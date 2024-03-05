社評：香港走出死胡同 務須跳出舒適圈

香港經歷系統性轉變

產業升級走出舊範式

香港疫後復常一年有餘，經濟復蘇不似預期，股樓不振，消費疲弱，不少行業都面臨困難，不知何去何從。雖然政府官員一再聲稱，香港資金處於「淨流入」狀態，搶人才搶企業措施也取得成果，惟不少商界人士和市民都對經濟前景感到憂慮。上周預算案宣布「樓市撤辣」，財政司長陳茂波提到，近年美國帶頭「唱衰」打壓香港，影響市場氣氛和資金流向，撤辣目的之一是「創造環境」，避免外部「唱衰」言論過度放大悲觀情緒。不過話說回來，現時香港面對的挑戰，也不是靠唱好就能解決。

儘管當前香港經濟困難牽涉到高息環境、外圍疲弱等周期因素，然而更關鍵的問題，在於香港內外環境出現了根本變化，舊有發展模式多年前已失去動力，現在更是行不通。不少有識之士都以不同角度和說法，道出這一點。前運房局長張炳良指出，以往討論香港前路，無不依賴昔日成功之道所提供的框架，包括經濟發展、政治和社會治理方式，但「經歷了2019年動亂、地緣政治逆轉，香港已不能以為可再靠從前範式而重拾光輝」。恒隆集團董事長陳啟宗也談到，香港正經歷系統性轉變，中美關係惡化及去全球化趨勢下，香港一直好好扮演的中間人角色勢將調整，若繼續依賴過去發迹的行業，現在肯定會焦頭爛額。

香港經濟與房地產業深度綑綁，造就了過去的繁榮，但也制約了長遠發展的動能。投機賺快錢太過容易，令政府和各界都變得短視，變成不斷吃老本，新產業發展不起來，傳統優勢產業亦缺乏新賣點。香港經濟模式增值不高，技術含量低的工作，無法帶動打工仔收入上升，亦無法提升行業競爭力。有關問題存在多時，一直得不到認真處理，一大原因是昔日外部環境有利於香港，躺着也能大賺，各方無心去做困難的事，然而現在香港面對的是全新形勢。正如張炳良所言，「依附於舊範式、舊地緣政治的香港已到窮途」。無論政府還是社會各界，必須有走出舒適圈的覺悟，採取實際行動求變，香港才有機會走出死胡同。

香港現在面對的是產業升級轉型問題，全國政協副主席梁振英接受本報訪問，指出香港仍有大量獨特優勢，問題是怎樣發揮和用好這些條件，隨着國家致力推動高質量發展，本港不少行業依然大有可為，關鍵在於升級轉型，舉例說，航運業應從貨櫃運輸，轉型為倫敦那種「沒有貨櫃碼頭的航運中心」，提供船舶買賣租賃、融資保險等高端專業服務；香港亦可憑藉公信力，為內地食品及環保產業等提供第三方獨立檢測認證服務；貿易服務亦要升級，向價值鏈上游走。

國家「十四五」規劃，為香港提出八大中心定位，國際創科中心、中外文化藝術交流中心等，屬於新方向，當局近年也有較多推進工作，然而發展步伐仍須顯著加快，硬件也要進一步加強或用好。至於國際金融中心、國際航運中心等定位，中央所期望，明顯不止是量的擴張，而是質的提升。香港融入國家發展大局，要義在於發揮香港所長，配合國家發展所需，相輔相成。梁振英提到，中國現已是航運及造船大國，下一步需要發展海事法律及其他融資、保險等服務，而在芸芸中國城巿中，香港最有優勢提供這些高增值專業服務；內地高質量發展，優質農產品要提升檔次，爭取賣好價錢，香港可透過提供檢測認證等專業服務，協助創造品牌。凡此種種，都是融入國家發展大局、推動香港產業升級的有機結合好例子，值得當局和各界認真推進。

升級轉型對症下藥

政府帶頭打破慣性

陳茂波表示，短期要鞏固香港復蘇勢頭，長遠則要調整經濟增長方式，透過高質量發展，帶動服務和產品創新，開創新市場，形容「這是香港未來發展的必由之路」。經濟升級轉型之難處，在於打破既有慣性，政府要有通盤策略，帶動改變。產業升級轉型，需要資金、人才和企業家精神。當局需與商界、學界等協調，一邊積極提供支持，一邊調動民間力量，克服升級轉型的障礙和瓶頸。以航運業為例，既然船舶租賃、海事法律服務及融資保險等，乃是未來高增值發展方向，當局就不能只從運輸物流和「行船」的角度去做規劃。去年底政府發表的《海運及港口發展策略行動綱領》，雖然踏出了正確一步，但在推進高增值海運業務發展方面，仍嫌未夠突出，當局應從完善頂層制度設計入手，成立專責機構跟進，由熟悉金融保險的部門主事，相信可以發揮更大作用。

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