏觀數據尚算可以，但民眾微觀感受卻不太好，年輕人就業難，地方公務員要減薪。人行數據顯示，截至去年底，全國家庭儲蓄總額再創紀錄新高，反映民眾對花錢消費愈趨謹慎。另外，地緣政治和息口走勢也影響了資金流向。早前有外媒引述國家外管局數據，指去年流入中國的新增外商直接投資，是1993年以來最低，按年大跌八成，然而不可不提的是，去年第四季淨流入規模較上季明顯提升，規模更是近兩年高位。大摩一份新報告更提到，內地股市結束了外資連續6個月流出的局面。

財政政策力度再加大

高質量發展堅持開放

中國躋身中等收入國家行列，近年開始由高速增長時期，轉向高質量發展階段，力爭成為發達工業國。經濟轉型過程，陣痛在所難免，整治內房不可持續的發展模式，正是一例。與此同時，中國產品的製造競爭優勢依然穩固，整體出口所佔的國際市場份額，仍保持在14%左右的較高水平，電動車、鋰電池和太陽能電池在內的「新三樣」產品，去年合計出口首次突破萬億元大關，同比增長近三成。轉型中的中國經濟，就如「半杯水」，認清困難與機遇並存，就不會盲目樂觀又或盲目悲觀。

目前內房需求仍然疲弱，但國家經濟轉型，農村人口持續移入城市，乃是長期大趨勢，內房發展模式重回健康正軌，需求料可逐步恢復；刺激內需方面，中央早前提出要引導新一輪大規模設備更新，以及鼓勵汽車等耐用消費品以舊換新，實現高質量替換。政府工作報告強調，將繼續實施積極的財政政策，以及穩健的貨幣政策，將目標赤字率訂為3%，同時由今年開始，連續幾年發行超長期特別國債，用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。

特別國債通常不計入當年財政赤字，考慮到地方政府債務高企，由中央加大財政政策力度，配合國家發展戰略，推動高質量發展，對經濟應有一定支持作用，同時亦可避免加重地方財政壓力。加強吸引外資，重拾投資市場信心，是國家眼前要務之一。李強早前也提到，穩外資為今年工作重要發力點。政府工作報告提到，將繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電訊、醫療等服務業市場准入。推動高質量發展，必須堅持對外開放。國家面對西方反華政客和輿論唱衰，更要加倍努力吸引外資。期待當局稍後有更多強而有力的措施，提振投資者信心。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞